Галлямов о подготовке рэп-альбома: «Удивлен, что об этом стало известно. Планы больше, чем написано в новостях»

Фигурист Александр Галлямов подтвердил планы записать рэп-альбом.

– Саша, ты активизировался в последнее время в соцсетях. С чем это связано?

– Вам нравится контент? Специально для вас. Делаю контент о нашей с Настей паре, чтобы все видели, какая у нас жизнь, чем мы живем, чтобы поделиться небольшим эксклюзивом.

– Как проходит подготовка рэп-альбома?

– Удивлен, что об этом стало известно, хотя знало всего два человека. Раз так, можно об этом говорить. Планы больше, чем написано в новостях, – сказал спортсмен.

Галлямов и его партнерша выиграли короткую программу у пар на этапе Гран-при России в Казани.

«Сегодня мы довольны нашим прокатом», – цитирует «Матч ТВ».

«Чувствую себя как дома в Казани, потому что я здесь не первый раз выступаю. Я была расслаблена. Поэтому заставляла себя нервничать», – добавила Мишина.

Чемпион мира Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп. Фигурист ведет переговоры с двумя лейблами («Матч ТВ»)