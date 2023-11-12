Мишина и Галлямов получили за произвольную программу на Гран-при России в Казани баллы выше мирового рекорда
Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили баллы выше мирового рекорда.
Пара одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. За произвольную программу они получили 158,25 балла.
Рекорд мира в произвольной программе – 157,46 балла. Он был установлен Мишиной и Галлямовым на чемпионате Европы 2022 года.
Думаю к ЧР все будут усложняться. Спасибо за удовольствие , которое доставили и спасибо ТШМ
Молодцы, что не зацикливаются и будут работать еще
П. С. Я не против))