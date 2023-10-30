Мария Агаева: «Меня вдохновляют Валиева, Щербакова и Трусова. Аня – умением собраться, Саша – нереальными прыжками, а Камила – сама эстетика»

Фигуристка Агаева объяснила, чем ее вдохновляют Валиева, Щербакова и Трусова.

В октябре Мария Агаева стала бронзовым призером этапов Гран-при России в Омске и Красноярске.

– У тебя есть кумиры среди фигуристов?

– Мне очень нравится трио Камилы Валиевой, Ани Щербаковой и Саши Трусовой. Они меня вдохновляют: Аня – умением собраться в нужное время, в нужный момент; Саша – нереальными прыжками, большим количеством четверных в одной программе; а Камила – это сама эстетика, очень нежная и завораживает на льду.

Ни с кем из них я еще никогда не общалась. Но на этом этапе [в Красноярске] я попала во влог к Алине Загитовой. Мне она очень понравилась, спасибо ей огромное.

– На первом этапе [в Омске] ты попала на один подиум с другой звездой из «Хрустального» – Аделией Петросян.

– Для меня большая честь соревноваться с Аделией. Это было что-то новое, реально взрослый уровень, взрослые соревнования. Классно, круто, мне понравилось, – сказала 15-летняя Агаева.