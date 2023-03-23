Владимир Морозов: «Идея поставить номер «Шахматы» была давно. Как спортивную программу не стали делать, держали в запасе для показательных»

и рассказали о своем номере на турнире шоу-программ.

Морозов: Идея поставить номер на музыку «Шахматы» была давно, даже не в этом сезоне. Как спортивную программу мы не стали делать, держали в запасе для показательных.

И тут представилась такая отличная возможность сделать хорошую программу, да еще с использованием реквизита. С нашими постановщиками Этери Георгиевной Тутберидзе и создали такой цельный образ – партия в шахматы.

Понятно, что все переведено на человеческий лад – и любовь, и предательство, и коварство...

Тарасова: В начале программы я – белая шахматная королева – появляюсь в роскошном платье. Те, кто видели номер, поймут, в чем там дело.

Казалось бы, ничего особенного, но в действительности это дополнительные моменты, за которыми ты должен проследить, чтобы, к примеру, во время выхода верхнее платье на каркасе не упало.

Морозов: Или чтобы мы в него не въехали. Были нюансы, которые предстояло отработать, но мы проехали номер несколько раз, проверили, чтобы все сложилось как нужно. Мне кажется, у нас получилось хорошо откататься.

Тарасова: На самом деле, это очень интересный турнир. Ты не можешь отнестись к нему просто как к показательным выступлениям, потому что здесь участвуют все топовые фигуристы.

И не только ребята из сборной, действующие спортсмены, но и чемпионы последних лет, титулованные фигуристы другого поколения. Это очень мотивирует, хочется показать программу, откатать хорошо.

Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур