Владимир Морозов: «Идея поставить номер «Шахматы» была давно. Как спортивную программу не стали делать, держали в запасе для показательных»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Даниил Глейхенгауз Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Евгения Тарасова и Владимир Морозов рассказали о своем номере на турнире шоу-программ.

Морозов: Идея поставить номер на музыку «Шахматы» была давно, даже не в этом сезоне. Как спортивную программу мы не стали делать, держали в запасе для показательных.

И тут представилась такая отличная возможность сделать хорошую программу, да еще с использованием реквизита. С нашими постановщиками Этери Георгиевной Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом создали такой цельный образ – партия в шахматы.

Понятно, что все переведено на человеческий лад – и любовь, и предательство, и коварство...

Тарасова: В начале программы я – белая шахматная королева – появляюсь в роскошном платье. Те, кто видели номер, поймут, в чем там дело.

Казалось бы, ничего особенного, но в действительности это дополнительные моменты, за которыми ты должен проследить, чтобы, к примеру, во время выхода верхнее платье на каркасе не упало.

Морозов: Или чтобы мы в него не въехали. Были нюансы, которые предстояло отработать, но мы проехали номер несколько раз, проверили, чтобы все сложилось как нужно. Мне кажется, у нас получилось хорошо откататься.

Тарасова: На самом деле, это очень интересный турнир. Ты не можешь отнестись к нему просто как к показательным выступлениям, потому что здесь участвуют все топовые фигуристы.

И не только ребята из сборной, действующие спортсмены, но и чемпионы последних лет, титулованные фигуристы другого поколения. Это очень мотивирует, хочется показать программу, откатать хорошо.

Тарасова и Морозов выступили на турнире шоу-программ в образе шахматных фигур

5 комментариев

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Алиса без миелофона
Номер мне скорее понравился, чем нет, но он больше традиционная показалка. Приближенная к соревновательным программам. Честно говоря, мне кажется, что ее переделают в боевую, раз ТМ еще не уходят.
+3
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+3
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mtoo
Номер и исполнение были прекрасны!
+4
0
+4
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ccc6srcv2n
Музыка 🔥 так им идет! И Вова был красавцем и Женя красавицей необыкновенной.
+7
0
+7
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Самая цитируемая и вообще недура
Мне номер очень понравился, ребята на классе. 👍
+11
-2
+9
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*** Monik ***
И вы прекрасно справились)
Жаль только, что номер был одним из первых в шоу, поэтому судьи нормально не разобрались что к чему и поставили низкие оценки
Рыжий высокий Володя в черной короне отдельная любовь ❤️
+14
-2
+12
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