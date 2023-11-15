Дмитрий Песков: «Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета»

Дмитрий Песков отреагировал на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета.

Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России