Чемпион мира Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп. Фигурист ведет переговоры с двумя лейблами («Матч ТВ»)

Фигурист Александр Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник в одном из музыкальных лейблов. Отмечается, что 24-летний фигурист является большим поклонником жанра.

Сейчас Галлямов ведет переговоры с двумя российскими лейблами, которые помогут в продюсировании композиции.

Галлямов – чемпион мира 2021 года в парном катании, он выступает вместе с Анастасией Мишиной.