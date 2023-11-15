Кубок Первого канала по фигурному катанию среди юниоров пройдет в Калуге 8-9 декабря

Теги сборная России Первый канал Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

В Калуге пройдет Кубок первого канала по фигурному катанию среди юниоров.

Об этом сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков. 

Сегодня провели рабочее совещание по проведению соревнований. 8-9 декабря в Дворце спорта «Центральный» пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию на коньках среди юниоров.

Оргмоменты обсудили с генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России Александром Коганом, руководителем дирекции спортивного вещания Первого канала Ольгой Черносвитовой, генеральным директором ТРК «Ника» Екатериной Козырь, председателем региональной федерации фигурного катания Александром Логуновым, директором ДС «Центральный» Станиславом Лопуховым.

Решали вопросы по размещению спортсменов, тренеров и остальных членов рабочей группы; по подготовке ледовой арены к турниру и обеспечению судейства. С куратором РОСКАССА40 говорили о билетной программе мероприятия. Постараемся организовать красочное шоу», – написал Сердюков в соцсети. 

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17 комментариев

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Sveta Arhipova
Тот самый случай, когда понимаешь, как повезло жить в Калуге😀
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romeo5555
Ждём - посмотрим.
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Хрустальный Гусенок
учитывая высокий уровень катания среди юниоров, может быть очень интересно
+4
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Latika S
Совместный был бы интереснее. И у сильных юниоров был бы шанс посоревноваться на взрослом уровне
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Gilonjon862
У тренера юниоров после поднятия возраста совсем туго стало со взрослыми, поэтому пришлось просить подружку Черносвитову организовать детский турнир на Первом канале чтобы хоть где-то поблистать "триумфальными" победами)
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V_k
Норм идея, у нас столько ярких юниоров сейчас, хорошо что им начинают уделять медиа-внимание. Или может Первый заинтересовался историей противостояния Базылюк/Костылева, тут как раз для шоу сюжетик)))
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Хана Спектор
Кто будет капитанами???
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lepestok
мне кажется, это не интересно)))
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Defender64
О, то есть для юниоров свой КпК, для взрослых - свой?
Вообще, норм идея, надо пробовать. Хотя мне по-прежнему кажется более привлекательной идея сделать 1 смешанный кубок с тремя командами вместо двух.
Но и так может получиться хорошо. В конце концов часть юниоров у нас по МС выступает - им, стало быть, можно на взрослом Кубке. А кто по КМС, их раньше и так мало приглашали на КпК, а сейчас будет больше возможностей.
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Рябиновые бусы
прекрасная идея, у нас такое созвездие в юниорах что давно пора для них такой масштабный праздник организвать.
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Pennywise
Федра уже опубликовала условия участия. В одиночке будут участвовать первые шесть мест по итогам этапов кубка.
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Рябиновые бусы
Ответ Gilonjon862
У тренера юниоров после поднятия возраста совсем туго стало со взрослыми, поэтому пришлось просить подружку Черносвитову организовать детский турнир на Первом канале чтобы хоть где-то поблистать "триумфальными" победами)
и правильно сделали.
мы насладимся борьбой наших сильнейших в мире детей. а дети получат внимание , командный опыт и хорошие призовые.
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Мурманчанин37
Ответ Хана Спектор
Кто будет капитанами???
1) Костылева - Базылюк.
2) Титова - Двоеглазова.
P.S. Это шутка, если что
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