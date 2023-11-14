«Я не назову отсутствие четверных кризисом. Вообще не скажу, что они настолько нужны». Бетина Попова о женском катании
12 ноября в Казани завершился четвертый этап Гран-при России. Женщины не исполнили ни одного четверного прыжка в своих произвольных программах.
«Плохо это или хорошо? Я не назову отсутствие четверных кризисом. Я вообще не скажу, что они настолько нужны. Плоха ли Алина Горбачева или Соня Муравьева без ультра-си, на них неинтересно смотреть? Более чем интересно.
Кому-то интереснее смотреть на четверные, это правда. Но когда они появляются, сразу встает вопрос наполненности программы, и мы жалуемся, что фигуристы ездят от прыжка к прыжку. Пожалуйста, сейчас у нас сбалансированные программы. И, мне кажется, даже на российских турнирах есть серьезная конкуренция у девчонок.
Возможно, они просто не хотят рисковать. Понимают, что если сорвут четверной и все остальные сделают тройные – то проиграют. Муравьева могла рискнуть, думаю, но зачем? И тактика сработала», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.
Конечно, квады нужны, как нужны и каскады 3-3, и сложные заходы и выезды с прыжков, тано, риппоны и прочие технически сложные элементы. Именно технический прогресс привел к тому, что женское фигурное катание получило резкий бум в последние годы. И позор ИСУ, который ввел правило, приравнивающее секвенции к каскадам и запустил тренд на всеобщее упрощение и деградацию. Отдельный минус в карму тем, кто дурацкими правилами похерил риттовые каскады - разница в сложности исполнения и риск вообще не соответсвует мизерной разнице в стоимости по сравнению с тулупами и ойлерным.
В произвольной программе до 2 квадов точно не разрушает хореографию и даже с 3 есть вполне себе удачные примеры, как это остается целостной, не пустой программой. Более того, давно пора отменить дурацкое правило, запрещающее квады в короткой, но разрешающее триксели. Это бессмысленная дискриминация квадов
Да и честно говоря, четверные добавляют зрелищности и интриги.
Сравните, например, как заходит на прыжки Губанова. Или Луна, когда не в лучшей своей форме. Там сначала разгон через весь каток, а вход в группировку - как на четверной.