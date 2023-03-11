Максим Траньков: «Большой сезон позади. Главный итог – то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством»

Теги Максим Траньков телевидение сборная России Первый канал чемпионат России ФФКР контрольные прокаты Кубок Первого канала по фигурному катанию Серия Гран-при России Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Максим Траньков подвел итоги сезона в российском фигурном катании.

«Итак, большой сезон позади. Время подвести итог. Главный – это то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством. Контрольные прокаты, Кубок Первого канала, чемпионат России, финал Гран-при России, все шесть этапов Гран-при России, чемпионат России по прыжкам… Интервью, конферанс, подкасты, комментарии…

Любовь и хейт – тут, впрочем, все как всегда. Спасибо команде спортивного вещания Первого за поддержку и веру, за конструктивную критику и неожиданную похвалу. Спасибо всем спортсменам за азарт, борьбу и невероятный уровень, работать в поле с такими бойцами – чистый кайф!

Спасибо тренерам за несгибаемость в сложившейся ситуации, Вы – пример! Федерации фигурного катания России – поклон и уважение. И наконец, спасибо, наш зритель, наш болельщик! Это новый топ-уровень поддержки, браво. Работаем дальше для вас», – написал двукратный олимпийский чемпион в инстаграме.

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16 комментариев

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Kareglazaya
Ответ Утренняя Аврора
Самое главное, что Траньков меня не раздражает. Хоть в роли ведущего, хоть комментатора. Он может где-то и ляпнуть. Но он искренний.
Согласна. Он даже когда фигню говорит, делает это как-то от души, поэтому не вызывает негатива) И умеет признавать свои ошибки, не заявляет, что он самый лучший и гуру во всём.
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spboksana
не помню, а до кооперации с ТШТ Траньков уже сотрудничал с Первым каналом?
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Aporte14
Макс талантлив и знает ФК. Мне нравится его работа
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Анаис_Анаис
В паре с Гришиным однозначно лучше, чем Авербух (это ужас), и даже, наверное, чуть лучше, чем Ягудин. Вроде бы доброжелателен к спортсменам, но шпильки в адрес пар Москвиной улавливаются. Явно не любит БК.
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N-fox
Ответ Светлана Менова
А помните три года назад Траньков давал интервью, где хотел на ПМЖ в Канаду уехать?)) и трава там зеленее и всё такое... Я вот всё помню... https://rsport.ria.ru/amp/20200109/1563196867.html
Очень странно в качестве пруфа давать ссылку, которая опровергает ваши слова.
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Утренняя Аврора
Он для меня всегда Олимпийский чемпион. И программы этой пары это золотой фонд фк. Хорошо, что он остался в этом спорте. Пусть даже в разных ролях.
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Утренняя Аврора
Самое главное, что Траньков меня не раздражает. Хоть в роли ведущего, хоть комментатора. Он может где-то и ляпнуть. Но он искренний.
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Sne$hinka
Траньков харизматичный, пусть всегда будет ведущим и комментирует. Очень радостно видеть его в около-ФК после окончания спортивной карьеры. Даже если где-то ошибается или говорит ерунду, пусть продолжает.
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XiangYang
Ответ Светлана Менова
А помните три года назад Траньков давал интервью, где хотел на ПМЖ в Канаду уехать?)) и трава там зеленее и всё такое... Я вот всё помню... https://rsport.ria.ru/amp/20200109/1563196867.html
Он пишет там, что никогда бы не уехал жить в Канаду, потому что его дом в России
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Marya Y
Ответ Ёжик_в_тумане
Равноценный обмен Тутберидзе без скандала забирает пару ТМ, Траньков получает звание Заслуженный тренер.
Это вряд ли. ТМ были иннициаторами - у пары элементарно не было льда и тренерок больше внимания уделял своей балабольной карьере. Могли бы и турнуть, да Морозову было неудобно - вроде как предатель. Вот и держали. А Тутберидзе в лице так называемого тренера приобрела конферансье для своих шоу.
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22somebody22
Ибо не фиг было столько детей строгать.Жизнь-штука дорогая.
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Toba Door
Вытесняет Ягудина, если послушать как они комментируют, Максим даже лучше, только вот флип от лутца не отличает, при этом на Гришина набросился, что тулуп сальховом назвал, своих спортсменов не ругает, а на соперников набрасывает, самое главное участников командника называет оч, кроме мг, наверное они тмз принимали
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+6
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Ёжик_в_тумане
Ответ Marya Y
==это то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством.… Интервью, конферанс, подкасты, комментарии…== И всё это - числясь тренером топовой пары, в то время, когда с номинально его спортсменами работали другие спецы. Тренер, от которого никогда ничего не зависело. Но при этом огрёб звание Заслуженный тренер. А король-то - голый.(с.)
Равноценный обмен Тутберидзе без скандала забирает пару ТМ, Траньков получает звание Заслуженный тренер.
+2
-6
-4
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блОК
Траньков в этом сезоне и швец, и жнец, и на дуде игрец. Отнимает хлеб у дипломированных журналистов
+6
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Marya Y
==это то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством.… Интервью, конферанс, подкасты, комментарии…==
И всё это - числясь тренером топовой пары, в то время, когда с номинально его спортсменами работали другие спецы. Тренер, от которого никогда ничего не зависело. Но при этом огрёб звание Заслуженный тренер.
А король-то - голый.(с.)
+11
-9
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Светлана Менова
А помните три года назад Траньков давал интервью, где хотел на ПМЖ в Канаду уехать?)) и трава там зеленее и всё такое...

Я вот всё помню...
https://rsport.ria.ru/amp/20200109/1563196867.html
+9
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