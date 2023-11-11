«Мне какая разница, кто есть на Гран-при? Мне надо показать, как я умею кататься, а не как Щербакова или Трусова». Муравьева – на вопрос о конкуренции

Муравьева объяснила, почему не думает об отсутствии Щербаковой и Трусовой на ГП.

Сегодня фигуристка Софья Муравьева заняла второе место в короткой программе (77,02 балла) на Гран-при России в Казани. Лидирует Камила Валиева (81,09).

– Не мне оценивать свой прокат. Я получила удовлетворение от катания, настроение хорошее. Очень хорошая публика в Казани, я не ожидала, так здорово поддерживают.

Мне кажется, я отвыкла от соревнований, первый старт в сезоне. Шоу дают эмоции, но это совершенно другое. Если ты на втором плане упадешь, этому никто не придаст значения.

– Почему не исполнили тройной аксель?

– Он еще накатывается. Если делаю его отдельно, это не факт, что получится в программе. Пока решила не рисковать.

– Каково выступать без Щербаковой и Трусовой? Конкуренции меньше?

– А мне какая разница, кто есть? Я это я. Мне надо себя показать, как я умею кататься, а не как Щербакова или Трусова. Мне важно самой чисто кататься, а не смотреть, кто еще выступает, – сказала Муравьева.

Муравьева о криках «мало» после объявления баллов: «Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет»