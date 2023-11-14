Попова о слайдинге Валиевой: «Стопроцентное падение, все предельно просто и объективно. Было видно, что идет потеря баланса»

Бетина Попова назвала слайдинг Камилы Валиевой «стопроцентным падением».

12 ноября фигуристка Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани. В произвольной программе судьи засчитали ей падение на элементе слайд (скольжение на коленях) в хореосеквенции .

«Она касается бедром льда. Но это даже не так критично — на контрольных прокатах касание тоже было. Вопрос в контролируемом движении, еще с танцев помню это правило. Если на тренировках судьи видят, что движение делается так же, то вопросов нет. Здесь было видно, что идет потеря баланса, за что полагается дедакшн.

Настя Мишина вообще ложилась на лед, но это не фол, а запланированное движение. Никаких болтаний, дерганий. Да, ты можешь сказать, что ты так и хотел, но тебе скажут – ты при этом болтался. Стопроцентное падение, все предельно просто и объективно», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.

«Закатом карьеры я бы это [выступление на Гран-при] не назвала – была короткая программа, исполненная прилично. Причем для Камилы в этом сезоне выбраны совершенно новые образы – более ритмичные, быстрые, дерзкие.

Произвольная не получилась – спотыкания, падения, лишние секвенции. Конечно, пубертат, разбирательства в суде влияют на детскую психику и выступать постоянно безупречно невозможно. Она третий сезон показывает невероятный уровень, и держаться на пике сложно.

Не надо никого списывать со счетов. У любого будет яма, спады – это вообще нормально. Просто он выпал сейчас и наложился на очень непростое для Камилы время. Когда твое имя во всех СМИ безостановочно – это нелегко», – также отметила Попова.

Неловкий трюк Валиевой, в котором судьи увидели падение. За что прилетело Камиле?