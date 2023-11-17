«У меня есть внештатное прозвище – Гагарин». Коляда показал тревел-влог из Самары

Теги видео Михаил Коляда Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Михаил Коляда показал тревел-влог из Самары.

В Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт».

При посещении музейного центра «Самара космическая» Коляда рассказал, что японцы считают его похожим на космонавта Юрия Гагарина: «У меня есть история, связанная с космосом – она не такая серьезная, а скорее забавная.

Я где-то видел коллаж – там моя фотография и фотография Гагарина. И почему-то для японцев я очень похож на него! В общем, у меня есть такое как бы внештатное прозвище – Гагарин».

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6 комментариев

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Аленка_76
Хороший влог от Миши!
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Мария Строна
Они улыбкой своей похожи.
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Инна1945
Миш, ну мы не знали. Был бы Гагарин. Ничем не хуже чем Владосик. Ну в принципе типаж сходный. Для японцев вообще похож. Они тоже для нас все похожи. Только Юра Гагарин всегда лучезарно улыбался. Бери пример. Тебе идёт улыбка.
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Delirium
Миша прям красавчик. Не хватает ему толкового менеджера, чтоб как Юдзуру залы на свои выступления собирать.
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Alex Taurus
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Ответ Delirium
Миша прям красавчик. Не хватает ему толкового менеджера, чтоб как Юдзуру залы на свои выступления собирать.
Какой красавчик? Сморчок с узкими глазами и физиономией хорька!
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