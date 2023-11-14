Попова о слайдинге Валиевой: «Стопроцентное падение, все предельно просто и объективно. Было видно, что идет потеря баланса»

Теги сборная России CAS пары женское катание Бетина Попова Анастасия Мишина Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Бетина Попова назвала слайдинг Камилы Валиевой «стопроцентным падением».

12 ноября фигуристка Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани. В произвольной программе судьи засчитали ей падение на элементе слайд (скольжение на коленях) в хореосеквенции .

«Она касается бедром льда. Но это даже не так критично — на контрольных прокатах касание тоже было. Вопрос в контролируемом движении, еще с танцев помню это правило. Если на тренировках судьи видят, что движение делается так же, то вопросов нет. Здесь было видно, что идет потеря баланса, за что полагается дедакшн.

Настя Мишина вообще ложилась на лед, но это не фол, а запланированное движение. Никаких болтаний, дерганий. Да, ты можешь сказать, что ты так и хотел, но тебе скажут – ты при этом болтался. Стопроцентное падение, все предельно просто и объективно», – сказала хореограф и тренер Бетина Попова.

«Закатом карьеры я бы это [выступление на Гран-при] не назвала – была короткая программа, исполненная прилично. Причем для Камилы в этом сезоне выбраны совершенно новые образы – более ритмичные, быстрые, дерзкие.

Произвольная не получилась – спотыкания, падения, лишние секвенции. Конечно, пубертат, разбирательства в суде влияют на детскую психику и выступать постоянно безупречно невозможно. Она третий сезон показывает невероятный уровень, и держаться на пике сложно.

Не надо никого списывать со счетов. У любого будет яма, спады – это вообще нормально. Просто он выпал сейчас и наложился на очень непростое для Камилы время. Когда твое имя во всех СМИ безостановочно – это нелегко», – также отметила Попова.

Неловкий трюк Валиевой, в котором судьи увидели падение. За что прилетело Камиле?

29 комментариев

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Залина Малина
Жаль, у Бетины не спросили про поведение её ученицы - Косторной на недавнем этапе
+30
-11
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N-fox
На КП был проезд на бедре. В Казани не было падения, был коряво исполненный элемент. Видимо, торопилась, чтобы в музыку успеть.
+20
-10
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Mion
Ответ Oleandra
Они там в этом квакселе сидели такие толстые, лощёные все и обсуждали - закат ли это Камилы или нет.. какой закат? все прыжки сделаны, вращения, дорожки тоже.. это так закат называется? что ж тогда про закат Игнатова, Кондратюка не вещают, которые с половины программ всё валят..
Камила так старалась все доделывать, ноги дотягивать, вращения спасать… скажу так, если она способна дотягивать ногу на выезде в таком состоянии, то ничего ей не страшно 😀 хотя прокат, конечно, был плохой.
+8
-2
+6
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Oleandra
Ответ Veronika spuria
Так Валиева и ТШТ признали это падением или нет? От них полная тишина.
и правильно, что тишина.. потому что если скажешь, так ещё полгода их высказывания обсасывать будут.
+6
-1
+5
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Oleandra
Они там в этом квакселе сидели такие толстые, лощёные все и обсуждали - закат ли это Камилы или нет.. какой закат? все прыжки сделаны, вращения, дорожки тоже.. это так закат называется? что ж тогда про закат Игнатова, Кондратюка не вещают, которые с половины программ всё валят..
+11
-7
+4
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RS919
Ответ Oleandra
конечно.
Может просто честно сделали свою работу
+4
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Lasto
Ответ Oleandra
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Заговор против тшт?
+3
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Мороженко
Ответ Залина Малина
Жаль, у Бетины не спросили про поведение её ученицы - Косторной на недавнем этапе
У Бетины спросили, посмотрите подкаст
+2
0
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Veronika spuria
Ответ Залина Малина
Жаль, у Бетины не спросили про поведение её ученицы - Косторной на недавнем этапе
Жаль у Валиевой не спросили, что это было. Опять отмолчалась.
+2
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Anisu
Ответ natali5228
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Да да, вы надеетесь, что у всех амнезия?
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Sgi
Упала и упала. Какие вопросы ?!
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Lasto
Да вроде с этим никто и не спорит. Разве что какие нибудь персофаны.
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Наталья Карлова
ну все... до завтра будет опрос "шпециалистов"... хорошо хоть завтра новый этап
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Мария Тихонова
Ответ Залина Малина
Жаль, у Бетины не спросили про поведение её ученицы - Косторной на недавнем этапе
Спросили
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Veronika spuria
Ответ alexnew
Ну, то есть с точки зрения Поповой Валиева не смогла удержаться на коньках и грохнулась с размаху. Но в таком случае фигуристка как упала, так и лежит даже при падении с квада, никто не едет дальше полкатка, а тут было продвижение, да, чуть меньше, чем на открытых прокатах и чуть медленнее, но какая потеря равновесия, тем более стопроцентная? Валиева едет, чтобы упасть и проскользить на этом элементе, в этом задача ее, это так поставлено здесь, что фигуристка должна с драйвом проехаться. Вот она это и делает, только на усталости чуть медленно и чуть смазанный вход. Я уже говорил и еще раз повторю. Убирать надо с хореографической последовательности этот слайдинг. Как угодно можно его сделать и все равно вылезет какая-нибудь Попова и скажет, а я считаю, что это было 100% падение. И хорошо если это будет Попова, на мнение которой всем глубоко наплевать, а если судья? :) Тогда на пустом месте Камила потеряет до 10 баллов вместе с потерями в компах.
Так Валиева и ТШТ признали это падением или нет? От них полная тишина.
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natali5228
Ответ Залина Малина
Жаль, у Бетины не спросили про поведение её ученицы - Косторной на недавнем этапе
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Ирина2001
Нет там падения. Видно же, что она сама падает, как на прокатах.
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alexnew
Ответ Veronika spuria
Так Валиева и ТШТ признали это падением или нет? От них полная тишина.
Конечно, нет. Они были в недоумении, когда оценки увидели. Никому из них и в голову такое прийти не могло. Но а зачем они будут воздух сотрясать. Срок подачи протеста уже прошел и даже если бы был пересмотр в ее пользу, ну стала бы она 2 и что это сильно что-то изменило бы для нее?
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Oleandra
Ответ RS919
Может просто честно сделали свою работу
я понимаю, если б они всех судили одинаково честно.. но Семененко за бабоны, падения и касания рукой они дали второе место.
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ретроградный меркурий
Ответ Oleandra
Они там в этом квакселе сидели такие толстые, лощёные все и обсуждали - закат ли это Камилы или нет.. какой закат? все прыжки сделаны, вращения, дорожки тоже.. это так закат называется? что ж тогда про закат Игнатова, Кондратюка не вещают, которые с половины программ всё валят..
Вы просто невнимательно смотрели прокат Валиевой и не видели всех ее ошибок. Камила за один прокат умудрилась сделать больше ошибок и помарок, чем она делала за год.
1. Падение с квада
2. Смазала позицию в "кораблике" на заходе в риттбергер
3. Ошибка на приземлении с сальхова (почти потеряла равновесие, из-за чего потеряла четкий выезд из прыжка)
4. Спотыкач на дорожке, где она с зубцов чуть не упала
5. Ошиблась на "петле" в дорожке
6. Ошиблась на скобке в блоке шагов (переход с плоского на плоское ребро)
6. Забыла сделать второй обязательный чоктау (и еще одну скобку, которая стояла на контрольных прокатах)
7. Потеряла равновесие в слайде в хорео
8. Вместо вместо базовой позиции либелы почему-то показала какую-то непонятную вариацию с полусогнутой ногой в комбинированном вращении, которую позицией нельзя назвать
Еще есть подозрение, что она запуталась и накосячила с рисунком дорожки, потому что после спотыкача второй блок шагов сделала вообще в другую сторону
Все это - в дополнение к тому, что она с середины проката просто бросила программу, презентации не было - ни образа, ни эмоций. Валиеву было просто не узнать. Она даже на провальной Олимпиаде каталась на порядок лучше и по эмоциям, и по технике.
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