Плющенко не сопровождает Муравьеву на этапе Гран-при России в Казани. Он присутствует на турнире «Битва школ», где выступает его сын
Евгений Плющенко не поехал вместе с Софьей Муравьевой на этап в Казани.
Муравьева, представляющая академию Плющенко, заняла второе место в короткой программе с 77,02 баллами. Она исполнила программу чисто.
Двукратный олимпийский чемпион сегодня находится в Москве на турнире «Битва школ», где выступает его сын Александр.
Сын Плющенко установил новый личный рекорд в произвольной программе – 72,10 балла
Сопровождает - плохо, не так смотрит, не так реагирует. Не сопровождает - опять плохо.
Отстали бы уже от человека.
Яна поставьте эксперимент-пусть Ника Жилина-идет с Михайловым,без Евгения-сто процентов чистый прокат будет с квадами