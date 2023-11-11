Валиева и Садкова заявили четверной тулуп в произвольную программу на Гран-при России в Казани, Горбачева – два четверных сальхова, Муравьева – тройной аксель
Стала известна заявка фигуристок на произвольную программу на Гран-при в Казани.
Камила Валиева планирует прыгнуть четверной тулуп. Также этот прыжок попробует исполнить Дарья Садкова.
Софья Муравьева заявила каскад тройной аксель – двойной тулуп.
В заявке Алины Горбачевой – два четверных сальхова (сольно и в комбинации с двойным акселем).
Напомню лучший её сальхов на ЧЕ был на 14.13 балла и еще 4 раза были на 13+, из которых три это на ОИ и ГП ИСУ.
А вот на победном ПР23 расчетливо обошлась одним, но очень хорошим сальховом.