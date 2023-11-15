Татауров о Дикиджи: «Многие судьи подходили и говорили, как он там в соцсетях танцует очень хорошо. Перенести это на лед будет сложновато»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Олег Татауров Фигурное катание

Тренер Владислава Дикиджи рассказал о планах фигуриста выучить четверной аксель.

Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при России в Казани.

– Четверной лутц у Влада был готов еще в прошлом сезоне, он его показывал на чемпионате по прыжкам, но в программы вы этот прыжок не вставляли...

– Мы тогда не готовы были вставлять его в программы. Делать просто четверной лутц – это одно. Вставлять в программу – это большой риск, так многие говорят. Малинин говорит, что четверной аксель вставлять в программу – это большой риск. Мы решили этот элемент довести до полной стабильности, хотя бы до 80-90%, и вставить в программу.

– Я где-то читала, что Влад хочет в будущем показать четверной аксель – это не шутки?

– Нет, есть у нас такая задумка поучить его. Он делает на тренировках такие комбинации, как тройной аксель – тройной аксель, четверной сальхов – тройной аксель. У нас задача не то чтобы его сделать, а поучить. <...>

– Влад говорил, что вы хотели какую-то программу попробовать поставить в стиле хип-хоп, решили пока на будущее придержать?

– Знаете, с программами очень тяжело что-то решать, поэтому на данный момент мы на этих программах остановились. Короткую в этом сезоне поменяли. Произвольную оставили старую. Сейчас многие люди помогают в выборе музыки на следующий сезон. Думаю, что будем менять одну программу, произвольную точно. Насчет короткой подумаем. В принципе, будем развиваться в каком-то другом направлении.

– Я знаю, что Влад танцует в таком стиле достаточно активно, выкладывает ролики в соцсетях. Как вы считаете, это можно перенести на лед?

– Очень тяжело говорить об этом. Многие судьи подходили и говорили, как он там в соцсетях танцует очень хорошо. И перенести это на лед... Здесь много критериев: есть четверные прыжки, вращения, дорожка – перенести все в общем будет сложновато. Но будем пытаться, – сказал Олег Татауров.

В нашей фигурке новая звезда? Заставил чемпиона дрожать, оторопел от оценок, встретил победу рядом с Загитовой

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shveddka
Хореодорожку можно забабахать такую, что закачаешься👌
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Ответ N-fox
Победить большие грибы можно только безупречной техникой, выше на две головы. Владу это удалось!
Еще пару-тройку успешных выступлений, как на гран-при, и у Дикиджи с грибами тоже проблем не будет. Грибы - дело наживное))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Победить большие грибы можно только безупречной техникой, выше на две головы. Владу это удалось!
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MyCA
Ответ N-fox
Победить большие грибы можно только безупречной техникой, выше на две головы. Владу это удалось!
Он сам 10-15 грибов отхватил компоненты в ПП завышены сильно.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Дайте кто-нибудь ссылку на соц сети где он классно танцует то
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ягун Ягунини
Ответ Док Аксель
Влад ещё и танцует ?... ))) Можно попробовать и в хореодорожке со слайдингом и ряд танцевальных ритмичных движений в переходах для куража и завести болельщиков.
В ковидные дни, когда все сидели по домам, в сети был интересный танцевальный баттл, предложенный Аней Щербаковой. Одним из самых серьёзных её оппонентов как раз был Влад Дикиджи)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Влад ещё и танцует ?... ))) Можно попробовать и в хореодорожке со слайдингом и ряд танцевальных ритмичных движений в переходах для куража и завести болельщиков.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ayla
так, понятно, тренер совсем далек от хореографии и к программам относится пофигистически, им бы кого-то привлечь на постановку тогда, потому что программы там. нет и Влад сам говорит, что не знает что катает, это плохо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zooey Glass
Да, Влад правда классно танцует.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дружба11
Ответ N-fox
Победить большие грибы можно только безупречной техникой, выше на две головы. Владу это удалось!
Да, это был праздник ФК
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Лучше бы сказал что случилось со здоровьем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
СергейТ
удивительно, что судьи следят за соц сетями фигуристов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Ответ Ягун Ягунини
В ковидные дни, когда все сидели по домам, в сети был интересный танцевальный баттл, предложенный Аней Щербаковой. Одним из самых серьёзных её оппонентов как раз был Влад Дикиджи)
Ясно. Я кроме спортивных сайтов и порталов нигде не сижу. Поэтому не в курсе этих событий. Чувство ритма родители заложили, есть умение и навык, который можно где-нибудь и вставить в проге Владу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ tanya_1111
Дайте кто-нибудь ссылку на соц сети где он классно танцует то
Влад в тиктоке танцует.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий