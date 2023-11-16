Варвара Медведева получила рассечение головы на Гран-при в Самаре. Накладывать швы не понадобилось

Теги травмы пары ТАСС Павел Астахов Волжский пируэт Варвара Медведева Фигурное катание

Фигуристка Варвара Медведева получила травму во время проката на этапе Гран-при.

Партнер Медведевой Павел Астахов уронил ее во время поддержки в произвольной программе на Гран-при в Самаре, в результате чего она получила рассечение головы. 

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», – сообщили в Федерации фигурного катания России.

Медведева и Астахов выступали в соревнованиях юниорских пар. После короткой программы они занимали третье место, по итогам двух дней соревнований стали пятыми. 

Тренер пары Филипп Тарасов сообщил, что накладывать швы фигуристке не понадобилось. 

«Варвара прошла обследование. Сделали компьютерную томографию. Все хорошо. Даже швы накладывать не потребовалось», – цитирует Тарасова ТАСС.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Не представляю сколько терпения и выдержки нужно мамам парниц. Да и не только мамам, всем родственникам.
Варе здоровья.
Я еще обратила внимание, что и на первой поддержке они как то медленно ехали, парень еле шевелился, и уровень им поставили второй. Я еще подумала, посмотрю как вторую поддержку осилят. И оп, он ее уронил. :(
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Спирина
Как жаль девочку! Варя, выздоравливай! Лишь бы не было последствий
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Бедная девочка(( Падение жуткое было((
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Killer Whale
Здоровья Варваре! Не понимаю, почему в футболе, велоспорте и других видах спорта есть протоколы при возможной травме головы(спортсменов осматривают и продолжать играть при сотрясении не разрешают), а в фигурном катании всё оставляют на усмотрение спортсменов, привыкших докатывать программу во что бы то ни стало.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Ужасное падение (
В больницу говорят увезли.
Здоровья Варе!
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ирина Валентиновна
Помню, когда Тарасова и Морозов катались у Зуевой, Вова не вывозил иногда поддержки. То вообще не сделает, а то как то раз Женя у него стала опасно падать, так Морозов такой мёртвой хваткой в неё вцепился, как мне показалось, лишь бы она вот так вот головой или ещё чем об лед не ударилась.

Я вот именно такие поддержки, с которой Варвара упала, не то чтобы не люблю, но они требуют особенной концентрации и опыта у партнёра, она у него на одной руке и абсолютно беззащитна. Девочку ужасно жалко. И мальчика тоже. Представьте, как он себя ругает, чувство вины в таких случаях очень разрушительное.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
жуть какая
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Ужас. Пусть все будет хорошо. Когда спортсмены травмируются вне соревнований, переживаешь, но хотя бы не видишь всю эту боль…А здесь…Здоровья девочке.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
antrrap
Какое ужасное падение… Здоровья Варваре!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Ковалёва
Ответ Ритт
Не представляю сколько терпения и выдержки нужно мамам парниц. Да и не только мамам, всем родственникам. Варе здоровья. Я еще обратила внимание, что и на первой поддержке они как то медленно ехали, парень еле шевелился, и уровень им поставили второй. Я еще подумала, посмотрю как вторую поддержку осилят. И оп, он ее уронил. :(
Они седеют на каждом старте.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
letochka
Кошмар какой.. Всегда боюсь поддержек, когда выступают пары. Здоровья девочке..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Здоровья Варе. Конечно, парницы в фигурном - самые рискованные девчата
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romeo5555
Самый опасный вид ФК в действии. Хорошо, что обошлось. Лучи здоровья Варваре!!! ❤️
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sashafan2
Здоровья Варваре!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
olvl
Варе здоровья. Слов просто нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tatiana Klm
Дай бог, чтобы без последствий для здоровья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ Ирина Валентиновна
Помню, когда Тарасова и Морозов катались у Зуевой, Вова не вывозил иногда поддержки. То вообще не сделает, а то как то раз Женя у него стала опасно падать, так Морозов такой мёртвой хваткой в неё вцепился, как мне показалось, лишь бы она вот так вот головой или ещё чем об лед не ударилась. Я вот именно такие поддержки, с которой Варвара упала, не то чтобы не люблю, но они требуют особенной концентрации и опыта у партнёра, она у него на одной руке и абсолютно беззащитна. Девочку ужасно жалко. И мальчика тоже. Представьте, как он себя ругает, чувство вины в таких случаях очень разрушительное.
Да Морозов тогда еле спас Женю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий