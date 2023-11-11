Татьяна Мишина: «Валиева показала очень чистое и зрелое катание. Сегодня Камила доказала, что в России она номер один»

Татьяна Мишина оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе в Казани.

Фигуристка занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России.

«В короткой все, что намечено было, показала. Отлично! Валиева показала очень чистое и зрелое катание, не зря все ждали ее первого выступления. Все ожидания оправдались, прокаталась отлично.

Как оказалась, она была готова выступать после суда. Ей помогает тот факт, что сейчас она все время катается. Я ожидала, что она так выступит. Сегодня Валиева доказала, что в России она номер один», – сказала тренер.

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