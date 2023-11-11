Яна Рудковская: «Мне очень понравилось выступление Муравьевой, очень эмоциональная программа. Была потрясающая дорожка, легкие прыжки»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Яна Рудковская оценила прокат короткой программы Софьи Муравьевой в Казани.

Фигуристка занимает второе место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России.

«Мне очень понравился прокат Софьи. Я разрывалась между сыном Сашей и Софьей, они в одно время выступали. Саша был на «Битве школ», я смотрела с двух телефонов.

Мне очень понравилось выступление Муравьевой, очень эмоциональная программа. Была потрясающая дорожка, легкие прыжки. Не пошла на аксель – наверное, были на то причины, хотя она делает его на тренировках и прокатах. Хочу пожелать, чтобы завтра у нее все получилось, потому что она действительно сильная и красиво катается. Мы за нее болеем и переживаем!

Она очень любит свою публику, у нее большой фан-клуб. Софья видела растяжку со своим именем, было приятно. Любит своих болельщиков, всегда остается на фан-встречах. Софья очень добрый человек с большим сердцем.

У нее большой потенциал, сезон она чуть поздно начала, но я болею за нее. Все спонсоры, которые работают с ней, также поддерживают. Пока Вероника Жилина травмирована, она остается нашей главной надеждой.

Судейство? Я не смотрела другие прокаты, кроме Муравьевой ничего больше не смотрела, поэтому не могу сказать», – сказала Рудковская.

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37 комментариев

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Lapo Elkann
Сама не приехала, но послала в Казань клакеров, которые кричали " Мало " после обьявления баллов.
+27
-5
+22
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elmih
А жёны Дудакова там, и Глейхенгауза не хотят по прокатам высказаться?
+23
-1
+22
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Беглый*
Дошёл до фразы "у неё большой фан-клуб", громко рассмеялся и дальше читать не стал
+20
-4
+16
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flyhigh
Ответ Lapo Elkann
Сама не приехала, но послала в Казань клакеров, которые кричали " Мало " после обьявления баллов.
100%
+15
-1
+14
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flyhigh
Ответ Беглый*
Дошёл до фразы "у неё большой фан-клуб", громко рассмеялся и дальше читать не стал
А вас фраза про спонсоров не повеселила?)))
+14
-5
+9
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Olya Ru
Соня сказала, что в прокатах еще не выкатывает аксель, видимо Яна лучше знает……
+11
-2
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Lilia Sadykova
Главный эксперт в фигурке высказался;))) теперь я спокойна
+7
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Jessi
Яна, молчи! С Дмитрием у Сони прекрасный тандем, займись кем-нибудь другим, с Самоделкиной сходи на ужин, например
+8
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Большой Влад
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Ведьма
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Беглый*
Ответ flyhigh
А вас фраза про спонсоров не повеселила?)))
Вы вынудили меня дочитать😂
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Lapo Elkann
Как она задвигает Муравьеву под Жилину. Муравьева хотя бы выступает , а Жилина личая звезда , местечковая.
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Milla-T
Пользуясь случаем передаю привет… у тренера в этот день было выступление сына…
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N-fox
Ответ Jessi
Яна, молчи! С Дмитрием у Сони прекрасный тандем, займись кем-нибудь другим, с Самоделкиной сходи на ужин, например
Жаль плюсы закончились, я бы поставила.
+3
0
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Яна Александровна гуру в фигурном катании, настоящий эксперт в этом деле, ее слова заслуживают безграничного доверия. Так что как она говорит, так и есть
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Мурманчанин37
Ответ Lilia Sadykova
Главный эксперт в фигурке высказался;))) теперь я спокойна
Приятного и спокойного сна Вам теперь))
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Tatiana Klm
Ответ elmih
А жёны Дудакова там, и Глейхенгауза не хотят по прокатам высказаться?
Кому это интересно? Вот Яна…))
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Lapo Elkann
Ответ Большой Влад
Ведьма
Точно.
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Мурманчанин37
Ответ REA-13
"Пользуясь случаем, хочу передать привет... " ) В детстве смотрела интермедию (Перосяна кажется) про шпингалеты. После прочтения "интервью" с Рудковской это выступление вдруг всплыло в памяти )
Да, это сценка Петросяна - мужик на "Поле чудес"
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Адриана
Ответ Jessi
Зачем им общаться?
Тоже верно, ну откуда-то она черпает информацию, наверное, супруг делится.
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Latika S
Ответ delM
Так назавтра он заявлен ею
Так он и сегодня был заявлен
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flyhigh
Ответ Olya Ru
Соня сказала, что в прокатах еще не выкатывает аксель, видимо Яна лучше знает……
😂😂😂 А-то
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REA-13
Ответ flyhigh
А вас фраза про спонсоров не повеселила?)))
"Пользуясь случаем, хочу передать привет... " ) В детстве смотрела интермедию (Перосяна кажется) про шпингалеты. После прочтения "интервью" с Рудковской это выступление вдруг всплыло в памяти )
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Jessi
Зачем им общаться?
Вот именно незачем. Но Яна всё преподносит так, будто она каждый день на катке и в курсе тренировочных процессов каждого. Да плюс непонятно, зачем ей такой огромный кабинет на катке. Будто она главный тренер.
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Адриана
Она с Соней не общается, наверное, что странно, при такой любви, Соня сказала, что в программе пока не накатан. Но завтра всё увидим.
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Lapo Elkann
Ответ RusVector
Мне тоже очень понравилось выступление Софьи! Должна быть конечно, первой! Нужно было платье ярко красного цвета, видимо, на себя напялить! Тогда бы судьи внимание обратили! И еще, конечно, поддержку первых лиц и подарки от них в виде платочков и прочего! Вот тогда бы судьи точно прокат Софьи оценили бы! Но увы и ах ... без государственной пиар машины Софье первой не быть !
Вы представляете что было бы ? Получился бы красный гаишник.
+4
-4
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