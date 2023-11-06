Роман Костомаров: «Хочу выйти на лед в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше»

Роман Костомаров считает, что сможет вернуться на лед.

На фоне осложнений после пневмонии фигурист перенес частичную ампутацию конечностей.

«Конечно, кататься как раньше я не буду, там очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду. Я выходил на лед в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», – сказал Костомаров.

Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда. Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать.

Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально, но была очень сильная поддержка моей жены, мамы, брата, не говорю о врачах, тех, кто ухаживал за мной, огромная им благодарность», – сказал Костомаров.

Также олимпийский чемпион рассказал, как решился вновь сесть за руль.

«Это была моя идея, я лишился очень многого, что делал до того, как произошла болезнь. Я занимался экстримом, играл в теннис, хоккей. Это не спорт высших достижений, я получал удовольствие от жизни, мотоцикла я лишился, водить не смогу никогда. Но раз осталась одна кисть, я решил попробовать.

Думал, не буду чувствовать ногами педаль газа, тормоза, но нет, все хорошо чувствовал, я был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль», – цитирует ТАСС.