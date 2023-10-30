Мария Агаева: «Меня вдохновляют Валиева, Щербакова и Трусова. Аня – умением собраться, Саша – нереальными прыжками, а Камила – сама эстетика»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Аделия Петросян Мария Агаева Фигурное катание

Фигуристка Агаева объяснила, чем ее вдохновляют Валиева, Щербакова и Трусова.

В октябре Мария Агаева стала бронзовым призером этапов Гран-при России в Омске и Красноярске.

– У тебя есть кумиры среди фигуристов?

– Мне очень нравится трио Камилы Валиевой, Ани Щербаковой и Саши Трусовой. Они меня вдохновляют: Аня – умением собраться в нужное время, в нужный момент; Саша – нереальными прыжками, большим количеством четверных в одной программе; а Камила – это сама эстетика, очень нежная и завораживает на льду.

Ни с кем из них я еще никогда не общалась. Но на этом этапе [в Красноярске] я попала во влог к Алине Загитовой. Мне она очень понравилась, спасибо ей огромное.

– На первом этапе [в Омске] ты попала на один подиум с другой звездой из «Хрустального» – Аделией Петросян.

– Для меня большая честь соревноваться с Аделией. Это было что-то новое, реально взрослый уровень, взрослые соревнования. Классно, круто, мне понравилось, – сказала 15-летняя Агаева.

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22 комментария

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Black&White
Умненькая девочка, никого не обидела.
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olvl
Эмоции Маши понять можно. У нас столько прекрасных фигуристок, мировых звёзд, есть на кого равняться, к чему стремиться, и с кого брать пример. Это очень радует. Женское ФК будет развиваться. Несмотря ни на что.
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Kareglazaya
Ответ Gilonjon862
Спортс, напишите лучше как Агаева мечтает выступать за Азербайджан, там интересная история. Болельщики откопали старые интервью родителей и самой фигуристки в которых прямо называется цель выступать под флагом этой страны. Более того даже в этом году была попытка перейти, но им запретили т.к. там уже переманили другую юниорку Алиеву. Такие вот нынче цели у детей занимающихся на катках Москвы...
Скорее всего, родители, видя, какая высокая конкуренция в России, искали варианты для развития карьеры дочери. Не сам же ребёнок такие варианты предлагает.
Да и судя по фамилии, Машин папа вполне может иметь азербайджанское гражданство.
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Люблю спортс
Ответ Gilonjon862
Спортс, напишите лучше как Агаева мечтает выступать за Азербайджан, там интересная история. Болельщики откопали старые интервью родителей и самой фигуристки в которых прямо называется цель выступать под флагом этой страны. Более того даже в этом году была попытка перейти, но им запретили т.к. там уже переманили другую юниорку Алиеву. Такие вот нынче цели у детей занимающихся на катках Москвы...
Они только нашли и увидели его? Этому интервью уже больше 5 лет. За это время многое что могло поменяться.

https://azru.org/rossiyskaya-fiquristka-maria-agaeva-za-azerbaijan/
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Black&White
Ответ Gilonjon862
Спортс, напишите лучше как Агаева мечтает выступать за Азербайджан, там интересная история. Болельщики откопали старые интервью родителей и самой фигуристки в которых прямо называется цель выступать под флагом этой страны. Более того даже в этом году была попытка перейти, но им запретили т.к. там уже переманили другую юниорку Алиеву. Такие вот нынче цели у детей занимающихся на катках Москвы...
Их можно понять. В другой сборной они смогут выступать на международке, и их не спишут после 2-3 взрослых сезонов. Выступай сколько можешь.
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Gilonjon862
Спортс, напишите лучше как Агаева мечтает выступать за Азербайджан, там интересная история. Болельщики откопали старые интервью родителей и самой фигуристки в которых прямо называется цель выступать под флагом этой страны. Более того даже в этом году была попытка перейти, но им запретили т.к. там уже переманили другую юниорку Алиеву. Такие вот нынче цели у детей занимающихся на катках Москвы...
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Gilonjon862
Ответ Люблю спортс
Они только нашли и увидели его? Этому интервью уже больше 5 лет. За это время многое что могло поменяться. https://azru.org/rossiyskaya-fiquristka-maria-agaeva-za-azerbaijan/
Ничего не поменялось, есть и интервью 23 года. Почитав его можно понять, что желание перейти только усилилось
https://az.sputniknews.ru/20230227/azerbaydzhan-mozhet-lishitsya-silnoy-figuristki-sootechestvennitsy-iz-rossii--452199164.html
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Андрей Шабанов
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Ответ Gilonjon862
Ничего не поменялось, есть и интервью 23 года. Почитав его можно понять, что желание перейти только усилилось https://az.sputniknews.ru/20230227/azerbaydzhan-mozhet-lishitsya-silnoy-figuristki-sootechestvennitsy-iz-rossii--452199164.html
никакого желания перейти у МАРИИ НЕТ, чё ты несёшь?!

Хотела бы, перешла бы уже, поставила бы в известность ФФККР, как недавно одна фигуристка из Ангелов!

не заявлялась на этапы ГП России, это только в минус...

ссылка не открывается, возможно статью побыстрее убрали
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olvl
Ответ Oleandra
Нравятся те и те, а платьице из ПП слизали с Аделии.. и вообще она ей подражает, тоже чёрненькая, тоже маленькая)
Маша не маленькая).
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Oleandra
Ответ olvl
Маша не маленькая).
ну тогда такая же ладненькая)
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olvl
Ответ Oleandra
ну тогда такая же ладненькая)
Это да, трудно не согласиться).
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