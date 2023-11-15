Дмитрий Песков: «Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета»
Дмитрий Песков отреагировал на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.
«Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета.
Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», – сказал пресс-секретарь президента РФ.
МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России
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Помоги Пескову найти букву М. Со второй попытки Р, с третьей W.
к Пескову никакого отношения не имею - ни негативного, ни позитивного
А может что-то чувствуют, или даже знают)))
вот теперь и пожинаете то что посеяли...
по поводу помилованных зк ваще ничего не знаю, нашёл у кого спросить)
приличные джентльмены вообще не говорят о политике, есть такое хорошее выражение