«Я не назову отсутствие четверных кризисом. Вообще не скажу, что они настолько нужны». Бетина Попова о женском катании

12 ноября в Казани завершился четвертый этап Гран-при России. Женщины не исполнили ни одного четверного прыжка в своих произвольных программах.

«Плохо это или хорошо? Я не назову отсутствие четверных кризисом. Я вообще не скажу, что они настолько нужны. Плоха ли Алина Горбачева или Соня Муравьева без ультра-си, на них неинтересно смотреть? Более чем интересно.

Кому-то интереснее смотреть на четверные, это правда. Но когда они появляются, сразу встает вопрос наполненности программы, и мы жалуемся, что фигуристы ездят от прыжка к прыжку. Пожалуйста, сейчас у нас сбалансированные программы. И, мне кажется, даже на российских турнирах есть серьезная конкуренция у девчонок.

Возможно, они просто не хотят рисковать. Понимают, что если сорвут четверной и все остальные сделают тройные – то проиграют. Муравьева могла рискнуть, думаю, но зачем? И тактика сработала», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.