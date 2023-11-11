Плющенко о смене гражданства Самоделкиной: «Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану»
Евгений Плющенко высказался о смене гражданства Софьей Самоделкиной.
Ранее сообщалось, что фигуристка планирует выступать за Казахстан.
– Что сейчас с Софьей Самоделкиной?
– Все по плану. Со всеми спортсменами у нас все идет по плану.
– Смена гражданства тоже по плану?
– Все по плану. Все хорошо, – сказал Плющенко.
Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?
– Все по плану.
https://www.youtube.com/watch?v=ty-ymKiKXxo&ab_channel=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE
- "Есть ли у меня план, есть ли у меня план?????? Разумеется у меня есть план"!!!!!
🤣🤣🤣🤣
Вернее в шоу-тур.
p.s. планами и сроками "по плану", как всегда, никто делиться не собирается....
Границы ключ переломлен пополам
А наш батюшка Ленин совсем усоп
Он разложился на плесень и на липовый мёд
А перестройка всё идёт и идёт по плану
И всё идёт по плану
Всё идёт по плану