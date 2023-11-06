Роман Костомаров: «Хочу выйти на лед в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше»

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду ТАСС Фигурное катание

Роман Костомаров считает, что сможет вернуться на лед.

На фоне осложнений после пневмонии фигурист перенес частичную ампутацию конечностей. 

«Конечно, кататься как раньше я не буду, там очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду. Я выходил на лед в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», – сказал Костомаров.

Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда. Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать.

Трудно было заставить себя поверить, что все будет нормально, но была очень сильная поддержка моей жены, мамы, брата, не говорю о врачах, тех, кто ухаживал за мной, огромная им благодарность», – сказал Костомаров. 

Также олимпийский чемпион рассказал, как решился вновь сесть за руль. 

«Это была моя идея, я лишился очень многого, что делал до того, как произошла болезнь. Я занимался экстримом, играл в теннис, хоккей. Это не спорт высших достижений, я получал удовольствие от жизни, мотоцикла я лишился, водить не смогу никогда. Но раз осталась одна кисть, я решил попробовать.

Думал, не буду чувствовать ногами педаль газа, тормоза, но нет, все хорошо чувствовал, я был счастлив, что хотя бы могу водить автомобиль», – цитирует Костомарова ТАСС.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Potapson
Выйдешь! После того через что прошёл, нет ничего не возможного.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marya Y
Разве, это разрешено?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Галина Александрова
Береги Роман себя, ты нужен семье и родителям!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий