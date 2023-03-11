Максим Траньков: «Большой сезон позади. Главный итог – то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством»
Максим Траньков подвел итоги сезона в российском фигурном катании.
«Итак, большой сезон позади. Время подвести итог. Главный – это то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством. Контрольные прокаты, Кубок Первого канала, чемпионат России, финал Гран-при России, все шесть этапов Гран-при России, чемпионат России по прыжкам… Интервью, конферанс, подкасты, комментарии…
Любовь и хейт – тут, впрочем, все как всегда. Спасибо команде спортивного вещания Первого за поддержку и веру, за конструктивную критику и неожиданную похвалу. Спасибо всем спортсменам за азарт, борьбу и невероятный уровень, работать в поле с такими бойцами – чистый кайф!
Спасибо тренерам за несгибаемость в сложившейся ситуации, Вы – пример! Федерации фигурного катания России – поклон и уважение. И наконец, спасибо, наш зритель, наш болельщик! Это новый топ-уровень поддержки, браво. Работаем дальше для вас», – написал двукратный олимпийский чемпион в инстаграме.
И всё это - числясь тренером топовой пары, в то время, когда с номинально его спортсменами работали другие спецы. Тренер, от которого никогда ничего не зависело. Но при этом огрёб звание Заслуженный тренер.
А король-то - голый.(с.)
Я вот всё помню...
https://rsport.ria.ru/amp/20200109/1563196867.html