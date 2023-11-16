Владислав Дикиджи: «Я восхищаюсь Нэтаном Ченом. Мне нужно стремиться к такому уровню»

Теги сборная России сборная США мужское катание Нэтан Чен Андрей Мозалев Владислав Дикиджи Фигурное катание

Российский фигурист Владислав Дикиджи заявил, что стремится к уровню Нэтана Чена.

12 ноября Дикиджи стал победителем этапа Гран-при России в Казани. Американец Чен – олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира.

– Несколько лет назад, ты ответил мне в одном интервью, что твой кумир Андрей Мозалев. Сейчас поменялся любимый фигурист?

– Понятное дело, что я тогда отвечал в шутку. Если серьезно, я недавно пересматривал выступление Нэтана Чена. Мне так понравилось, как он катается. Я восхищаюсь этим человеком.

Откатывает программу с пятью четверными, а потом еще танцульки хип-хоповские… И заканчивает прокат с улыбкой на лице! Как будто и не устал даже. Хотя столько отпрыгал, так откатал. Мне нужно стремиться к такому уровню.

– Веришь ли ты, что возможен пятерной прыжок?

– На эту тему мы постоянно разговариваем с отцом. Я ему говорю: «Ну куда дальше? Четверные и так сложные». А он мне: «Если работать, трудиться, то можно все. И пятерные, и шестерные, и семерные».

В последнее время я переосмыслил этот момент. И думаю, что, скорее всего, да. Пятерные будут делать. Не знаю когда, но будут. Я буду, ха-ха! – ответил Дикиджи.

В нашей фигурке новая звезда? Заставил чемпиона дрожать, оторопел от оценок, встретил победу рядом с Загитовой

19 комментариев

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Блинчик
Все адекватные и порядочные люди восхищаются Нейтаном Ченом.
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Елена Готье
Очень правильный ориентиры у Влада. Нэтан великий спортсмен, уникум. Нужно брать с него пример, но при этом оставаться собой)
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Ayla
И я по нему скучаю, там были не только прыжки, но абсолютный драйв)
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La primavera
Нейтан уникален не только как спортсмен, но и как человек, находящийся в процессе активной реализации в совершенно иной для себя области (хотя, конечно, подозреваю, что без влияния огромной семьи, где каждый второй - врач или ученый, не обошлось).

Судя по соцсетям, он сейчас активно занимается научными исследованиями, участвует в крупных конференциях и, кажется, всерьез настроен на карьеру в медицине. Тот случай, когда в человеке уместилось всё - и физические данные, и мозги.

Так что да, достойный для подражания пример.
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KMR
По кучеряшкам он явно под него косит
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ЮИ
А кто у нас отец? Здорово, что папа интересуется, чаще ФК - это про мам ;)
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Gemma157
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Чен великий фигурист и ярчайшая путеводная звезда для одиночников)
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Anisu
В какого красавца Владимир вырос, ух!))
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floret
Кумир отличный, только вперёд!
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Инна1945
Все прыгуны восхищаются Ченом. Все компонентные восхищаются Брауном. Остальные нормальные люди восхищаются Колядой😁
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KMR
Ответ KMR
По кучеряшкам он явно под него косит
Но и скольжение у Владика хорошее
+6
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Gelios77
Осталось программы поставить хорошие. Прыги мы выдели. Отлично!
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Туц
Нейтан отличный пример. Одобряемс) Хотя и сам Влад уже не плох, только работать и добиваться всего.
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Док Аксель
Влад в правильную сторону смотрит и ориентируется. Надо нарабатывать и оттачивать качество трикселя и квадов и не стоит пытаться противостоять закону всемирного тяготения. Не зачем крутить больше, чтобы не травмироваться и на долго. Выздоравливай и ждём на этапе ГП в Москве. Удачи !
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Аврора кубик
Отличный, кумир!! Владиславу успеха!)))
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RusVector
Ответ Gelios77
Осталось программы поставить хорошие. Прыги мы выдели. Отлично!
Видели! Толчек с ребра на лутце и прер пол-оборота! Копия Кондратюковской техники, но не Ченовской!
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