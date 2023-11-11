Валиева и Садкова заявили четверной тулуп в произвольную программу на Гран-при России в Казани, Горбачева – два четверных сальхова, Муравьева – тройной аксель

Стала известна заявка фигуристок на произвольную программу на Гран-при в Казани.

планирует прыгнуть четверной тулуп. Также этот прыжок попробует исполнить .

заявила каскад тройной аксель – двойной тулуп.

В заявке – два четверных сальхова (сольно и в комбинации с двойным акселем).