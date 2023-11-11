Муравьева о криках «мало» после объявления баллов: «Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет»

Софья Муравьева оценила прокат короткой программы на Гран-при России в Казани.

Фигуристка занимает второе место.

«Настроение хорошее, я рада, публика хорошая. А оценивать выступление будут болельщики и судьи. Тройной аксель есть, но он накатывается. Если ты можешь делать его отдельно, не факт, что сможешь сделать в программе.

Болельщики судьям после много проката: мало? Не знаю... Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет», – сказала .