«Это кабинет Яны Александровны. Красота невозможная». Трусова побывала в новом здании академии Плющенко

Александра Трусова побывала в новом здании академии Евгения Плющенко.

« привет! А я впервые приехала на новую арену в Москве, «Ангелы Плющенко». Смотрите, как тут красиво. Это кабинет Яны Александровны (Рудковской). Красота невозможная.

Тут вот арена. Есть еще вторая арена. Очень красиво, уютно. Мне очень нравится», – сказала .