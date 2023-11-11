Яна Рудковская: «Мне очень понравилось выступление Муравьевой, очень эмоциональная программа. Была потрясающая дорожка, легкие прыжки»

Яна Рудковская оценила прокат короткой программы Софьи Муравьевой в Казани.

Фигуристка занимает второе место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России.

«Мне очень понравился прокат . Я разрывалась между сыном Сашей и Софьей, они в одно время выступали. Саша был на «Битве школ», я смотрела с двух телефонов.

Мне очень понравилось выступление Муравьевой, очень эмоциональная программа. Была потрясающая дорожка, легкие прыжки. Не пошла на аксель – наверное, были на то причины, хотя она делает его на тренировках и прокатах. Хочу пожелать, чтобы завтра у нее все получилось, потому что она действительно сильная и красиво катается. Мы за нее болеем и переживаем!

Она очень любит свою публику, у нее большой фан-клуб. Софья видела растяжку со своим именем, было приятно. Любит своих болельщиков, всегда остается на фан-встречах. Софья очень добрый человек с большим сердцем.

У нее большой потенциал, сезон она чуть поздно начала, но я болею за нее. Все спонсоры, которые работают с ней, также поддерживают. Пока Вероника Жилина травмирована, она остается нашей главной надеждой.

Судейство? Я не смотрела другие прокаты, кроме Муравьевой ничего больше не смотрела, поэтому не могу сказать», – сказала .