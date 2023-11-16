Дикиджи о прозвищах: «Называйте как угодно, хоть Дикий G, хоть Иждикид. Конечно, желательно по имени – Владос, Владосик, Влад»

Фигурист Владислав Дикиджи рассказал об отношении к прозвищу Дикий G.

12 ноября спортсмен выиграл этап Гран-при России в Казани.

– Болельщики и журналисты могут в шутку тебя назвать Дикий G. Часто такое встречаешь?

– Вообще, часто. Мою фамилию очень любят коверкать. Отношусь к этому нейтрально. Нет такого, что мне это нравится или не нравится. Коверкают и коверкают. Если хотят – пожалуйста.

Самые необычные коверкания встречаются в сфере друзей. Например, Иждикид. Буквы переворачивают по-всякому. Но среди фанатов такого не было.

– А как бы ты хотел, чтобы тебя называли?

– Желательно по имени, конечно. Владос, Владосик. Можно и просто Влад. А вообще, называйте как угодно! Хоть Дикий G, хоть Иждикид, – сказал 19-летний Дикиджи.

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