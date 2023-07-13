Загитова о шоу Навки «Шахерезада»: «Огромная честь выступать в шоу. Восточная тематика мне очень близка»
Алина Загитова высказалась об участии в шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады».
Представления проходят в Олимпийском парке в Сочи с 13 июля по 20 августа.
«Огромная честь выступать в шоу. Всегда приезжаю сюда с оптимизмом – здесь и позагорать можно, и поработать.
У меня очень интересный костюм, много деталей, я исполняю роль богини, это интересный новый образ. Восточная тематика мне очень близка», – сказала Загитова.
Как говорила ЭГТ бывают хорошенькие, миленькие, а бывают красивые 😍