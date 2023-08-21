Софья Муравьева: «Шоу в Пекине стали приятным воспоминанием о теплом приеме. Благодаря Плющенко и Рудковской эти шоу станут лучшими мире»

Фигуристка Софья Муравьева поделился впечатлениями от шоу Плющенко в Пекине.

«Шоу в Пекине стали приятным воспоминанием о теплом приеме и замечательных людях, которые смогли создать эту волшебную атмосферу праздника всем нам!

Незабываемые дни и самый лучший день рождения на льду! Благодаря Евгению , и Сергею Филину эти шоу станут лучшими во всем мире! До встречи 💜», – написала .