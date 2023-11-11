«Мне какая разница, кто есть на Гран-при? Мне надо показать, как я умею кататься, а не как Щербакова или Трусова». Муравьева – на вопрос о конкуренции

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Софья Муравьева ледовые шоу Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Муравьева объяснила, почему не думает об отсутствии Щербаковой и Трусовой на ГП.

Сегодня фигуристка Софья Муравьева заняла второе место в короткой программе (77,02 балла) на Гран-при России в Казани. Лидирует Камила Валиева (81,09).

– Не мне оценивать свой прокат. Я получила удовлетворение от катания, настроение хорошее. Очень хорошая публика в Казани, я не ожидала, так здорово поддерживают.

Мне кажется, я отвыкла от соревнований, первый старт в сезоне. Шоу дают эмоции, но это совершенно другое. Если ты на втором плане упадешь, этому никто не придаст значения.

– Почему не исполнили тройной аксель?

– Он еще накатывается. Если делаю его отдельно, это не факт, что получится в программе. Пока решила не рисковать.

– Каково выступать без Щербаковой и Трусовой? Конкуренции меньше?

– А мне какая разница, кто есть? Я это я. Мне надо себя показать, как я умею кататься, а не как Щербакова или Трусова. Мне важно самой чисто кататься, а не смотреть, кто еще выступает, – сказала Муравьева.

Муравьева о криках «мало» после объявления баллов: «Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет»

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10 комментариев

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Мороженко
Странный вопрос о Щербаковой и Трусовой, они второй сезон уже не соревнуются, хоть Т и откатала 2 этапа.
Но конкуренция всё равно есть, хоть и уровень упал. Ошибешься - на твоё место сразу же встанет другая.
+21
-2
+19
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Оксана Иванова
Какой глупый вопрос Трусову и Щербакову. Конкуренция и без них очень высокая.
+9
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Лакс
редакторы могли бы выбирать и поумнее вопросы из интервью. Но они конечно делают ровно наоборот.
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закрыт по беспределу
Вот и правильно
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Arzu0203
молодец, Соня, к чему эти вопросы?
+6
-2
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Jessi
Очень странный вопрос задала журналист. Соня умничка, не ведётся на провокации
+3
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На Пекин
Мудро Соня ответила!
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Маргарита В Сафронова
Это хорошо, что Соня себя ни с кем не сравнивает. Она ориентируется на себя лучшую—такой подход самый правильный.
+7
-6
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Адриана
Ну и вопросы, где их только этому учат...
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