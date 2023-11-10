Чемпион мира Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп. Фигурист ведет переговоры с двумя лейблами («Матч ТВ»)
Фигурист Александр Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в одном из музыкальных лейблов. Отмечается, что 24-летний фигурист является большим поклонником жанра.
Сейчас Галлямов ведет переговоры с двумя российскими лейблами, которые помогут в продюсировании композиции.
Галлямов – чемпион мира 2021 года в парном катании, он выступает вместе с Анастасией Мишиной.
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