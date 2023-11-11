Плющенко о смене гражданства Самоделкиной: «Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану»

Теги Евгений Плющенко сборная России сборная Казахстана женское катание переходы Софья Самоделкина Фигурное катание

Евгений Плющенко высказался о смене гражданства Софьей Самоделкиной.

Ранее сообщалось, что фигуристка планирует выступать за Казахстан.

– Что сейчас с Софьей Самоделкиной?

– Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану.

– Смена гражданства тоже по плану?

– Все по плану. Все хорошо, – сказал Плющенко.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

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22 комментария

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Алексей Токарев
– У Титовой которая не отобралась в финал тоже всё по плану было?

– Все по плану.
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Olga.t
Всё идёт по плану... Другое дело, что план хреновый..
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Адриана
А по какому плану? Прочему бы не ответить, ведь вопрос актуальный....Планамист...
+11
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Элла Бурс
Евгений Викторович как мужик из моего любимого ролика про тактику))

https://www.youtube.com/watch?v=ty-ymKiKXxo&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
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ДИАНА
-"У вас есть план,Мистер Фикс???
- "Есть ли у меня план, есть ли у меня план?????? Разумеется у меня есть план"!!!!!
🤣🤣🤣🤣
+9
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Tanya Reed
Значит, задерживается переход, а иначе бы Плющенко уже бы рассыпался в подробностях.
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Darth_Pershman
Постоянный развал Жилиной и полное отсутствие качеств фигуриста у Титовой это, видимо, тоже по плану?
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Юлия Заречнева
Вспомнилась песня Гражданской обороны...
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Lennuci
Мы завтра с режиссером Якиным улетаем в Гагры?
Вернее в шоу-тур.
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Док Аксель
Начинающий ещё тот планировщик...
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Katerina Sunny
До декабря немного осталось. Если был запрос, то его рассмотрят и озвучат.
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Александр Шульгин
Где-то я уже слышал что всё идёт по плану, потом правда перестали это говорить
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Свет19
А с нами поделиться планами. Интересно же, будет за Казахстан выступать или куда дальше рванёт. :)
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Александр
вроде переход в казахскую федерацию был инициирован Самоделкиной ещё до появления у Плющенко 🤔 почему ему этот вопрос задают, и он на него отвечает? 🤔🧐

p.s. планами и сроками "по плану", как всегда, никто делиться не собирается....
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AlexFed
Новый гимн Академиков:

Границы ключ переломлен пополам
А наш батюшка Ленин совсем усоп
Он разложился на плесень и на липовый мёд
А перестройка всё идёт и идёт по плану

И всё идёт по плану
Всё идёт по плану
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Адриана
Ответ Anneta28
Вы уж определитесь. То требуете работать молча, а когда он учел ваши пожелания, требуете отчётов.
Ну так если уж даёт интервью, то надо отвечать, никто не просит давать обещания, вопрос о планах.
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Tatiana Klm
Ответ Алексей Токарев
– У Титовой которая не отобралась в финал тоже всё по плану было? – Все по плану.
Похоже, она тоже собирается переходить
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Леди Брэкнелл
А при коммунизме все будет з..хорошо...
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Алексей Токарев
Ответ Tatiana Klm
Похоже, она тоже собирается переходить
Она без карантина может, у юниорок его нет.
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