Дикиджи о победе на Гран-при в Казани: «Разовая акция. Если я подтвержу золото на следующих турнирах, тогда можно будет о чем-то говорить»
Фигурист Владислав Дикиджи назвал «разовой акцией» победу на Гран-при в Казани.
Соревнования завершились 12 ноября. Первым стал Дикиджи, вторым – Евгений Семененко, третьим – Глеб Лутфуллин.
– Все, кто выступал в Казани – сильные ребята. Женя, Глеб Лутфуллин – профессионалы своего дела.
– А ты не профессионал?
– Я тоже, наверное, ха-ха. Но соперники – сильные парни. Не знаю, как прокомментировать мою победу… Разовая акция. Если я подтвержу свое золото на следующих турнирах, тогда можно будет о чем-то говорить. А так, может, больше удача сыграла. Сам пока не понимаю… – ответил 19-летний Дикиджи.
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Посмотрим, как он справится с грузом внезапного лидерства.
Объективно серебро должно было быть заслуженно у Глеба,а у Макара-бронза.
У Влада очень Хороший тренер, вот Влад и не болеет звездной болезнью и присутствует в реальности,в отличии от того же Семененко,который не может признать халтуру, а бубнит себя оправдывая нарочито задыхаясь и ни слова о достойных прокатах соперников-то есть не проявляет уважения к другим спортсменам,эгоцентричность,поддерживаемая тренерским штабом.
А Влад и соперников похвалил отдал должное и себя при +20 скромно оценил-Молодец.Олег идет в правильном направлении.