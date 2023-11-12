Яна Рудковская: «Муравьева была лучше технически, чище и эмоциональнее. Мы очень счастливы за нее, сегодня все справедливо»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Рудковская назвала заслуженной победу Софьи Муравьевой на этапе в Казани.

«Сегодня Софья была прекрасна, чистый прокат. Она показала чистые короткую и произвольную программы, красиво и достойно.

На мой взгляд, нет никаких вопросов, Муравьева была лучше технически, чище и эмоциональнее. Сегодня она заняла действительно заслуженное место.

Евгений (Плющенко) не смог поехать и переживал за нее. В последний момент приняли решение не ставить аксель три с половиной. Был слишком большой риск.

Ожидали ли, что выиграет? Тяжело такое говорить. Конечно, мы ожидали, что она будет в тройке в любом случае, потому что девочка она очень сильная. У нее было большое желание, к этим стартам она готовилась.

Очень переживала, что аксель не всегда получался, и тренерский штаб решил его не включать. Я знаю, что она переживает из-за этого, потому что готовила аксель для Казани.

Сегодня мы просто все счастливы за нее. Поздравляем других девушек тоже, сегодня все справедливо!» – сказала продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская. 

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44 комментария

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Anna
Когда Муравьевой дед за время поставили тоже было всë справедливо. А то у них всë справедливо, только когда их фигуристки выигрывают, а как проиграют, то их обязательно засудили 🤡
+48
-11
+37
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Ева Винер
вот против Сони вообще ничего не имею
но не люблю победы спортсменов из АП только из-за того, что после них Рудковская катает свои огромные посты о величии Тренера-плющенко
+34
-3
+31
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Джефф Лебовски
Ожидали ли, что выиграет?
Если бы ожидали, Евгений (Плющенко) поехал бы. Поэтому «не смог» 😅
+35
-5
+30
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anka
Плющ наверное все локти себе обкусал, что мимо Казани проехал и носом своим счастливым в кике не посветил ))
+24
-3
+21
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arisstopane
надо отчётливо понимать
что этап не мура выиграла, а ками - проиграла...
тот самый случай для ками: упасть, чтобы подняться
+24
-8
+16
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Самая цитируемая и вообще недура
Трикселек где? Давай трикселек!
+19
-7
+12
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Irina29
Если бы ожидали, то Плющенко был бы тут как туточки, а так без триксель Соня, он и не надеялся, вот и не поехал, у него там сын рекорды ставит вообще то😄
Может и хорошо что не поехал, хоть Соне на нервы не действовал.
+13
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Хрустальный Гусенок
будем надеяться, что Муравьева получила моральный заряд от этого этапа и сохранит свой тон к следующему этапу
+12
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Himmelge
Сегодня мы увидели, что Муравьева умеет улыбаться. Всегда такая напряженная, невротичная, а здесь расслабилась. Приятно, когда заслуженная победа, но Муравьева единственная из первой четверки, кто запасовал перед ультраси и не стал рисковать.
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Зулфира Мухаметшина
Муравьева аристократичная,не приторная,и платьешко не едкое, она как бы ..тургеневские барышни .Когда катается не давит на нервы.
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Иван Иванов
Петросян как орудие мести на ЧР будет, я так понимаю?
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Irina29
Ответ Himmelge
Сегодня мы увидели, что Муравьева умеет улыбаться. Всегда такая напряженная, невротичная, а здесь расслабилась. Приятно, когда заслуженная победа, но Муравьева единственная из первой четверки, кто запасовал перед ультраси и не стал рисковать.
Главного коуча нет, никто на нервы не действовал, вот она и успокоилась.
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Галина Александрова
Ответ несахар
яна - этери 1 : 0
Вы "не умеете читать между строк". Этери никто не переиграет. Финал Гран-при, ЧР покажет, какой между ними счет.
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Lapo Elkann
Наперед от Тарьельвича обо всем знали и специально не поехали. Начиная с заявлений Когана , бести и т. д до сегодняшней истории, все было странно. Они ее давно списали. Но если бы Камила была бы мало в форме, легко победила бы Муравьву с допотопным контентом.
+7
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Anna
Ответ tanya_1111
Было справедливо, но вопрос заключался в другом, тогда была жалоба из другого штаба.
Это тоже Яна сказала, а как было на самом деле никто не знает. Горшков не подтвердил, что был протест.
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tanya_1111
Так может Евгению и не надо с ними ездить ))) - это шутка если что. Софью поздравляю - она заслужила, тут не поспоришь.
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Revery
Пьедестал получился чудесным, на награждении было любо-дорого смотреть, как девчонки радостно улыбались и "рожки" друг другу для фото ставили.
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-2
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Marya Y
Соню с победой, молодец!
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22somebody22
Ответ arisstopane
надо отчётливо понимать что этап не мура выиграла, а ками - проиграла... тот самый случай для ками: упасть, чтобы подняться
Ну,по Вашей логике,и Олимпиаду не Щербакова выиграла,а Камила проиграла,вот только кому это интересно,если в историю войдёт тот факт,что золото-серебро-бронзу разыграли Щербакова-Трусова-Сакамото,а Валиева мимо пьедестала.
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Ezhevika33
Ответ несахар
яна - этери 1 : 0
Как любят здесь говорить " щелкнула по носу".
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Триксель+5
Ответ tanya_1111
Так может Евгению и не надо с ними ездить ))) - это шутка если что. Софью поздравляю - она заслужила, тут не поспоришь.
Реально не надо. Он вчера так метался у борта, когда выводил сына, что, похоже, накручивает всех топовых учеников своими нервами.
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Lapo Elkann
Ответ Флер де Лис
Комментарий удален модератором
За троих. Теперь и " Гном Гномыч " в эксперты подался.
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arisstopane
Ответ 22somebody22
Ну,по Вашей логике,и Олимпиаду не Щербакова выиграла,а Камила проиграла,вот только кому это интересно,если в историю войдёт тот факт,что золото-серебро-бронзу разыграли Щербакова-Трусова-Сакамото,а Валиева мимо пьедестала.
не надо мне приписывать свои, типа логические поллюции)
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Мороженко
Ответ Галина Александрова
Вы "не умеете читать между строк". Этери никто не переиграет. Финал Гран-при, ЧР покажет, какой между ними счет.
Может лучше радоваться за спортсменов, а не использовать их как счёт между тренерами, это неуважение
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RusVector
Молодец, Софья! Блестящий прокат, что в короткой, что в произвольной! Добавит квад или триксель и будет претендент на золото ЧР!
+9
-8
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