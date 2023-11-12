Дикиджи чисто откатал программу с тремя четверными на Гран-при в Казани, Семененко упал с тулупа, Лутфуллин – с сальхова

Теги сборная России мужское катание Макар Игнатов Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Мужчины выступили с произвольными программами на Гран-при в Казани.

Глеб Лутфуллин чисто исполнил четверной риттбергер, на каскаде четверной тулуп – тройной тулуп сделал «тройку» после второго прыжка. Далее исполнил четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов и тройной аксель. После секвенции из тройной и двойного акселей допустил падение на четверном сальхове. Последним прыжком сделал тройной риттбергер. 

Макар Игнатов допустил степ-аут на четверном риттбергере и «тройку» на четверном сальхове. Чисто исполнил тройной аксель и каскад четверной тулуп – двойной тулуп. С ошибкой приземлил сольный четверной тулуп и сделал «бабочку» на флипе. Завершил прокат тройным риттбергером. 

Владислав Дикиджи чисто исполнил все прыжки: четверной лутц, четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель, тройной флип – ойлер тройной сальхов, тройной лутц – двойной аксель, тройной лутц. 

Евгений Семененко сделал «бабочку» на четверном риттбергере, на четверном тулупе вывалился на приземлении, сольный четверной сальхов исполнил чисто, на втором четверном тулупе упал. Во второй половине программы сделал секвенцию тройной аксель – двойной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер. 

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8 комментариев

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закрыт по беспределу
Владик жахнул так жахнул. Капитальный красава!
+12
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Iren
Да Семененко не только с сальхова упал, а практически развалил программу!
88 за компы - это как, при таком прокате?!
+11
0
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ЮИ
Болела за всех! Ужасно рада за Влада! Красивая история получилась.
+9
-1
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Oleg152762
Дикиджи очень хорошо выступил. Но оценка за компоненты - очень большой аванс от судей. Видимо, недовольные болельщики запугали!) Дорожка, вращения, цельность программы - работы ещё непочатый край! Однако и Москва не сразу строилась. Сейчас прыжки и стабильность, а там уже непрыжковые элементы и красивое катание подтянутся.
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+5
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Ливия
Влад молодчина, просто вау прокат.
Женя не откатал на второе место, при всей моей к нему симпатии как фигуристу. Компонентная подушка там ого-го-го какая.
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Док Аксель
Влад своим выступлением в Казани очень порадовал. Долго выступал по юниорам, а пришёл ко взрослым и стал наводить шорох.))) Молодец парень ! Удачи и успеха в сезоне !
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Зиля Бадриева
Кто нибудь прокомментирует итоги мужского? Где эксперты? А то на жо налетают как пчелы на мед
+1
0
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