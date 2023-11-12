Мишина и Галлямов получили за произвольную программу на Гран-при России в Казани баллы выше мирового рекорда

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили баллы выше мирового рекорда.

Пара одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. За произвольную программу они получили 158,25 балла.

Рекорд мира в произвольной программе – 157,46 балла. Он был установлен и на чемпионате Европы 2022 года.