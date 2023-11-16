Фигурист Дикиджи объяснил, почему не хочет переходить к другим тренерам.

12 ноября Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при России в Казани. Он тренируется у Олега Татаурова.

– У Олега Станиславовича я занимаюсь с 9-10 лет. До него у меня был один-единственный тренер, Петрова Татьяна Геннадьевна. Она меня научила двойным, двойному акселю. Олег Станиславович заметил меня на мемориале Жука и потом выставлял на соревнованиях вместе с Татьяной Геннадьевной. А дальше первому тренеру предложили работу, по-моему, в Швейцарии, и я остался с Татауровым.

У меня просто замечательный тренер. За столько времени у нас сложились хорошие взаимоотношения. Он делает все, чтобы я только поднимался и поднимался.

– Тебе сейчас 19 лет, но это твой первый сезон по взрослым. Почему не выходил раньше?

– Честно говоря, сам не знаю. За меня решал Олег Станиславович. Что он скажет, то и буду делать. Ни в коем случае не спорю. Я бы и сам вышел пораньше во взрослые, но таково было решение тренера. <...>

– Отсутствие международных соревнований влияет на твою подготовку?

– Никак не влияет. Я стараюсь к любым соревнованиям готовиться хорошо. Особенно с этого сезона.

– Ты говорил, что никогда бы не стал выступать за другую страну. Почему?

– Я люблю своего тренера, Олега Станиславовича. Всегда буду с ним, буду делать, что он скажет. Не хочу никуда переходить – ни в другую страну, ни к другому тренеру, – ответил 19-летний Дикиджи.

В нашей фигурке новая звезда? Заставил чемпиона дрожать, оторопел от оценок, встретил победу рядом с Загитовой