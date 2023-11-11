Муравьева о криках «мало» после объявления баллов: «Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет»

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Софья Муравьева оценила прокат короткой программы на Гран-при России в Казани.

Фигуристка занимает второе место.

«Настроение хорошее, я рада, публика хорошая. А оценивать выступление будут болельщики и судьи. Тройной аксель есть, но он накатывается. Если ты можешь делать его отдельно, не факт, что сможешь сделать в программе.

Болельщики судьям после много проката: мало? Не знаю... Я на тот момент думала, что это много, так что у меня ни к кому претензий нет», – сказала Муравьева.

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52 комментария

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Элла Бурс
Ответ Jessi
Многие зрители в Казани пишут в тг, что ходят люди и всучают всем баннеры с Валиевой
Вы были хоть раз на соревнованиях?)))
Все фан-клубы печатают баннеры и раздают в фойе и на трибунах. Или вы думали все из дома одинаковые приносят?;)
Гений))
+25
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Маргарита В Сафронова
Соня мне нравится тем, что она вспыхивает в танце. Такая невозмутимая, сдержанная вне катка, на льду она загорается именно в движении. У неё нет игры на публику, она просто живёт в образе.
+22
-3
+19
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Элла Бурс
Господи, что происходит?))
Вечер адекватности на спортсе))
Сонь, я тоже считаю что норм;)
+24
-9
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Anna
Единственная фигуристка Плющенко, которая оценивает себя адекватно? Нонсенс
+17
-6
+11
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закрыт по беспределу
Ну.. в сравнении с 81,09 маловато всë-таки.
+16
-6
+10
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Jul__ver
Ответ missis-Zima
Тогда и Камиле 77 и нормально.
Нет потому, как уровень владения коньком, наполненность хореографией, связки между элементами, заходы и выходы с прыжков, артистизм у Камилы в 10 раз выше, чем у Сони. Соня хороший середняк, Камила - просто другая лига🌟
+14
-4
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Шесть неизвестных
Ответ Ольга Воеводина
Адекватная Соня, отличное исполнение, достойные оценки! Камила всё-таки стоит особняком, она прекрасна в своей новой КП (я не поклонница Валиевой, если что🤫). Но мне было переживательно за Алину. Она вышла на лёд, а люди громко кричат про оценки Сони. Это может сбивать с настроя, как мне кажется.
Но Алина катала ДО Сони...
+8
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Мороженко
Ответ Беглый*
Клакеры Рудковских на соревнований - это отдельный позор, конечно. Хорошо, хоть Муравьёва не поддаётся этим провокациям и трезво оценивает свой прокат, в котором не было чего-то выдающегося в сравнении с лучшей версией себя. Но мне кажется, вся эта скромность - временное явление.
Она всегда дружелюбно общается и претензиии не предъявляет
+10
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missis-Zima
Ответ метель
Даже много, а посадить оральщиков в зал, дело трех минут
видно часто сиживали?
+14
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veramarso
Софья сегодня катала вдохновенно. Когда хорошо - тогда хорошо.
+9
-2
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Элла Бурс
Ответ Беглый*
Клакеры Рудковских на соревнований - это отдельный позор, конечно. Хорошо, хоть Муравьёва не поддаётся этим провокациям и трезво оценивает свой прокат, в котором не было чего-то выдающегося в сравнении с лучшей версией себя. Но мне кажется, вся эта скромность - временное явление.
А мне кажется не временное в случае с Соней. Она в этом токсичном штабе 100 лет и ни разу еще не вела себя недостойно. Хорошая спортсменка, но не моя. При этом не отметить это в ней не могу.
+10
-3
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missis-Zima
Ответ Элла Бурс
Господи, что происходит?)) Вечер адекватности на спортсе)) Сонь, я тоже считаю что норм;)
Тогда и Камиле 77 и нормально.
+16
-11
+5
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missis-Zima
Ответ Зиля Бадриева
Опозорили Муру, и так девушка волновалась. Хорошо хоть не кричали Ками падай, как раньше
Да не лицемерьте ,с якобы обижаемой болельщиками Ками.Дело было в Казани тем более.
+12
-7
+5
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missis-Zima
Ответ Элла Бурс
нет
77,5 и расходимся)
+9
-4
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метель
Даже много, а посадить оральщиков в зал, дело трех минут
+15
-10
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AllaS
Конечно если бы не был установлен такой высокий предел за катание без ультра си , за 80 баллов. То и зрители посчитали бы нормальной оценку Софьи .
Ведь все познаётся в сравнение . Софья откатала технично, эстетично, артистично. Успехов и удачи в ПП.
+7
-3
+4
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Anna
Ответ Jessi
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Не была она лучше
+4
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viewer.
Ответ remoter
смех и только..мельница на ветру ...
Мне вообще кажется,она в совсем юном возрасте была лучше,и линии лучше были.Потом что-то начала по льду носиться,руками махать.
+5
-2
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Ирина Упрямова
Ответ AllaS
Конечно если бы не был установлен такой высокий предел за катание без ультра си , за 80 баллов. То и зрители посчитали бы нормальной оценку Софьи . Ведь все познаётся в сравнение . Софья откатала технично, эстетично, артистично. Успехов и удачи в ПП.
Особенно эстетично смотрелась мельница руками.
+6
-3
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Рябиновые бусы
хорошо бы Плющенко направить денежные средства на более полезные цели чем подкуп кричальщиков.
+14
-11
+3
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Зиля Бадриева
Опозорили Муру, и так девушка волновалась. Хорошо хоть не кричали Ками падай, как раньше
+18
-15
+3
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Мороженко
Ответ Ольга Воеводина
Адекватная Соня, отличное исполнение, достойные оценки! Камила всё-таки стоит особняком, она прекрасна в своей новой КП (я не поклонница Валиевой, если что🤫). Но мне было переживательно за Алину. Она вышла на лёд, а люди громко кричат про оценки Сони. Это может сбивать с настроя, как мне кажется.
Когда выходила Алина кричали "Камила, Камила, Камила"
+2
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Delirium
Ответ Элла Бурс
Господи, что происходит?)) Вечер адекватности на спортсе)) Сонь, я тоже считаю что норм;)
Спортсмен адекватно оценивает свой прокат, а вот болельщики штаба требуют грибов.
+2
0
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Лакс
У Сони дорожка 3-го уровня, Камилы -4-го. Из разницы в технике в 1.8 балла, половина за счет дорожки.
И далее уже и обычные с юниоров еще лучшие вращения Камилы и обычная же разница во 2-й оценке.
Камила при чистом прокате во 2-й оценке задает ориентир и шкалу, и как минимум выступающих после неё оценивают по её шкале.
+6
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Мороженко
Ответ Рябиновые бусы
хорошо бы Плющенко направить денежные средства на более полезные цели чем подкуп кричальщиков.
Вы думаете у Сони нет своих болельщиков?
+3
-1
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