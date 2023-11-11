Муравьева о криках «мало» после объявления баллов: «Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет»
Софья Муравьева оценила прокат короткой программы на Гран-при России в Казани.
Фигуристка занимает второе место.
«Настроение хорошее, я рада, публика хорошая. А оценивать выступление будут болельщики и судьи. Тройной аксель есть, но он накатывается. Если ты можешь делать его отдельно, не факт, что сможешь сделать в программе.
Болельщики судьям после много проката: мало? Не знаю... Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет», – сказала Муравьева.
Все фан-клубы печатают баннеры и раздают в фойе и на трибунах. Или вы думали все из дома одинаковые приносят?;)
Гений))
Вечер адекватности на спортсе))
Сонь, я тоже считаю что норм;)
Ведь все познаётся в сравнение . Софья откатала технично, эстетично, артистично. Успехов и удачи в ПП.
И далее уже и обычные с юниоров еще лучшие вращения Камилы и обычная же разница во 2-й оценке.
Камила при чистом прокате во 2-й оценке задает ориентир и шкалу, и как минимум выступающих после неё оценивают по её шкале.