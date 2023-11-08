«Это кабинет Яны Александровны. Красота невозможная». Трусова побывала в новом здании академии Плющенко
Александра Трусова побывала в новом здании академии Евгения Плющенко.
«Всем привет! А я впервые приехала на новую арену в Москве, «Ангелы Плющенко». Смотрите, как тут красиво. Это кабинет Яны Александровны (Рудковской). Красота невозможная.
Тут вот арена. Есть еще вторая арена. Очень красиво, уютно. Мне очень нравится», – сказала Трусова.
Тема не раскрыта, непорядочек.
Думала, трусова до такого не опустится, но ладно, ее дело
1. Что важнее в спортивном комплексе: ледовые арены или кабинет кокотки?
2. Кто учил Трусову снимать? Резкий прокрут по кругу - ничего не видно, кроме портретов Рудковских.
3. Что со вкусом у Трусовой, если ей это мещанство нравится?
ЗЫ. "кабинет" - киркоров стайл. Пазлы святого лика на стене - треш. И почему Саша ничего больше не показала, акромя этого шакардоса?)) Ну к примеру зал хорео, тренажерку, катки поближе? Не впечатлилась видимо. Но "кабинет" явно привел в восторг))