Евгений Плющенко: «Я бы сделал клубные соревнования по фигурному катанию среди взрослых. Мы к этому придем»

Плющенко считает, что нужно создать в РФ клубные турниры по фигурному катанию.

«В мое время было много соревнований. Пять лет назад мы с Антоном Абдурахмановым (президентом Федерации фигурного катания на коньках Москвы) встречались и говорили о том, чтобы сделать клубные соревнования.

Я бы сделал такие соревнования и по взрослым, но мы к этому придем.

Есть и государственные школы, и частные, они развиваются, это правильный путь», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер .

«В силу того, что у нас соревнований достаточно мало и мы не выезжаем на международные старты, внутри страны нужно их организовывать.

И неважно, поедем ли мы на международные старты или нет, такие соревнования нужно делать. Важно, чтобы соревновались школы и клубы», – добавил фигурист.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!