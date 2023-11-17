«У меня есть внештатное прозвище – Гагарин». Коляда показал тревел-влог из Самары

Михаил Коляда показал тревел-влог из Самары.

В Самаре пройдет пятый этап Гран-при России по фигурному катанию « ».

При посещении музейного центра «Самара космическая» рассказал, что японцы считают его похожим на космонавта Юрия Гагарина: «У меня есть история, связанная с космосом – она не такая серьезная, а скорее забавная.

Я где-то видел коллаж – там моя фотография и фотография Гагарина. И почему-то для японцев я очень похож на него! В общем, у меня есть такое как бы внештатное прозвище – Гагарин».