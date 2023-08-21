Софья Муравьева: «Шоу в Пекине стали приятным воспоминанием о теплом приеме. Благодаря Плющенко и Рудковской эти шоу станут лучшими мире»
Фигуристка Софья Муравьева поделился впечатлениями от шоу Плющенко в Пекине.
«Шоу в Пекине стали приятным воспоминанием о теплом приеме и замечательных людях, которые смогли создать эту волшебную атмосферу праздника всем нам!
Незабываемые дни и самый лучший день рождения на льду! Благодаря Евгению Плющенко, Яне Рудковской и Сергею Филину эти шоу станут лучшими во всем мире! До встречи 💜», – написала Муравьева.
В Пекине у Сони были яркие роли, с каждым шоу она все больше раскрывается и удивляет твоим талантом.
В Щелкунчике был прекрасный наряд-чёрное платье, которое невероятно шло Мурочке! Было бы замечательно оставить его для одной из программ или сшить похожее.