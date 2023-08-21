Софья Муравьева: «Шоу в Пекине стали приятным воспоминанием о теплом приеме. Благодаря Плющенко и Рудковской эти шоу станут лучшими мире»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Софья Муравьева поделился впечатлениями от шоу Плющенко в Пекине.

«Шоу в Пекине стали приятным воспоминанием о теплом приеме и замечательных людях, которые смогли создать эту волшебную атмосферу праздника всем нам!

Незабываемые дни и самый лучший день рождения на льду! Благодаря Евгению Плющенко, Яне Рудковской и Сергею Филину эти шоу станут лучшими во всем мире! До встречи 💜», – написала Муравьева

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9 комментариев

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Ирина Иванова
Лучшие шоу в солнечной Галактике и во всей вселенной. Печально, когда взрослые в своих целях используют благодарные и доверчивые детские души.
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olvl
За фигуристов можно только порадоваться, шоу в Китае это здорово. Показали себя, посмотрели немного достопримечательностей Китая.
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Mira Val
ПоделиЛАСЬ. Благодарным быть прекрасно, а говорить о "всем мире" нет.
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Назар Игорь
"Пришла весна, придëт и лето, спасибо Плющенко за это"
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Адриана
И что примечательно....конечно впервые в мире.
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N-fox
Соня милая девочка. Но про "лучшие в мире шоу" - не горячились бы его устроители.
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Jessi
А где фото Сонечки?
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Jessi
Грустно, что не вышло ни одной статьи ко дню рождению Сонечки или хотя бы поздравления.
В Пекине у Сони были яркие роли, с каждым шоу она все больше раскрывается и удивляет твоим талантом.
В Щелкунчике был прекрасный наряд-чёрное платье, которое невероятно шло Мурочке! Было бы замечательно оставить его для одной из программ или сшить похожее.
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