Фигуристка Варвара Медведева получила травму во время проката на этапе Гран-при.

Партнер Медведевой Павел Астахов уронил ее во время поддержки в произвольной программе на Гран-при в Самаре, в результате чего она получила рассечение головы.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», – сообщили в Федерации фигурного катания России.

Медведева и Астахов выступали в соревнованиях юниорских пар. После короткой программы они занимали третье место, по итогам двух дней соревнований стали пятыми.

Тренер пары Филипп Тарасов сообщил, что накладывать швы фигуристке не понадобилось.

«Варвара прошла обследование. Сделали компьютерную томографию. Все хорошо. Даже швы накладывать не потребовалось», – цитирует Тарасова ТАСС.