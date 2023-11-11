Галлямов о подготовке рэп-альбома: «Удивлен, что об этом стало известно. Планы больше, чем написано в новостях»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов музыка Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов подтвердил планы записать рэп-альбом.

– Саша, ты активизировался в последнее время в соцсетях. С чем это связано?

– Вам нравится контент? Специально для вас. Делаю контент о нашей с Настей паре, чтобы все видели, какая у нас жизнь, чем мы живем, чтобы поделиться небольшим эксклюзивом.

– Как проходит подготовка рэп-альбома?

– Удивлен, что об этом стало известно, хотя знало всего два человека. Раз так, можно об этом говорить. Планы больше, чем написано в новостях, – сказал спортсмен.

Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина выиграли короткую программу у пар на этапе Гран-при России в Казани.

«Сегодня мы довольны нашим прокатом», – цитирует Галлямова «Матч ТВ».

«Чувствую себя как дома в Казани, потому что я здесь не первый раз выступаю. Я была расслаблена. Поэтому заставляла себя нервничать», – добавила Мишина.

Чемпион мира Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп. Фигурист ведет переговоры с двумя лейблами («Матч ТВ»)

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3 комментария

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AlenaElena28@mail.ru
с удачным прокатом
+4
0
+4
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orlitza
Галлямову немного скучно. Соревноваться фактически не с кем. Какие-то ошибки и ошибочки - буря в стакане воды для болельщиков. Чемпионский стиль, чемпионская вальяжность. Выйти бы на международную арену ещё раз, пока возраст позволяет.
+2
0
+2
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