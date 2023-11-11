Плющенко не сопровождает Муравьеву на этапе Гран-при России в Казани. Он присутствует на турнире «Битва школ», где выступает его сын

Евгений Плющенко не поехал вместе с Софьей Муравьевой на этап в Казани.

Муравьева, представляющая академию Плющенко, заняла второе место в короткой программе с 77,02 баллами. Она исполнила программу чисто.

Двукратный олимпийский чемпион сегодня находится в Москве на турнире «Битва школ», где выступает его сын Александр.

Сын Плющенко установил новый личный рекорд в произвольной программе – 72,10 балла