Максим Траньков: «Это я спродюсировал переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе. Понимал, что без льда нам будет сложно»

Теги Максим Траньков сборная России пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Даниил Глейхенгауз ТАСС Фигурное катание

Траньков рассказал о переходе фигуристов Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе.

Фигуристы перешли в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2021/22. Сегодня они объявили о завершении спортивной карьеры. 

«Это я спродюсировал [переход к Тутберидзе]. Мы были в Нидерландах, там был Даниил [Глейхенгауз] с Морисом [Квителашвили]. Мы тогда общались с Даней, и я закинул ему идею, что мы должны попасть на Игры всем нашим клубом, и это будет очень сильная команда.

Я понимал, что без льда нам будет сложно. Даня донес эту идею до Этери Георгиевны, и они были готовы.

Но после чемпионата мира у меня началась депрессия, о чем сейчас говорить не модно. У меня опускались руки, я уже не понимал, что и как. Я толкал вас, но сам не хотел идти. Мне почему-то стало интересно, почему вы сказали – если пойдем, только с ним?» – сказал Траньков рассказал в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

«На переправе коней не меняют», – ответил Морозов.

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12 комментариев

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Tata777
имеет право говорить...спасибо Макс
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Ir2019
Спасибо за прекрасную пару ТМ! Кто бы что не говорил, но Макс их вынянчил. Находил им места куда пристроить. Отличная пара по юниорам, потом спад, а дальше много лет Максим был рядом с ними, не бросил, не развалил пару, нашёл нужных специалистов ( Марина Зуева, Сергей Воронов, ТШТ) и дошёл таки с ними до ОИ!
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Katerina Sunny
Ответ Железная Леди
Как всегда Глей обрабатывает фигуристов из других ТШ. заодно еще, что Транькова прихватили. Были серебряными серебряными и остались. Теперь станут украшением шоу.
Траньков чётко говорит, что у них льда не было и они просились к Тутберидзе.
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Katerina Sunny
Продюсер Траньков.
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TUGRI
за что люблю ФК- так это за эстетику. так вот- больше нет у нас ее в парах(( Рыжики- вы лучшее что было в ФК после СБ.
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opty
Ну Макс как всегда - "Я"
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tanya_1111
Ответ TUGRI
за что люблю ФК- так это за эстетику. так вот- больше нет у нас ее в парах(( Рыжики- вы лучшее что было в ФК после СБ.
Осокина - прекрасна я верю в будущее их пары, вчерашнее выступление МиГов для этапа российского гран при - прекрасно, не одними Рыжиками как говорится.
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TUGRI
Ответ tanya_1111
Осокина - прекрасна я верю в будущее их пары, вчерашнее выступление МиГов для этапа российского гран при - прекрасно, не одними Рыжиками как говорится.
ну каждый видит свое "прекрасно". В мигах пока прекрасного мало.
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TUGRI
И все таки- они были лучшими на ОИ! жаль, что все так вышло
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Док Аксель
Удачное и успешное получилось сотрудничество ТМ, Макса и ТШТ в Хрустальном. Есть что вспомнить, какие программы и прокаты. Молодцы ! Удачи в ледовых шоу ТМ и в других возможных начинаниях.
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