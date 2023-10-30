Мария Агаева: «Меня вдохновляют Валиева, Щербакова и Трусова. Аня – умением собраться, Саша – нереальными прыжками, а Камила – сама эстетика»
Фигуристка Агаева объяснила, чем ее вдохновляют Валиева, Щербакова и Трусова.
В октябре Мария Агаева стала бронзовым призером этапов Гран-при России в Омске и Красноярске.
– У тебя есть кумиры среди фигуристов?
– Мне очень нравится трио Камилы Валиевой, Ани Щербаковой и Саши Трусовой. Они меня вдохновляют: Аня – умением собраться в нужное время, в нужный момент; Саша – нереальными прыжками, большим количеством четверных в одной программе; а Камила – это сама эстетика, очень нежная и завораживает на льду.
Ни с кем из них я еще никогда не общалась. Но на этом этапе [в Красноярске] я попала во влог к Алине Загитовой. Мне она очень понравилась, спасибо ей огромное.
– На первом этапе [в Омске] ты попала на один подиум с другой звездой из «Хрустального» – Аделией Петросян.
– Для меня большая честь соревноваться с Аделией. Это было что-то новое, реально взрослый уровень, взрослые соревнования. Классно, круто, мне понравилось, – сказала 15-летняя Агаева.
Да и судя по фамилии, Машин папа вполне может иметь азербайджанское гражданство.
https://azru.org/rossiyskaya-fiquristka-maria-agaeva-za-azerbaijan/
https://az.sputniknews.ru/20230227/azerbaydzhan-mozhet-lishitsya-silnoy-figuristki-sootechestvennitsy-iz-rossii--452199164.html
Хотела бы, перешла бы уже, поставила бы в известность ФФККР, как недавно одна фигуристка из Ангелов!
не заявлялась на этапы ГП России, это только в минус...
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