«Это кабинет Яны Александровны. Красота невозможная». Трусова побывала в новом здании академии Плющенко

Теги Евгений Плющенко сборная России видео женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Академия Плющенко Фигурное катание

Александра Трусова побывала в новом здании академии Евгения Плющенко.

«Всем привет! А я впервые приехала на новую арену в Москве, «Ангелы Плющенко». Смотрите, как тут красиво. Это кабинет Яны Александровны (Рудковской). Красота невозможная.

Тут вот арена. Есть еще вторая арена. Очень красиво, уютно. Мне очень нравится», – сказала Трусова.

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52 комментария

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Vendetta4111323
Разумеется, главное место на арене - кабинет Яны Александровны😂
+44
-8
+36
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Ебздрогыч
А зачем Яне Александровне кабинет? Я извиняюсь, даже с компьютером! Для ее дел вполне достаточно инстаграма и пары звонков прикормленным журналистам.
+39
-10
+29
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Gelios77
Как же это чудовищно пошло.
+25
-5
+20
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Загимед
А какое отношение Яна Александровна имеет в фигурному катанию?
+26
-7
+19
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Seacat
А где золотое перо, которым подписываются контракты западного образца?
Тема не раскрыта, непорядочек.
+20
-4
+16
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Мария С
от этих заискиваний уже тошнит...ох, Сашка...
+19
-6
+13
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*** Monik ***
Это реально стремное видео...
Думала, трусова до такого не опустится, но ладно, ее дело
+21
-9
+12
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Лека-Лека
Ряд вопросов.
1. Что важнее в спортивном комплексе: ледовые арены или кабинет кокотки?
2. Кто учил Трусову снимать? Резкий прокрут по кругу - ничего не видно, кроме портретов Рудковских.
3. Что со вкусом у Трусовой, если ей это мещанство нравится?
+17
-6
+11
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Lana74
Очень стрёмно в кабинете у Яны, Трусова пробила дно
+17
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Anisu
А унитазы? Тема красоты кабинета нераскрыта
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Tacciana
Ответ Jessi
Саша выложила это у себя в тг. Очень избирательны журналисты-про грандиозное шоу ни слова, ни кадра, а очередной кружочек Саши выложили
Это стиль спортса. Так практически со всеми фигуристами
+9
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Delirium
Ответ Vendetta4111323
Разумеется, главное место на арене - кабинет Яны Александровны😂
Портреты себя любимых во все стены, еще и флаг Израиля зачем-то повесили над катком.
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Призрачный триксель
О Боги,причём здесь Яна и причём ФК )))
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Pennywise
На кабинет денег потратили больше, чем на ледовую площадку… стыд и срам.
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Лека-Лека
Ответ Gemma157
кабинет у яны александоовны действительно классный. ей с ее работой именно такой кабинет и нужен. все-таки не только супертренер, но и влиятельный продюсер в международном шоу-бизнесе
А с каких пор Рудковская стала ТРЕНЕРОМ, да еще и СУПЕРТРЕНЕРОМ?
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Irina037
Кто и когда Сашу подстрижет,ну концы ровнять ведь надо
+8
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Jessi
Ответ tanya_1111
Саша похоже совсем не знает что такое сайт "Спортс ру", а то её тут учат учат как себя вести надо, а она все наоборот делает ))
Саша выложила это у себя в тг. Очень избирательны журналисты-про грандиозное шоу ни слова, ни кадра, а очередной кружочек Саши выложили
+14
-9
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garovatat
"Смотрите как тут красииииво" - это универсальный слоган ЯР. Она только этими двумя словами владеет и описывает пространство вокруг себя. Всегда.)) Как Эллочка Л. Трусову смотрю так и тянет к примитиву, не отстает)) Интересно, зачем так кривляться то на камеру? Тоже Яна научила? Вечные ужимки в кружках.
ЗЫ. "кабинет" - киркоров стайл. Пазлы святого лика на стене - треш. И почему Саша ничего больше не показала, акромя этого шакардоса?)) Ну к примеру зал хорео, тренажерку, катки поближе? Не впечатлилась видимо. Но "кабинет" явно привел в восторг))
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Татьяна Попова
Любят они своими портретами все украшать
+6
-2
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tanya_1111
Саша похоже совсем не знает что такое сайт "Спортс ру", а то её тут учат учат как себя вести надо, а она все наоборот делает ))
+14
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Elenavasilevna
Ответ Загимед
А какое отношение Яна Александровна имеет в фигурному катанию?
Давно уже задаюсь этим вопросом)))
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arisstopane
киркоров стайл)
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bolelschiza
дорохо бохато🤣
+3
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garovatat
Ответ Vendetta4111323
Разумеется, главное место на арене - кабинет Яны Александровны😂
Естественно! А Вы как думали? Катки/тренажерки что ли? 😁 значимые части плюдворца по убыванию: пазл ЯР на стене, кабинет ЯР в стиле киркороккоко, коридоры с постерами, ресепшн с камином, раздевалки с мебелью из дуба, гостиничные номера. Остальное - подсобные помещения.
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chespo
Ответ Загимед
А какое отношение Яна Александровна имеет в фигурному катанию?
Вообще-то юридически она генеральный директор академии ФК АП.
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