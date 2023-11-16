Дикиджи о победе на Гран-при в Казани: «Разовая акция. Если я подтвержу золото на следующих турнирах, тогда можно будет о чем-то говорить»

Фигурист Владислав Дикиджи назвал «разовой акцией» победу на Гран-при в Казани.

Соревнования завершились 12 ноября. Первым стал Дикиджи, вторым – Евгений Семененко, третьим – Глеб Лутфуллин.

– Все, кто выступал в Казани – сильные ребята. Женя, Глеб Лутфуллин – профессионалы своего дела.

– А ты не профессионал?

– Я тоже, наверное, ха-ха. Но соперники – сильные парни. Не знаю, как прокомментировать мою победу… Разовая акция. Если я подтвержу свое золото на следующих турнирах, тогда можно будет о чем-то говорить. А так, может, больше удача сыграла. Сам пока не понимаю… – ответил 19-летний Дикиджи.

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