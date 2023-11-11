Плющенко не сопровождает Муравьеву на этапе Гран-при России в Казани. Он присутствует на турнире «Битва школ», где выступает его сын

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Гном Гномыч Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Евгений Плющенко не поехал вместе с Софьей Муравьевой на этап в Казани.

Муравьева, представляющая академию Плющенко, заняла второе место в короткой программе с 77,02 баллами. Она исполнила программу чисто.

Двукратный олимпийский чемпион сегодня находится в Москве на турнире «Битва школ», где выступает его сын Александр. 

Сын Плющенко установил новый личный рекорд в произвольной программе – 72,10 балла

30 комментариев

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Lennuci
А че Этери с дочерью нельзя, a Плющу можно?
+28
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Беглый*
Завтра прилетит, Мура в КП не упала. Фэйсом посветить и напомнить, её хозяин
+18
-3
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Kristine Kristine
Да, приедет Софью на пьедестале за ручку подержать и лицом посветить. Титову он наверно уже "не тренерует"...
+12
-1
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Элла Бурс
Ответ Мороженко
Конечно другое, потому что он на соревнованиях в России
ахахах
+8
-1
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Lennuci
Ответ Беглый*
Завтра прилетит, Мура в КП не упала. Фэйсом посветить и напомнить, её хозяин
Частный самолет с золотыми унитазами уже запряжен.
+9
-2
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Элла Бурс
ЭТАДРУГОЕ!
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nina1212
Ответ Беглый*
Завтра прилетит, Мура в КП не упала. Фэйсом посветить и напомнить, её хозяин
может поэтому и не упала, что Плющенко мозг не выносил перед прокатом Михайлов нормально настроил, вот все и получилось
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Зиля Бадриева
Мура нуждается в поддержке, сегодня очень волновалась
+4
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Беглый*
Ответ Gulnara Sadykova
Сколько дочери лет, а сколько сыну?
Так дело в возрасте что ли? Блин, а я то думал😂
+6
-2
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Беглый*
Ответ Элла Бурс
ахахах
Тоже любите "этодругинчиков"?😀
+4
0
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Адриана
Где статья на главной "Плющенко с сыном ставит мировой рекорд ( 72 балла в ПП) на битве школ, а сопровождать своих топов не собирается"!!!!!
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Маргарита В Сафронова
а где информация о тех, кто не только присутствует, но даже выступает?
+3
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Элла Бурс
Ответ Беглый*
Тоже любите "этодругинчиков"?😀
Любимки;)
+3
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Юлия Ягунова
И хорошо, Соне спокойнее с Михайловым, пусть и не звонит, не накручивает..
+3
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Gulnara Sadykova
Ответ Беглый*
Так дело в возрасте что ли? Блин, а я то думал😂
Не только в возрасте, он ещё и тренер.
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Gulnara Sadykova
Ответ Lennuci
Частный самолет с золотыми унитазами уже запряжен.
Не Вы ли запрягали?
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Беглый*
Ответ Элла Бурс
Любимки;)
Ради них и пишем)
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Адриана
Ответ Мороженко
Конечно другое, потому что он на соревнованиях в России
Конечно, его дальше Китая и Казахстана никто не пустит.
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Ezhevika33
Ответ Утренняя Аврора
Зачем тогда везде пишется первый в тренерах.??? Раз своя рубашка ближе к телу. Яна бы сынишку сопроводила. Он здесь нужнее, мне кажется.
А Тутберидзе тогда зачем первой пишут? Полсезона не выводила никого.
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Ezhevika33
Ответ Е...С
Сопровождает российских спортсменов на соревновании в России, какие проблемы.
Действительно. Не за границей светит как некоторые. Но и тут нашлись одарённые, которым всё не так.
Сопровождает - плохо, не так смотрит, не так реагирует. Не сопровождает - опять плохо.
Отстали бы уже от человека.
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Ezhevika33
Ответ Lennuci
А че Этери с дочерью нельзя, a Плющу можно?
Он тренер сына. Думайте, что пишете.
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Defender64
Достойное оправдание
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Ezhevika33
Ну вот и Евгений заслужил отдельную новость про своё отсутствие или присутствие. ))
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Ezhevika33
У кого-то дочь, у кого-то сын.
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Дружба11
короче как я уверен,что Сонечка командный игрок, так уверен,что и девочки будут брать лучшие результаты в отсутствии Жени за бортиком.Только без обид.Замириться он со всеми-ради Бога, а так даже я чувствую Женино напряжение за бортиком (воюет со всем миром-у Жени скорпионья энергетика),чего уж говорить о девочках.Надеюсь я понятно объяснил-что эта не враждебность к Вам, просто у них будет 10000% лучший результат-присутствуйте на награждении.
Яна поставьте эксперимент-пусть Ника Жилина-идет с Михайловым,без Евгения-сто процентов чистый прокат будет с квадами
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