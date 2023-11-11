Татьяна Мишина: «Валиева показала очень чистое и зрелое катание. Сегодня Камила доказала, что в России она номер один»

Теги сборная России женское катание Татьяна Мишина Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Мишина оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе в Казани.

Фигуристка занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России.

«В короткой все, что намечено было, показала. Отлично! Валиева показала очень чистое и зрелое катание, не зря все ждали ее первого выступления. Все ожидания оправдались, прокаталась отлично.

Как оказалась, она была готова выступать после суда. Ей помогает тот факт, что сейчас она все время катается. Я ожидала, что она так выступит. Сегодня Валиева доказала, что в России она номер один», – сказала тренер.

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30 комментариев

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Аля Иванова
Только вот совсем недавно номером один называли Петросян. Как у нас быстро номера меняются.
+14
-1
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Orange carrot
До ЧР номер один у нас Акатьева)
+16
-4
+12
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Александр Шульгин
Интересно они все не устали петь это постоянно.
+12
-1
+11
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несахар
как же я не люблю подобные восторженные высказывания до произвольных программ...
+10
-4
+6
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Маргарита В Сафронова
Ками всё доказывает на льду. Сильнейший характер.
+15
-10
+5
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Iren
Да хватит уже номера расставлять, смешно,честное слово!
Семененко - номер один и т.д.
Не надо НАЗНАЧАТЬ первым, надо им быть по праву.
+7
-2
+5
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Мороженко
Блин, ну и Мишина туда же
+8
-3
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EmperorNazer
Каким образом она это показала? Камила выиграла чемпионат России? Или финал Гран-при? Это ведь всего лишь короткая программа этапа. И даже не лучший результат сезона в КП, Аделия в Уфе набирала больше.
+4
0
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Адриана
Ответ несахар
как же я не люблю подобные восторженные высказывания до произвольных программ...
Так она же про сегодня сказала. Завтра будет новый день, новая ПП и новое, а может и это же высказывание.
+6
-2
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margo_rita
Ответ kovfun-barrios
Впрочем, «тысяч и тысяч» все-таки не было – небольшая арена на 3500 человек не заполнилась до конца, хотя комментаторы уверяли, что люди в преддверии проката Валиевой стоят даже в проходах. ______________________________ Прочёл в блоге, который висит на главной в этом разделе. Нда, сразу видно, мегапопулярный "спорт" и это с так называемым "хедлайнером", т.е. прокатчицы, на которую должен был быть зал битком забит в родном городе. И всё это крутят на канале, в который вкладывают десятки миллиардов рублей из бюджета. Гениальная (максимально бездарная) трата денег, на зрелище, чьи рейтинги ниже плинтуса.
вы, наверное, на соревнованиях никогда не были? даже на самых топовых соревнованиях при невероятнейшем дифиците билетов всегда по факту в зале есть пустые места. начнем с того, что часть трибун вообще не продается, оставляют места для почетных гостей и приглашенных шишек, которые просто не приходят. второй фактор это перекупы, когда скупили, но не все смогли перепродать. и третье это то, что билеты продаются на все виды, но кому то сложно высидеть целый соревновательный день, кому- то интересен один вид и не интересен другой, у кого то просто какие то жизненные планы и приходят на то время, которое могут выделить.
+5
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Anna Stefan
На ЧР и ФГП узнаем, кто №1 - претенденток хватает.
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versa
Ответ Iren
Да хватит уже номера расставлять, смешно,честное слово! Семененко - номер один и т.д. Не надо НАЗНАЧАТЬ первым, надо им быть по праву.
Систему выдают с головой.
+2
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Zooey Glass
Подождите! Сначала надо убить медведя!
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kovfun-barrios
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Ответ margo_rita
вы, наверное, на соревнованиях никогда не были? даже на самых топовых соревнованиях при невероятнейшем дифиците билетов всегда по факту в зале есть пустые места. начнем с того, что часть трибун вообще не продается, оставляют места для почетных гостей и приглашенных шишек, которые просто не приходят. второй фактор это перекупы, когда скупили, но не все смогли перепродать. и третье это то, что билеты продаются на все виды, но кому то сложно высидеть целый соревновательный день, кому- то интересен один вид и не интересен другой, у кого то просто какие то жизненные планы и приходят на то время, которое могут выделить.
Я знаю про буферные зоны и прочие хитрости на футбольных матчах, на трибуны Формулы-1 посмотрите, там свободных мест нет и явно не 3500 человек туда приходят. Вы даже на 3500 не можете заполнить, и это в тепле сидите. На Зените сегодня было более 46000 на открытом воздухе. Если проводить ваши соревнования на открытых катках там даже 1000 человек не будет собираться. Важен сам факт, футбол и Формулу-1 не пиарят из каждого утюга и чайника, как российское фигурное прокатство, и всё равно пользователи выбирают настоящий спорт, а не шоу.
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AlexFed
Ответ несахар
я вот на вашем месте не стал бы с такой желчью писать о валиевой. да, она попалась на допинге, но способности у неё есть. она хореографична, у неё хорошие руки, она в таком массивном теле приземляла четверной тулуп. валиева конечно не самая лучшая фигуристка за всю историю, как любят писать её восторженные болельщики, но способности у неё есть, надо отдать ей должное
У нас кроме неё есть полно фигуристок, которые в отличии от, допинг не жрали. А от этой одни проблемы, забанили бы её сразу после того ЧР и Щербакова с Трусовой не чувствовали себя левыми пассажирами на ОИ и сборная медали бы получила и Туктамышева свою долгожданную путёвку, все только в выигрыше, а сейчас в проигрыше и продолжают позориться натягивая её на какие-то мифические первые номера.
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kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Впрочем, «тысяч и тысяч» все-таки не было – небольшая арена на 3500 человек не заполнилась до конца, хотя комментаторы уверяли, что люди в преддверии проката Валиевой стоят даже в проходах.
______________________________

Прочёл в блоге, который висит на главной в этом разделе. Нда, сразу видно, мегапопулярный "спорт" и это с так называемым "хедлайнером", т.е. прокатчицы, на которую должен был быть зал битком забит в родном городе. И всё это крутят на канале, в который вкладывают десятки миллиардов рублей из бюджета. Гениальная (максимально бездарная) трата денег, на зрелище, чьи рейтинги ниже плинтуса.
+4
-4
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