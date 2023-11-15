Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Калуге 8-9 декабря

В Калуге пройдет Кубок первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

Об этом сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Сегодня провели рабочее совещание по проведению соревнований. 8-9 декабря в Дворце спорта «Центральный» пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

Оргмоменты обсудили с генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России Александром Коганом, руководителем дирекции спортивного вещания Первого канала Ольгой Черносвитовой, генеральным директором ТРК «Ника» Екатериной Козырь, председателем региональной федерации фигурного катания Александром Логуновым, директором ДС «Центральный» Станиславом Лопуховым.

Решали вопросы по размещению спортсменов, тренеров и остальных членов рабочей группы; по подготовке ледовой арены к турниру и обеспечению судейства. С куратором РОСКАССА40 говорили о билетной программе мероприятия. Постараемся организовать красочное шоу», – написал Сердюков в соцсети.