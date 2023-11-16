Владислав Дикиджи: «Тренер делает все, чтобы я только поднимался. Не хочу никуда переходить – ни в другую страну, ни к другому тренеру»
Фигурист Дикиджи объяснил, почему не хочет переходить к другим тренерам.
12 ноября Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Казани. Он тренируется у Олега Татаурова.
– У Олега Станиславовича я занимаюсь с 9-10 лет. До него у меня был один-единственный тренер, Петрова Татьяна Геннадьевна. Она меня научила двойным, двойному акселю. Олег Станиславович заметил меня на мемориале Жука и потом выставлял на соревнованиях вместе с Татьяной Геннадьевной. А дальше первому тренеру предложили работу, по-моему, в Швейцарии, и я остался с Татауровым.
У меня просто замечательный тренер. За столько времени у нас сложились хорошие взаимоотношения. Он делает все, чтобы я только поднимался и поднимался.
– Тебе сейчас 19 лет, но это твой первый сезон по взрослым. Почему не выходил раньше?
– Честно говоря, сам не знаю. За меня решал Олег Станиславович. Что он скажет, то и буду делать. Ни в коем случае не спорю. Я бы и сам вышел пораньше во взрослые, но таково было решение тренера. <...>
– Отсутствие международных соревнований влияет на твою подготовку?
– Никак не влияет. Я стараюсь к любым соревнованиям готовиться хорошо. Особенно с этого сезона.
– Ты говорил, что никогда бы не стал выступать за другую страну. Почему?
– Я люблю своего тренера, Олега Станиславовича. Всегда буду с ним, буду делать, что он скажет. Не хочу никуда переходить – ни в другую страну, ни к другому тренеру, – ответил 19-летний Дикиджи.
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А вот насчет тренера - согласна. Всякое может случиться. Отношения могут испортиться, особенно если начнутся какие-то неудачи, травмы.