Владислав Дикиджи: «Я восхищаюсь Нэтаном Ченом. Мне нужно стремиться к такому уровню»

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что стремится к уровню Нэтана Чена.

12 ноября Дикиджи стал победителем этапа Гран-при России в Казани. Американец Чен – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

– Несколько лет назад, ты ответил мне в одном интервью, что твой кумир Андрей Мозалев. Сейчас поменялся любимый фигурист?

– Понятное дело, что я тогда отвечал в шутку. Если серьезно, я недавно пересматривал выступление Нэтана Чена. Мне так понравилось, как он катается. Я восхищаюсь этим человеком.

Откатывает программу с пятью четверными, а потом еще танцульки хип-хоповские… И заканчивает прокат с улыбкой на лице! Как будто и не устал даже. Хотя столько отпрыгал, так откатал. Мне нужно стремиться к такому уровню.

– Веришь ли ты, что возможен пятерной прыжок?

– На эту тему мы постоянно разговариваем с отцом. Я ему говорю: «Ну куда дальше? Четверные и так сложные». А он мне: «Если работать, трудиться, то можно все. И пятерные, и шестерные, и семерные».

В последнее время я переосмыслил этот момент. И думаю, что, скорее всего, да. Пятерные будут делать. Не знаю когда, но будут. Я буду, ха-ха! – ответил Дикиджи.

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