Дмитрий Песков: «Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Песков Политика Р-Спорт Игры дружбы Легкая атлетика

Дмитрий Песков отреагировал на рекомендации МОК отказаться от участия в Играх дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета.

Россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится», – сказал пресс-секретарь президента РФ. 

МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх дружбы в России

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15 комментариев

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Алексей Кокорин
фр. Comité international olympique, англ. International Olympic Committee
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Помоги Пескову найти букву М. Со второй попытки Р, с третьей W.
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Always_sam
сегодня у чиновников день русского языка? этот аббревиатуры расшифровывает, Машка каламбурит
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Михаил Савченко
Ответ Геннадий Тимченко
а шо, давно российское название появилось или это всё же перевод, о котором муж Навки не мог не знать❓🤔
Российское название является переводом, название МОК используется в официальных документах спортивных организаций - не могу сказать с какого конкретно времени, правда. Песков мог бы сказать про I в слове International, но зачем плодить сущности и усложнять мысль? Мысль-то его в том, что "международный" не означает монополию.
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Михаил Савченко
Ответ Геннадий Тимченко
так если не спец, то зачем толковать его идеи❓или вы просто "преданный поклонник"🤔
я ответил на комментарий топикстартера потому что могу - это главный принцип написания комментариев в интернете.

к Пескову никакого отношения не имею - ни негативного, ни позитивного
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Olga.t
Ответ Always_sam
сегодня у чиновников день русского языка? этот аббревиатуры расшифровывает, Машка каламбурит
Репетиция Первого апреля, но как-то рано начали..
А может что-то чувствуют, или даже знают)))
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catcher69
сто лет назад у ссср была возможность развивать альтернативные МОК рабочие олимпиады и спартакиады которые проводились в 20-30е годы красным и люцернским спортинтернами...но уже в середине 30х в результате шпионофобии был распущен красный спортинтерн а позже и коминтерн...курс был взят на вхождение в буржуйский мок под крыло барона кубертена...!!!!!!!!!!!!!!
вот теперь и пожинаете то что посеяли...
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Геннадий Тимченко
Ответ Михаил Савченко
Российское название является переводом, название МОК используется в официальных документах спортивных организаций - не могу сказать с какого конкретно времени, правда. Песков мог бы сказать про I в слове International, но зачем плодить сущности и усложнять мысль? Мысль-то его в том, что "международный" не означает монополию.
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Михаил Савченко
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий удален модератором
я не спец в мыслях конкретно Пескова, тут вне зависимости от спикера мысль понятна.

по поводу помилованных зк ваще ничего не знаю, нашёл у кого спросить)
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Геннадий Тимченко
Ответ Михаил Савченко
я не спец в мыслях конкретно Пескова, тут вне зависимости от спикера мысль понятна. по поводу помилованных зк ваще ничего не знаю, нашёл у кого спросить)
так если не спец, то зачем толковать его идеи❓или вы просто "преданный поклонник"🤔
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Михаил Савченко
Ответ Геннадий Тимченко
как же быстро вы от него открестились - браво👏👏👏
поменьше смотрите телевизор и поменьше читайте новости в интернете. внезапные политические нападки в каментах на спортс выглядят, откровенно говоря, убого.

приличные джентльмены вообще не говорят о политике, есть такое хорошее выражение
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Геннадий Тимченко
Ответ Михаил Савченко
поменьше смотрите телевизор и поменьше читайте новости в интернете. внезапные политические нападки в каментах на спортс выглядят, откровенно говоря, убого. приличные джентльмены вообще не говорят о политике, есть такое хорошее выражение
ну то, что вы затерли основное сообщение, лишает всякий смысл наше дальнейшее общение👏
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Михаил Савченко
Ответ Геннадий Тимченко
ну то, что вы затерли основное сообщение, лишает всякий смысл наше дальнейшее общение👏
какое сообщение я затёр? у вас всё хорошо?))
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