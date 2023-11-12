Яна Рудковская: «Муравьева была лучше технически, чище и эмоциональнее. Мы очень счастливы за нее, сегодня все справедливо»

Рудковская назвала заслуженной победу Софьи Муравьевой на этапе в Казани.

«Сегодня Софья была прекрасна, чистый прокат. Она показала чистые короткую и произвольную программы, красиво и достойно.

На мой взгляд, нет никаких вопросов, Муравьева была лучше технически, чище и эмоциональнее. Сегодня она заняла действительно заслуженное место.

Евгений (Плющенко) не смог поехать и переживал за нее. В последний момент приняли решение не ставить аксель три с половиной. Был слишком большой риск.

Ожидали ли, что выиграет? Тяжело такое говорить. Конечно, мы ожидали, что она будет в тройке в любом случае, потому что девочка она очень сильная. У нее было большое желание, к этим стартам она готовилась.

Очень переживала, что аксель не всегда получался, и тренерский штаб решил его не включать. Я знаю, что она переживает из-за этого, потому что готовила аксель для Казани.

Сегодня мы просто все счастливы за нее. Поздравляем других девушек тоже, сегодня все справедливо!» – сказала продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.

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