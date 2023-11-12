Яна Рудковская: «Муравьева была лучше технически, чище и эмоциональнее. Мы очень счастливы за нее, сегодня все справедливо»
Рудковская назвала заслуженной победу Софьи Муравьевой на этапе в Казани.
«Сегодня Софья была прекрасна, чистый прокат. Она показала чистые короткую и произвольную программы, красиво и достойно.
На мой взгляд, нет никаких вопросов, Муравьева была лучше технически, чище и эмоциональнее. Сегодня она заняла действительно заслуженное место.
Евгений (Плющенко) не смог поехать и переживал за нее. В последний момент приняли решение не ставить аксель три с половиной. Был слишком большой риск.
Ожидали ли, что выиграет? Тяжело такое говорить. Конечно, мы ожидали, что она будет в тройке в любом случае, потому что девочка она очень сильная. У нее было большое желание, к этим стартам она готовилась.
Очень переживала, что аксель не всегда получался, и тренерский штаб решил его не включать. Я знаю, что она переживает из-за этого, потому что готовила аксель для Казани.
Сегодня мы просто все счастливы за нее. Поздравляем других девушек тоже, сегодня все справедливо!» – сказала продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
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но не люблю победы спортсменов из АП только из-за того, что после них Рудковская катает свои огромные посты о величии Тренера-плющенко
Если бы ожидали, Евгений (Плющенко) поехал бы. Поэтому «не смог» 😅
что этап не мура выиграла, а ками - проиграла...
тот самый случай для ками: упасть, чтобы подняться
Может и хорошо что не поехал, хоть Соне на нервы не действовал.