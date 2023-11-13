Максим Траньков: «Это я спродюсировал переход Тарасовой и Морозова к Тутберидзе. Понимал, что без льда нам будет сложно»

Траньков рассказал о переходе фигуристов Тарасовой и Морозова в группу Тутберидзе.

Фигуристы перешли в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2021/22. Сегодня они объявили о завершении спортивной карьеры.

«Это я спродюсировал [переход к Тутберидзе]. Мы были в Нидерландах, там был Даниил [Глейхенгауз] с Морисом [Квителашвили]. Мы тогда общались с Даней, и я закинул ему идею, что мы должны попасть на Игры всем нашим клубом, и это будет очень сильная команда.

Я понимал, что без льда нам будет сложно. Даня донес эту идею до Этери Георгиевны, и они были готовы.

Но после чемпионата мира у меня началась депрессия, о чем сейчас говорить не модно. У меня опускались руки, я уже не понимал, что и как. Я толкал вас, но сам не хотел идти. Мне почему-то стало интересно, почему вы сказали – если пойдем, только с ним?» – сказал Траньков рассказал в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

«На переправе коней не меняют», – ответил Морозов.