Максим Траньков подвел итоги сезона в российском фигурном катании.

«Итак, большой сезон позади. Время подвести итог. Главный – это то, что отработал 100% турниров в разных качествах и с разным качеством. Контрольные прокаты, Кубок Первого канала, чемпионат России, финал Гран-при России, все шесть этапов Гран-при России, чемпионат России по прыжкам… Интервью, конферанс, подкасты, комментарии…

Любовь и хейт – тут, впрочем, все как всегда. Спасибо команде спортивного вещания Первого за поддержку и веру, за конструктивную критику и неожиданную похвалу. Спасибо всем спортсменам за азарт, борьбу и невероятный уровень, работать в поле с такими бойцами – чистый кайф!

Спасибо тренерам за несгибаемость в сложившейся ситуации, Вы – пример! Федерации фигурного катания России – поклон и уважение. И наконец, спасибо, наш зритель, наш болельщик! Это новый топ-уровень поддержки, браво. Работаем дальше для вас», – написал двукратный олимпийский чемпион в инстаграме.