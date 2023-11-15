Щербакова из танцев на льду о сравнениях с олимпийской чемпионкой: «Порой читаешь про «копию» или «аналог»... Люди, вы точно думаете, что это нормально?»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о сравнениях с олимпийской чемпионкой Пекина-2022.

Щербакова выступает в танцах на льду с Егором Гончаровым.

— Аня, после победы на первенстве России ты пошутила, что была бы рада взаимодействию с олимпийской чемпионкой . Вам удалось в итоге пообщаться?

Анна Щербакова: Увы и ах — ни разу. Один раз мимолетно пересеклась с ней в раздевалке в Уфе на первом этапе Гран-при после открытия. Она приезжала показать номер, но пообщаться так и не удалось.

— А как ты относишься к тому, что у тебя есть полная тезка — олимпийская чемпионка? Разговоры об этом надоели?

Щербакова: Не надоели, но бывают неприятные ситуации. Например, в Казани, когда я приходила получать аккредитацию, меня спрашивают, кто я. Отвечаю — Анна Щербакова. И в ответ, ага, та самая — дублер? Вы серьезно? Дублер — это звучит очень унизительно, даже если человек не хотел меня обидеть и просто пошутил... Это было неуместно и обидно, меня эта история взвинтила. Такое отношение, как будто перед вами какая-то жалкая копия. Это ненормально.

Гончаров: Странно слышать такие вещи от человека, который работает в фигурном катании. Он должен знать обеих девушек, мы с Аней тоже уже добились успеха. Я уже не говорю банально об этикете и вежливости.

— Как тогда доказать таким людям, что они не правы?

Щербакова: Своими прокатами, результатом. Работой.

— Нужно стать двукратной олимпийской чемпионкой, чтобы перекрыть достижения Анны Станиславовны?

Гончаров: Для начала людям надо понять, что это две разные Анны Щербаковы. Два разных и самодостаточных человека. И две прекрасные спортсменки, каждая по-своему.

Щербакова: Я была бы не против для начала, как Аня, стать однократной олимпийской чемпионкой.

— Так если станешь двукратной олимпийской чемпионкой, то, получается, уже будет Анна Михайловна — та самая Щербакова...

Щербакова: На мой взгляд, неэтично так сравнивать. К чему это? Есть одна Аня Щербакова, есть другая. И не хочется, чтобы это как-то вообще выделяли в негативном свете. Когда порой заходишь в комментарии под новостями и читаешь в очередной раз про «копию» или «аналог»... Люди, вы точно думаете, что это нормально?

— Конкуренцию за внимание с Анной Станиславовной не ощущаешь?

Щербакова: Да какая тут конкуренция... Я — в танцах на льду, она — в одиночном катании. Так что конкуренции точно никакой нет и быть не может.