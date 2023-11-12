Дикиджи чисто откатал программу с тремя четверными на Гран-при в Казани, Семененко упал с тулупа, Лутфуллин – с сальхова

Мужчины выступили с произвольными программами на Гран-при в Казани.

Глеб Лутфуллин чисто исполнил четверной риттбергер, на каскаде четверной тулуп – тройной тулуп сделал «тройку» после второго прыжка. Далее исполнил четверной сальхов – ойлер – тройной сальхов и тройной аксель. После секвенции из тройной и двойного акселей допустил падение на четверном сальхове. Последним прыжком сделал тройной риттбергер.

Макар Игнатов допустил степ-аут на четверном риттбергере и «тройку» на четверном сальхове. Чисто исполнил тройной аксель и каскад четверной тулуп – двойной тулуп. С ошибкой приземлил сольный четверной тулуп и сделал «бабочку» на флипе. Завершил прокат тройным риттбергером.

Владислав Дикиджи чисто исполнил все прыжки: четверной лутц, четверной сальхов – тройной тулуп, четверной сальхов, тройной аксель, тройной флип – ойлер тройной сальхов, тройной лутц – двойной аксель, тройной лутц.

Евгений Семененко сделал «бабочку» на четверном риттбергере, на четверном тулупе вывалился на приземлении, сольный четверной сальхов исполнил чисто, на втором четверном тулупе упал. Во второй половине программы сделал секвенцию тройной аксель – двойной аксель, каскад тройной аксель – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер.