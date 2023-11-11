Валиева и Садкова заявили четверной тулуп в произвольную программу на Гран-при России в Казани, Горбачева – два четверных сальхова, Муравьева – тройной аксель

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Дарья Садкова Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Стала известна заявка фигуристок на произвольную программу на Гран-при в Казани.

Камила Валиева планирует прыгнуть четверной тулуп. Также этот прыжок попробует исполнить Дарья Садкова.

Софья Муравьева заявила каскад тройной аксель – двойной тулуп.

В заявке Алины Горбачевой – два четверных сальхова (сольно и в комбинации с двойным акселем).

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35 комментариев

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Лакс
Непривычно видеть в заявке Камилы одиночный тройной сальхов потому что с юниоров не помню такого. И вместо ойлерного две секвенции. Может она квадсальхов восстанавливает или по нынешней кондиции пока обходятся секвенциями. Хочется однако возвращения её лучшего в мире сальхова.
Напомню лучший её сальхов на ЧЕ был на 14.13 балла и еще 4 раза были на 13+, из которых три это на ОИ и ГП ИСУ.
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Петербурженка
Желаю всем прыгнуть заявленные ультра-си. И всем-всем-всем участницам прекрасно и с огоньком откатать свои ПП.
+13
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фуфырка
Сегодня тоже заявляли, но даже не пробовали.
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Алексей Токарев
Ответ RusVector
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Это сарказм? Она падала со всех четверных на всех гран-при в прошлом году.
+8
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ДИОНИС
Ну, ждём интересные произвольные программы от девушек!
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Док Аксель
Пусть у девчат всё удачно получится в прокате ПП и прыжки ультра-си чисто исполнят. Успеха !
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Петербурженка
Ответ Orange carrot
Если Ками прыгнет, то у остальных нет шансов🤷‍♀️
Ками достаточно прыгнуть обычный набор без ультра-си, чтобы всех победить за счет компонентов. Вспомнила сегодня американскую пенсионерку Алису Лью.....
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AlenaElena28@mail.ru
Ответ Лакс
Непривычно видеть в заявке Камилы одиночный тройной сальхов потому что с юниоров не помню такого. И вместо ойлерного две секвенции. Может она квадсальхов восстанавливает или по нынешней кондиции пока обходятся секвенциями. Хочется однако возвращения её лучшего в мире сальхова. Напомню лучший её сальхов на ЧЕ был на 14.13 балла и еще 4 раза были на 13+, из которых три это на ОИ и ГП ИСУ.
а зачем гадать завтра будет момент истины . даже если исполнит только один 4т и все чисто в этом весе уже гениально
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margo_rita
если Валиева заявляет, значит 4т есть в ее арсенале. все-таки в ТШТ не практикуют завышенные заявки и обычно то, что заявляют, то и прыгают.
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Анастасия Прудникова
Пусть у девочек их ультра си получатся!
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Orange carrot
Если Ками прыгнет, то у остальных нет шансов🤷‍♀️
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Зулфира Мухаметшина
Горбачева молодец.Ва-банк пошла.На первое место,конечно чё мелочиться,терять нечего,характер рискованный,молодец.
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Лакс
Ответ Зулфира Мухаметшина
Горбачева молодец.Ва-банк пошла.На первое место,конечно чё мелочиться,терять нечего,характер рискованный,молодец.
Почему ва-банк то. Она же давно заявляла такой контент в прошлом сезоне, но вроде чисто не выкатывала.
А вот на победном ПР23 расчетливо обошлась одним, но очень хорошим сальховом.
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Адриана
Ух ты, какая прекрасная новость! Удачи всем! Пусть исполнится всё задуманное!
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Анастасия Прудникова
Ответ Петербурженка
Желаю всем прыгнуть заявленные ультра-си. И всем-всем-всем участницам прекрасно и с огоньком откатать свои ПП.
👍 и еще честного, непредвзятого судейства.
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Delirium
Ответ Адриана
Если заявляют в ТШТ , то делать будет, а получится или нет, увидим, сегодня заявляли, но даже не пытались.
Если заявляют, значит он скорее всего есть. А вот будет ли она его прыгать зависит от того как пройдут тренировка утром и разминка, ну и то, с каким контентом и как откатают девушки перед ней. Если все попадают, она вполне может себе позволить и не рисковать. Посмотрим.
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Александр Шульгин
Поболеем за Садкову не так важен ей сейчас четверной Тулуп как чистый прокат
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Маргарита В Сафронова
Для первого старта очень даже неплохо. Пантера Ками—это нечто невероятное. Алина намерена побороться с Соней, да и Даша поборется за медаль.
+7
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Juulia
Ну, мне понятна логика Горбачевой ,первой ее не поставят в силу определенных причин ,в любом случае второй этап ,она уже отобралась в финал ,почему бы не попробовать два сальхова. Садковой тоже надо рискнуть ,вдруг кто развалится и призы залетит. Муравьевой нужно как то удержаться на пьедестале ,думала будет просто сольный аксель ,но увидим, а Камилла выиграет в любом случае
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несахар
Ответ margo_rita
если Валиева заявляет, значит 4т есть в ее арсенале. все-таки в ТШТ не практикуют завышенные заявки и обычно то, что заявляют, то и прыгают.
зачем гадать? завтра увидим, прыгают или полируют
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Адриана
Ответ несахар
зачем гадать? завтра увидим, прыгают или полируют
Если заявляют в ТШТ , то делать будет, а получится или нет, увидим, сегодня заявляли, но даже не пытались.
+1
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Natalia Shkurina
Ответ Orange carrot
Если Ками прыгнет, то у остальных нет шансов🤷‍♀️
Даже, если не прыгнет
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Большой Влад
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Ответ Лакс
Непривычно видеть в заявке Камилы одиночный тройной сальхов потому что с юниоров не помню такого. И вместо ойлерного две секвенции. Может она квадсальхов восстанавливает или по нынешней кондиции пока обходятся секвенциями. Хочется однако возвращения её лучшего в мире сальхова. Напомню лучший её сальхов на ЧЕ был на 14.13 балла и еще 4 раза были на 13+, из которых три это на ОИ и ГП ИСУ.
Последовательности имеют низкий риск и высокие баллы, это разумно.
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EmperorNazer
Ответ Лакс
Непривычно видеть в заявке Камилы одиночный тройной сальхов потому что с юниоров не помню такого. И вместо ойлерного две секвенции. Может она квадсальхов восстанавливает или по нынешней кондиции пока обходятся секвенциями. Хочется однако возвращения её лучшего в мире сальхова. Напомню лучший её сальхов на ЧЕ был на 14.13 балла и еще 4 раза были на 13+, из которых три это на ОИ и ГП ИСУ.
Второй секвенции наверняка не будет, так как она пойдет со штрафом в 20%, по текущим правилам только одна секвенция считается по полной стоимости прыжков.
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Лакс
Ответ EmperorNazer
Второй секвенции наверняка не будет, так как она пойдет со штрафом в 20%, по текущим правилам только одна секвенция считается по полной стоимости прыжков.
Да, действительно. Возможно напутали, и там должен быть другой двойной.
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