Дикиджи о победе на Гран-при в Казани: «Разовая акция. Если я подтвержу золото на следующих турнирах, тогда можно будет о чем-то говорить»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Фигурист Владислав Дикиджи назвал «разовой акцией» победу на Гран-при в Казани.

Соревнования завершились 12 ноября. Первым стал Дикиджи, вторым – Евгений Семененко, третьим – Глеб Лутфуллин.

– Все, кто выступал в Казани – сильные ребята. Женя, Глеб Лутфуллин – профессионалы своего дела.

– А ты не профессионал?

– Я тоже, наверное, ха-ха. Но соперники – сильные парни. Не знаю, как прокомментировать мою победу… Разовая акция. Если я подтвержу свое золото на следующих турнирах, тогда можно будет о чем-то говорить. А так, может, больше удача сыграла. Сам пока не понимаю… – ответил 19-летний Дикиджи.

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14 комментариев

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Мурманчанин37
Слова Владика много кого характеризуют в нашем ФК этого сезона))
+13
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ЮИ
Очень адекватно. Желаю Владу, чтобы удалось подтвердить!
+13
-1
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Наталья Карлова
Молодец! Самокритичен! Однако собраться в нужный момент тоже надо уметь! Пусть опыт закрепиться!
+10
0
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Лемур
Ответ Мурманчанин37
Слова Владика много кого характеризуют в нашем ФК этого сезона))
У некоторых даже разовой акции не будет )
+7
-3
+4
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Іра Блоцкая-Вараксіна
Святые слова!
+3
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Андор
Слова не мальчика, но мужа
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glacial
Достойно ответил. Надо показать теперь не одноразовую акцию. Будем болеть! Произвольная не такая харизматичная, но зато парень харизматичный. Ждем! Хотя и другие тоже не будут дремать.
+3
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11111-1111
Плющенко надо бы поучится у юного фигуриста, молодец Влад
+3
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Мурманчанин37
Ответ Лемур
У некоторых даже разовой акции не будет )
Возможна интерпретация его слов "Время покажет" вам не понравится, но не списывайте со счетов выбывших из-за травм - они вполне могут вернуться
+3
0
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Shveddka
Объективно. Желаю стабильности в дальнейшем!
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Туц
Самокритично. Нужно радоваться здесь и сейчас. Вон Косторная сначала говорила что победительница финала гран при это не титул, потом стала ЧЕ тоже не сильно радовалась и говорила после победы что прокат был плохим и про свое падение. А после оказалось что это то и были все ее главные победы как одиночницы. Победил - наслаждайся, похвали себя хотя бы мысленно. Условия забываются медали остаются.
+2
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Самая цитируемая и вообще недура
Здраво.
Посмотрим, как он справится с грузом внезапного лидерства.
+1
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Дружба11
Очень скромно Влад,достойно-так держать (скромно, с уважением к другим и с достоинством), для разницы в +20 баллов от "лидера",которого натянули на серебро.
Объективно серебро должно было быть заслуженно у Глеба,а у Макара-бронза.
У Влада очень Хороший тренер, вот Влад и не болеет звездной болезнью и присутствует в реальности,в отличии от того же Семененко,который не может признать халтуру, а бубнит себя оправдывая нарочито задыхаясь и ни слова о достойных прокатах соперников-то есть не проявляет уважения к другим спортсменам,эгоцентричность,поддерживаемая тренерским штабом.
А Влад и соперников похвалил отдал должное и себя при +20 скромно оценил-Молодец.Олег идет в правильном направлении.
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