Татауров о Дикиджи: «Многие судьи подходили и говорили, как он там в соцсетях танцует очень хорошо. Перенести это на лед будет сложновато»

Тренер Владислава Дикиджи рассказал о планах фигуриста выучить четверной аксель.

Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России в Казани.

– Четверной лутц у был готов еще в прошлом сезоне, он его показывал на чемпионате по прыжкам, но в программы вы этот прыжок не вставляли...

– Мы тогда не готовы были вставлять его в программы. Делать просто четверной лутц – это одно. Вставлять в программу – это большой риск, так многие говорят. Малинин говорит, что четверной аксель вставлять в программу – это большой риск. Мы решили этот элемент довести до полной стабильности, хотя бы до 80-90%, и вставить в программу.

– Я где-то читала, что Влад хочет в будущем показать четверной аксель – это не шутки?

– Нет, есть у нас такая задумка поучить его. Он делает на тренировках такие комбинации, как тройной аксель – тройной аксель, четверной сальхов – тройной аксель. У нас задача не то чтобы его сделать, а поучить. <...>

– Влад говорил, что вы хотели какую-то программу попробовать поставить в стиле хип-хоп, решили пока на будущее придержать?

– Знаете, с программами очень тяжело что-то решать, поэтому на данный момент мы на этих программах остановились. Короткую в этом сезоне поменяли. Произвольную оставили старую. Сейчас многие люди помогают в выборе музыки на следующий сезон. Думаю, что будем менять одну программу, произвольную точно. Насчет короткой подумаем. В принципе, будем развиваться в каком-то другом направлении.

– Я знаю, что Влад танцует в таком стиле достаточно активно, выкладывает ролики в соцсетях. Как вы считаете, это можно перенести на лед?

– Очень тяжело говорить об этом. Многие судьи подходили и говорили, как он там в соцсетях танцует очень хорошо. И перенести это на лед... Здесь много критериев: есть четверные прыжки, вращения, дорожка – перенести все в общем будет сложновато. Но будем пытаться, – сказал .

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