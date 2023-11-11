Макар Игнатов: «Я катался с Туктамышевой – это интересный опыт, помогает уйти от рутины. Но в парное я бы не перешел»

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Макар Игнатов рассказал об опыте парного катания с Елизаветой Туктамышевой.

Сегодня Игнатов стал третьим в короткой программе (92,46 балла) на Гран-при России в Казани в одиночном катании.

«Пока рано поздравлять меня. Даже не половина дела сделана, дай бог. Но есть тенденция, что я катаю лучше к каждому старту. В первой половине был немного в себе, а в конце меня понесло на эмоциях.

Я катался с Лизой Туктамышевой – это интересный опыт, помогает уйти от рутины. Чтобы фигурное катание не было просто работой-работой. Но в парное катание я бы не перешел, спина не выдержит», - цитирует Игнатова Sport24.

«Публика очень хорошо принимала, чувствовалась поддержка, за это большая благодарность зрителям. Если на прыжках я был очень сконцентрирован, то на дорожке это несло вперед.

Любой опыт выступления на зрителя, особенно если это большая арена, нужно грамотно вписать в тренировочный процесс. Это хороший опыт, и он только в плюс», – приводит слова Игнатова ТАСС.

1 комментарий

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Кэп
Ну естественно, Туктамышева не берет сразу в парное, там важен размер и умение))
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