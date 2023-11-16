Владислав Дикиджи: «Тренер делает все, чтобы я только поднимался. Не хочу никуда переходить – ни в другую страну, ни к другому тренеру»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Мемориал Станислава Жука Олег Татауров Фигурное катание

Фигурист Дикиджи объяснил, почему не хочет переходить к другим тренерам.

12 ноября Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Казани. Он тренируется у Олега Татаурова.

– У Олега Станиславовича я занимаюсь с 9-10 лет. До него у меня был один-единственный тренер, Петрова Татьяна Геннадьевна. Она меня научила двойным, двойному акселю. Олег Станиславович заметил меня на мемориале Жука и потом выставлял на соревнованиях вместе с Татьяной Геннадьевной. А дальше первому тренеру предложили работу, по-моему, в Швейцарии, и я остался с Татауровым.

У меня просто замечательный тренер. За столько времени у нас сложились хорошие взаимоотношения. Он делает все, чтобы я только поднимался и поднимался.

– Тебе сейчас 19 лет, но это твой первый сезон по взрослым. Почему не выходил раньше?

– Честно говоря, сам не знаю. За меня решал Олег Станиславович. Что он скажет, то и буду делать. Ни в коем случае не спорю. Я бы и сам вышел пораньше во взрослые, но таково было решение тренера. <...>

– Отсутствие международных соревнований влияет на твою подготовку?

– Никак не влияет. Я стараюсь к любым соревнованиям готовиться хорошо. Особенно с этого сезона.

– Ты говорил, что никогда бы не стал выступать за другую страну. Почему?

– Я люблю своего тренера, Олега Станиславовича. Всегда буду с ним, буду делать, что он скажет. Не хочу никуда переходить – ни в другую страну, ни к другому тренеру, – ответил 19-летний Дикиджи.

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5 комментариев

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Виктория Обер
Не знаю. Вот только звездочкой стал, но, уже ни в какую другую страну ни ногой. Ни за что и никогда. Ни за какие коврижки. Не надо зарекаться. Тем более про переход к другому тренеру))) Романтик, однако. Пока что.
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Док Аксель
Татауров выдерживал Влада в юниорах как хорошее вино. Теперь во взрослых он выступает уверенно не оглядываясь на авторитеты в нашем ФК. Удачи на следующем этапе ГП.
+7
0
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Туц
Это так мило что он открыто об этом заявляет. Не стелет соломку, не держит в голове запасной вариант на случай чего. Достойно уважения. Единственное главное чтобы слова не разошлись с делом.
+5
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Kareglazaya
Ответ Виктория Обер
Не знаю. Вот только звездочкой стал, но, уже ни в какую другую страну ни ногой. Ни за что и никогда. Ни за какие коврижки. Не надо зарекаться. Тем более про переход к другому тренеру))) Романтик, однако. Пока что.
Он уже достаточно взрослый парень, чтобы понимать все плюсы и минусы смены сборной) Так что вполне осознанно может об этом говорить.
А вот насчет тренера - согласна. Всякое может случиться. Отношения могут испортиться, особенно если начнутся какие-то неудачи, травмы.
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