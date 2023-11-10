Чемпион мира Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп. Фигурист ведет переговоры с двумя лейблами («Матч ТВ»)

Теги сборная России пары Александр Галлямов музыка Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в одном из музыкальных лейблов. Отмечается, что 24-летний фигурист является большим поклонником жанра.

Сейчас Галлямов ведет переговоры с двумя российскими лейблами, которые помогут в продюсировании композиции.

Галлямов – чемпион мира 2021 года в парном катании, он выступает вместе с Анастасией Мишиной.

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Ааааа 😁 кто сказал нельзя, я сказал, что можно 😁
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
господи, какая муха их всех покусала. Когда выпустят на международку, то вместо спортсменов у нас выйдут заслуженные артисты, модельеры и бизнесмены)))
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anastasia Kondrashova
можно сразу рэп-баттл с Козловским?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Что их в музыку то тянет, наша индустрия и так еле дышит, так они контрольный в голову.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЮИ
Сашка и швец, и жнец, и на дуде игрец ;)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ezhar
Бж, зачем, не надо. Не видела, чтобы из подобных экспериментов вышло что-то толковое, нестыдное и без тонны автотюна.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hardy
какой ему хип-хоп, внешность максимум на шансон🤣
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
Ответ 22somebody22
Макс Ковтун тоже рэп читал,альбом целый записал,а то и не один,ещё в пору выступлений в большом спорте...Все помнят,чем эти эксперименты закончились. У Галлямова,похоже,пубертат начался.А ещё,потеря мотивации,из-за отстранения,зависть Б/К.А "вишенка на торте"-мягко говоря,не слишком симпатичная партнерша и бабушка-тренер,навязывающая катать "совковые" проги.
ну во-первых, Настя красавица и умница, а Тамарочка Николаевна - легенда ФК. И во-вторых тоже))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max9999
это про реп? Реперы выращивают вкусную сладкую репу.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Astin
а хип-хоп - это типа музыка что ли??? Это там где ни петь не надо уметь, ни ритм держать, ни ноты знать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vera Goncharova
я и думаю, чего они с Мозалевым тогда кайфовали под трек Трусовой - тоже музыкальный гений, оказывается. требую коллаб!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ларёв
Ответ ЮИ
Сашка и швец, и жнец, и на дуде игрец ;)
Ага,как одна особа с женского одиночного...
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ИглесиасХулио
Фигурку просто прет. Как много там талантливых, молодых и сверх перспективных людей. Вот он клад то где
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Ответ Kareglazaya
Помнится, Ягудин когда-то записывал песню дуэтом с Дайнеко. Если этот шёпот вообще можно назвать песней))) А теперь у нас уже целая группа спортивных певцов🤣
Ягудин тогда уже завершил карьеру,как и Навка,которая каждый НГ что-то "поет" на огоньке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
22somebody22
Ответ Hardy
какой ему хип-хоп, внешность максимум на шансон🤣
Ещё,он может подрабатывать дублером пьяного Марата Башарова,он на него очень похож.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий