«Я не назову отсутствие четверных кризисом. Вообще не скажу, что они настолько нужны». Бетина Попова о женском катании

Теги сборная России женское катание Бетина Попова Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

12 ноября в Казани завершился четвертый этап Гран-при России. Женщины не исполнили ни одного четверного прыжка в своих произвольных программах.

«Плохо это или хорошо? Я не назову отсутствие четверных кризисом. Я вообще не скажу, что они настолько нужны. Плоха ли Алина Горбачева или Соня Муравьева без ультра-си, на них неинтересно смотреть? Более чем интересно.

Кому-то интереснее смотреть на четверные, это правда. Но когда они появляются, сразу встает вопрос наполненности программы, и мы жалуемся, что фигуристы ездят от прыжка к прыжку. Пожалуйста, сейчас у нас сбалансированные программы. И, мне кажется, даже на российских турнирах есть серьезная конкуренция у девчонок.

Возможно, они просто не хотят рисковать. Понимают, что если сорвут четверной и все остальные сделают тройные – то проиграют. Муравьева могла рискнуть, думаю, но зачем? И тактика сработала», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.

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43 комментария

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Ad notam
Весь интерес к фигурному катанию и к женскому в частности держится на наличии рисковых элементов. Убери риск и будут танцы - скучные, прогнозируемые, с печально известной очередью. IMHO
+18
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+14
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ретроградный меркурий
Теперь уже и в России упаднические разговоры начались, дожили. Давайте еще скажем, что не нужен прогресс, вернемся к катанию 70-х, будем "школу" на льду катать и двойные прыгать.
Конечно, квады нужны, как нужны и каскады 3-3, и сложные заходы и выезды с прыжков, тано, риппоны и прочие технически сложные элементы. Именно технический прогресс привел к тому, что женское фигурное катание получило резкий бум в последние годы. И позор ИСУ, который ввел правило, приравнивающее секвенции к каскадам и запустил тренд на всеобщее упрощение и деградацию. Отдельный минус в карму тем, кто дурацкими правилами похерил риттовые каскады - разница в сложности исполнения и риск вообще не соответсвует мизерной разнице в стоимости по сравнению с тулупами и ойлерным.
В произвольной программе до 2 квадов точно не разрушает хореографию и даже с 3 есть вполне себе удачные примеры, как это остается целостной, не пустой программой. Более того, давно пора отменить дурацкое правило, запрещающее квады в короткой, но разрешающее триксели. Это бессмысленная дискриминация квадов
+17
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Mion
Сейчас наличие в российском ЖФК квадов - это необходимость. Без них любую фигуристку из нашего топа, к сожалению, задвинут компонентами и ГОЕ на международке (в случае допуска).
Да и честно говоря, четверные добавляют зрелищности и интриги.
+13
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+12
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alexnew
Если танцы льду вообще исключат из олимпийских видов, то я бы не сказал, что это будет какой-то потерей.
+12
-2
+10
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Шубина
Зачем спрашивать танцоров и хореографов о прыжках? Все равно, что расспрашивать вегетарианца о пользе и вкусе мясных продуктов.
+8
-1
+7
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Любитель_ФК
Какую чушь несет Попова, в современном женском одиночном квад занимает 10 сек. , а при наличии двух квадов , не больше 30 сек. Причем тут программа и ее сбалансированность? Сделала квад и даже два и катай себе всю остальную программу, кто мешает. Тот кто катает программы, тому квады не мешают. Петросян на последнем своем этапе исполнила два квада и прекрасно откатала всю остальную программу. А кто их не катает , так он и с тройными не катает. Лишь бы набросить. Уж кто бы говорил, Попова вообще не из фигурного катания, а из танцев, причем не самая удачная танцовщица.
+8
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N-fox
Да и вообще, зачем прыгать? Пусть будут танцы. Только танцы
+8
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olvl
Они нужны. Это риск, нерв, красота, восторг, желание смотреть ЖО, пересматривать чистые прокаты с четверными и тд, и тп. Никогда не забуду Сашу, Аню, Лизу, Камилу, Соню, всех, кто нас восхищал и поражал своими умениями. Никогда не забуду их программы, свои эмоции. Мне нравится Арина Кшецкая и другие девочки, особенно, кто катается чисто, но не помню, чтобы я пересматривала их прокаты. Прогресс, сложность, риск вызывает сильнейшие эмоции. Без ультра-си я наверно ЖО смотреть не буду, вернее, как раньше только сильнейшую разминку. Надеюсь, возврата к старому не будет. Но понимаю, что четверные и триксель это безумно сложно. Тем ценее.
+7
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Mion
Ответ 22somebody22
Полностью согласен.Даже одиночное катание это не только прыжки,но Тутберидзе вычеркнула всё остальное,и все вынуждены были под неё подстраиваться,а самого катания не осталось совсем.
Да ладно вам. Сложные заходы на прыжки - это как раз Медведева, Загитова, ТЩКВ. А уж какие заходы на одной ноге через весь каток были у Успчевой - это просто нечто.
Сравните, например, как заходит на прыжки Губанова. Или Луна, когда не в лучшей своей форме. Там сначала разгон через весь каток, а вход в группировку - как на четверной.
+6
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Mion
Ответ Мороженко
Ну Загитова и Медведева не прыгали четверные, но смотрели же
Медведеву смотрели, потому что стабильная была и вернула веру в нашу ЖО. А Загитова прыгала очень сложный каскад, что по зрелищности и непредсказуемости сравнимо с тройным акселем
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Слончик
Если не делать ультра-си, почему бы тогда не начать делать красивые проги? И вместо вечных костлявых малолеток не выпускать взрослых спортсменок?
+9
-5
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Hardy
эта как обычно 🤡
+6
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AAPolyansky
на там важно было узнать мнение Бетины Поповой о том, как должно развиваться женское одиночное катание - просто спать и есть не могли
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Александра Волкова
Ответ ретроградный меркурий
Теперь уже и в России упаднические разговоры начались, дожили. Давайте еще скажем, что не нужен прогресс, вернемся к катанию 70-х, будем "школу" на льду катать и двойные прыгать. Конечно, квады нужны, как нужны и каскады 3-3, и сложные заходы и выезды с прыжков, тано, риппоны и прочие технически сложные элементы. Именно технический прогресс привел к тому, что женское фигурное катание получило резкий бум в последние годы. И позор ИСУ, который ввел правило, приравнивающее секвенции к каскадам и запустил тренд на всеобщее упрощение и деградацию. Отдельный минус в карму тем, кто дурацкими правилами похерил риттовые каскады - разница в сложности исполнения и риск вообще не соответсвует мизерной разнице в стоимости по сравнению с тулупами и ойлерным. В произвольной программе до 2 квадов точно не разрушает хореографию и даже с 3 есть вполне себе удачные примеры, как это остается целостной, не пустой программой. Более того, давно пора отменить дурацкое правило, запрещающее квады в короткой, но разрешающее триксели. Это бессмысленная дискриминация квадов
как вы правы, эти секвенции просто мрак, еще и эстетически выглядят ужасно
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Анастасия Прудникова
Думаю, к ЧР девочки форму поднаберут и четверных и тройных акселей будет больше. На данный момент четверные, пусть и не все, без падений в прокате демонстрируют Жилина и Петросян: Жилина на Контрольных прокатах прыгала, а затем на дальнейших стартах - Петросян. Однако я верю и в Горбачеву, Зинину, Муравьеву, Валиеву, Акатьеву и др. Про юниорок нельзя сказать, что с четверными там кризис. Та же Базылюк их демонстрирует. Мне кажется, что и Титова, Костылева подтянутся вместе с остальными талантливыми юниорками.
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Anna Stefan
Бетина, лучше бы ты закрыла свойрот и занялась тем, что у тебя неплохо получается - постановками программ.
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olvl
Ответ Мороженко
Ну Загитова и Медведева не прыгали четверные, но смотрели же
Загитова все прыжки и каскады делала во второй половине, и прыгала лутц-ритт. Это и сейчас вряд-ли кто может.
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moonriver
Забавно читать, как здесь в комментариях к последним соревам пишут "ну она же с квада упала, пук-пук" и нахваливают фигуристок просто за попытку одного квада в программе, тогда как Саше Трусовой предъявляли, что она, допустим, из 4-х квадов в проге или 5 на двух квадах не идеально выехала, про падения я вообще молчу. А по факту Саша - единственная тру-квадистка. Ну и может Аня. У остальных либо вымученные, либо нарабатываемые упорно и трудно в течение 2-х сезонов как у Ками.
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Vladimir Arutin
Для Бетины лучше очередь ,как в танцах .
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Mion
Ответ moonriver
Забавно читать, как здесь в комментариях к последним соревам пишут "ну она же с квада упала, пук-пук" и нахваливают фигуристок просто за попытку одного квада в программе, тогда как Саше Трусовой предъявляли, что она, допустим, из 4-х квадов в проге или 5 на двух квадах не идеально выехала, про падения я вообще молчу. А по факту Саша - единственная тру-квадистка. Ну и может Аня. У остальных либо вымученные, либо нарабатываемые упорно и трудно в течение 2-х сезонов как у Ками.
А что плохого в том, чтобы трудно и упорно нарабатывать, если есть результат?
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Gelios77
Ответ ретроградный меркурий
Теперь уже и в России упаднические разговоры начались, дожили. Давайте еще скажем, что не нужен прогресс, вернемся к катанию 70-х, будем "школу" на льду катать и двойные прыгать. Конечно, квады нужны, как нужны и каскады 3-3, и сложные заходы и выезды с прыжков, тано, риппоны и прочие технически сложные элементы. Именно технический прогресс привел к тому, что женское фигурное катание получило резкий бум в последние годы. И позор ИСУ, который ввел правило, приравнивающее секвенции к каскадам и запустил тренд на всеобщее упрощение и деградацию. Отдельный минус в карму тем, кто дурацкими правилами похерил риттовые каскады - разница в сложности исполнения и риск вообще не соответсвует мизерной разнице в стоимости по сравнению с тулупами и ойлерным. В произвольной программе до 2 квадов точно не разрушает хореографию и даже с 3 есть вполне себе удачные примеры, как это остается целостной, не пустой программой. Более того, давно пора отменить дурацкое правило, запрещающее квады в короткой, но разрешающее триксели. Это бессмысленная дискриминация квадов
Одного плюса здесь мало. Было бы можно, стоило поставить 10. Просто браво и правде надо смотреть в глаза. Отсутствие четверных это стагнация, отказ от четверных резкое падение уровня.
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Gelios77
Ответ moonriver
Забавно читать, как здесь в комментариях к последним соревам пишут "ну она же с квада упала, пук-пук" и нахваливают фигуристок просто за попытку одного квада в программе, тогда как Саше Трусовой предъявляли, что она, допустим, из 4-х квадов в проге или 5 на двух квадах не идеально выехала, про падения я вообще молчу. А по факту Саша - единственная тру-квадистка. Ну и может Аня. У остальных либо вымученные, либо нарабатываемые упорно и трудно в течение 2-х сезонов как у Ками.
ой вот как раз у Ками квад был докручен в воздухе с запасом. А у Саши в ОИ сезон все квады были в недокрут. У Ани они действительно были выучены и вытружены, так же как сейчас у Аделии.
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moonriver
Ответ Mion
А что плохого в том, чтобы трудно и упорно нарабатывать, если есть результат?
Плохого ничего, кроме убитого здоровья, как у Турсынбаевой.
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Бичуния
Все правильно сказала Бетина. Достали делать из четверных квинтэссенцию ФК
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Mion
Ответ Слончик
Если не делать ультра-си, почему бы тогда не начать делать красивые проги? И вместо вечных костлявых малолеток не выпускать взрослых спортсменок?
Ну сейчас что-то типа того и происходит. Та же Фролова берет медали.
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Мороженко
Ответ Ad notam
Весь интерес к фигурному катанию и к женскому в частности держится на наличии рисковых элементов. Убери риск и будут танцы - скучные, прогнозируемые, с печально известной очередью. IMHO
Ну Загитова и Медведева не прыгали четверные, но смотрели же
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Skyolker
Без ультра-си смотреть вообще не интересно…
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Док Аксель
Хотелось бы прочитать мнение Лены Радионовой о новых веяниях и тенденциях в танцах на льду. В ту ли стороны они движутся. Судя по мнению Бетины Поповой, наличию квадов в ЖО приходит кирдык...
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Мороженко
Ответ olvl
Загитова все прыжки и каскады делала во второй половине, и прыгала лутц-ритт. Это и сейчас вряд-ли кто может.
Сейчас нельзя прыгать всё во второй половине
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Шубина
Ответ Мороженко
Ну Загитова и Медведева не прыгали четверные, но смотрели же
Медведва прыгала многие тройные с тано, на тот момент - очень необычно и смотрелось прогрессивно. Загитовой переставили все прыжки во вторую часть и усложнили заходы, она тоже воспринималась, как новатор.
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olvl
Ответ Мороженко
Сейчас нельзя прыгать всё во второй половине
Я в курсе. Когда было можно, тоже никто не прыгал.
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Шубина
Ответ Слончик
Если не делать ультра-си, почему бы тогда не начать делать красивые проги? И вместо вечных костлявых малолеток не выпускать взрослых спортсменок?
Кстати, да, юниорки без ультра-си опять становятся неинтересны. Потому что взрослые программы на них не садятся, только подчеркивают угловатость и суетливость, а более подходящих возрасту красивых и недетсадовских программ им не умеют или не хотят ставить. Бывают, конечно, но редко. У Жилиной была КП в рок-стиле классная, у Двоеглазовой "Ла-ла-лэнд".
+1
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Ayla
Ответ Мороженко
Ну Загитова и Медведева не прыгали четверные, но смотрели же
а Липницкую?
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Gelios77
Ответ Слончик
Если не делать ультра-си, почему бы тогда не начать делать красивые проги? И вместо вечных костлявых малолеток не выпускать взрослых спортсменок?
Есть взрослая не костлявая Губанова, Куракова, Гутман и остальные евроунылые леди. Кто их смотрит? Ответ никто. Не смотрят, потому что они ничего не показывают. А смотреть на унылое размахивание ручками - только время зря терять.
+2
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N-fox
Ответ AAPolyansky
на там важно было узнать мнение Бетины Поповой о том, как должно развиваться женское одиночное катание - просто спать и есть не могли
Вот и я про то же. У Бетины на все свое мнение, но не обязательно его высказывать.
+1
-1
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EmperorNazer
А что, у нас в этом сезоне резкий прорыв в качестве постановок, наполненности программ хореографией и связками, презентации произошел? Да нет, скорее наоборот, интересных программ гораздо меньше, чем в период расцвета квадовой революции. Хватит пытаться сделать хорошую мину при плохой игре, женское одиночное в России сейчас переживает серьезный спад, и отрицать это бессмысленно.
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Шубина
И никто из нормальных обычных людей, которых я знаю, не додумался жаловаться на четверные прыжки, наоборот, этих фигуристов ждали, уважали и обожали. А тут кто-то придумал это обызвательство "от прыжка к прыжку" и давай навешивать его на всех подряд. Наверное, какой-то хореограф. Это как физики называют всех "нефизиков" "гуманитариями".)
+2
-2
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KMR
Ну раз заговорила о них,то все же проблема на слуху
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Skyolker
Ответ Gelios77
ой вот как раз у Ками квад был докручен в воздухе с запасом. А у Саши в ОИ сезон все квады были в недокрут. У Ани они действительно были выучены и вытружены, так же как сейчас у Аделии.
В каком месте у Саши они были недокручены? Она даже сальхов перекручивала на четверть.
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Mion
Ответ moonriver
Плохого ничего, кроме убитого здоровья, как у Турсынбаевой.
Да судя по всему, оно у всех убито. У Саши спина, у Ани нога..
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