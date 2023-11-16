Евгений Плющенко о «Битве школ»: «Наш частный клуб доказал, что он один из сильнейших спортивных клубов Москвы, России и мира»

Евгений Плющенко рад победе сына в «Битве школ» по фигурному катанию.

«Саня наш выиграл «Битву школ» по 2 спортивному разряду, а наша академия «Ангелы Плющенко» заняла первое место в командном зачете! Ребята забрали все золотые медали во всех разрядах! Гордость за спортсменов и их тренеров!

Спасибо Москомспорту и Федерации фигурного катания Москвы за организацию такого серьезного уровня соревнований для детей. Уважение и благодарность за развитие детского и юношеского спорта. Ждем следующие этапы!

И, конечно, поздравляем всех спортсменов и тренеров «Ангелов Плющенко» за их победы в индивидуальном и общем зачете!

Сегодня наш частный клуб доказал, что он один из сильнейших спортивных клубов Москвы, России и мира!» – написал Плющенко.