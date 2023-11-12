Мишина и Галлямов получили за произвольную программу на Гран-при России в Казани баллы выше мирового рекорда

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили баллы выше мирового рекорда.

Пара одержала победу на этапе Гран-при России в Казани. За произвольную программу они получили 158,25 балла. 

Рекорд мира в произвольной программе – 157,46 балла. Он был установлен Мишиной и Галлямовым на чемпионате Европы 2022 года. 

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21 комментарий

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smoky eyes
Я бы сказала не получили, а заработали. Абсолютно заслуженно. ТН, весь штаб, МиГов с выдающимся прокатом.
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ccc6srcv2n
Заслужили!
+22
-2
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galik55
Если честно они их заработали.Практически чисто обе программы. Очень приятное интервью, милые ребята.
Думаю к ЧР все будут усложняться. Спасибо за удовольствие , которое доставили и спасибо ТШМ
+19
-2
+17
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Елена Дементьева
Мишки, Тамара Николаевна, браво!
+17
-1
+16
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Charliz
Абсолютно заслуженно!
+15
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tanya_1111
Ну и правильно получили, шикарный выдали прокат.
+15
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chespo
МГ показали класс, с победой!
+12
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smoky eyes
Ответ метель
выше мирового рекорда может быть только китайский Дождь в твоих карих(черных) глазах
Да. это особенная программа, стоящая особняком. Но МиГ сегодня и сейчас были на высоте
+11
0
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Шубина
Ответ smoky eyes
Да. это особенная программа, стоящая особняком. Но МиГ сегодня и сейчас были на высоте
У Насти с Сашей программа вообще не уступает этим "глазам", вот нисколько. Можно смотреть, пересматривать и бесконечно восхищаться. Все баллы заслуженные.
+9
0
+9
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Инна1945
Ну а где им теперь рекорды ставить? Очень чисто откатали две отличные программы. Молодцы.
+8
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Defender64
Они уже кучу раз получали. И ещё получат. Это превратилось в обыденность
+10
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Natalia Gladkia
Дорогие МигИ ...это было феерически прекрасно! Выдающийся прокат и сами такие красивые! Спасибо вам за эту радость! Тамара Николаевна, вам просто...браво и всем тренерам! Успехов и новых Побед!
+6
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Ресницы Габи
И в интервью: да мы не знаем что у нас там за баллы, не помним уже)) ну правильно, когда мировые рекорды превратились в обыденность, что их там запоминать))
Молодцы, что не зацикливаются и будут работать еще
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Шубина
Ответ smoky eyes
Поспорю, простите) Все же та программа - шедевр мирового спорта, вошедший в историю. Пока у МиГов очень все качественно и круто. Думаю и надеюсь, что их шедевр еще впереди. Программа хорошая безусловно, даже отличная и прокат сильнейший. Но "дождь" - это искусство. Ох, пошла смотреть)
"Дождь" очень эмоционально и по-спортивному сильная программа, и СХ - легендарные фигуристы, но "Грезы любви" - это высшая гармония музыки, стиля и исполнения. Шедевр и искусство.
+5
0
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Gulnara Sadykova
Поздравляем МГ! Так держать!
+5
-1
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Olga.t
Шо, опять?)))
П. С. Я не против))
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smoky eyes
Ответ Шубина
"Дождь" очень эмоционально и по-спортивному сильная программа, и СХ - легендарные фигуристы, но "Грезы любви" - это высшая гармония музыки, стиля и исполнения. Шедевр и искусство.
Ну и хорошо) ФК многогранно, в этом его прелесть. Каждый в определенной программе видит что-то своё. что трогает его струны и ниточки. Мне Дождь, вам Грезы. Это здорово
+1
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Шубина
Ответ smoky eyes
Ну и хорошо) ФК многогранно, в этом его прелесть. Каждый в определенной программе видит что-то своё. что трогает его струны и ниточки. Мне Дождь, вам Грезы. Это здорово
Да мне "Дождь" тоже нравится. Но "Грезы" даже больше. В них как бы воздуха больше, чувства. Все-таки выбор музыки огромную роль играет.
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метель
Ответ smoky eyes
Да. это особенная программа, стоящая особняком. Но МиГ сегодня и сейчас были на высоте
откатались достойно, без ошибок, на этом все
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