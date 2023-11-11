Плющенко о смене гражданства Самоделкиной: «Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану»

Евгений Плющенко высказался о смене гражданства Софьей Самоделкиной.

Ранее сообщалось, что фигуристка планирует выступать за Казахстан.

– Что сейчас с Софьей Самоделкиной?

– Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану.

– Смена гражданства тоже по плану?

– Все по плану. Все хорошо, – сказал Плющенко.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?