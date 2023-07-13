Загитова о шоу Навки «Шахерезада»: «Огромная честь выступать в шоу. Восточная тематика мне очень близка»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Алина Загитова ТАСС ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова высказалась об участии в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».

Представления проходят в Олимпийском парке в Сочи с 13 июля по 20 августа. 

«Огромная честь выступать в шоу. Всегда приезжаю сюда с оптимизмом – здесь и позагорать можно, и поработать.

У меня очень интересный костюм, много деталей, я исполняю роль богини, это интересный новый образ. Восточная тематика мне очень близка», – сказала Загитова.

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15 комментариев

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fillette
Ответ Фрида Ремарк
Алина, ну как же хороша! Невероятно красивая! https://t.me/teamzagitova/5064
И в этом костюме очень хорошо видно, насколько у Алины отличная форма ). Впрочем, в новой рекламе спортмастера это тоже очень заметно ).
+17
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+11
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AllaS
Ответ Е...С
Навка что-то совсем расстроена, наверное, предприятия и муниципалитет отказались билеты закупать.
В Сочи никогда билеты не закупают, такой практики нет. Ни в Новый год , ни летом естественно . Курортная столица . Приезжают лучшие артисты и билеты раскупают моментально , не достать .
+8
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+7
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Маргарита В Сафронова
Алина танцует восточную красавицу как саму себя, очень естественно.
+9
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Фрида Ремарк
Алина, ну как же хороша! Невероятно красивая! https://t.me/teamzagitova/5064
+11
-7
+4
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olvl
Ответ Tresk2
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А все прямо разное говорят, ага).
+6
-2
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RMandYNWA
Ответ fillette
И в этом костюме очень хорошо видно, насколько у Алины отличная форма ). Впрочем, в новой рекламе спортмастера это тоже очень заметно ).
Согласна. Алина в лучшей своей физической форме с сезона 19/20 )
+4
-1
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AllaS
Ответ fillette
И в этом костюме очень хорошо видно, насколько у Алины отличная форма ). Впрочем, в новой рекламе спортмастера это тоже очень заметно ).
В новой рекламе Спортмастер Алина в новой коллекции Пума , смотрится великолепно по королевски , вот умеет Алина одежду любую преподнести на должном уровне , хоть вечернюю, хоть спортивную , хоть повседневную. А в образе Богини утончённая восточная красавица .
+4
-1
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RMandYNWA
Красивая Алина.
Как говорила ЭГТ бывают хорошенькие, миленькие, а бывают красивые 😍
+8
-6
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Светлана Толасова
Ну до чего же хороша, самая настоящая восточная красавица 😍 С ума можно сойти от такой невероятной красоты!!!
+4
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olvl
Ответ Фрида Ремарк
Алина, ну как же хороша! Невероятно красивая! https://t.me/teamzagitova/5064
Вот, правда, кажется, куда уже красивее, а каждый раз оказывается, что можно. Невероятно идёт Алине этот костюм.
+3
-2
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Е...С
Ответ AllaS
В Сочи никогда билеты не закупают, такой практики нет. Ни в Новый год , ни летом естественно . Курортная столица . Приезжают лучшие артисты и билеты раскупают моментально , не достать .
Пойдите и посмотрите на сайт. На завтра почти все 100% остались, не говоря уже о следующих днях.
+1
0
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Tresk2
Комментарий удален модератором
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На Пекин
" Мешай дело с бездельем, проживёшь век с весельем". Удачи, Алина!
+5
-5
0
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