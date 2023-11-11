Евгений Плющенко: «Я бы сделал клубные соревнования по фигурному катанию среди взрослых. Мы к этому придем»

Теги Евгений Плющенко сборная России ТАСС Фигурное катание

Плющенко считает, что нужно создать в РФ клубные турниры по фигурному катанию.

«В мое время было много соревнований. Пять лет назад мы с Антоном Абдурахмановым (президентом Федерации фигурного катания на коньках Москвы) встречались и говорили о том, чтобы сделать клубные соревнования.

Я бы сделал такие соревнования и по взрослым, но мы к этому придем.

Есть и государственные школы, и частные, они развиваются, это правильный путь», – сказал двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко

«В силу того, что у нас соревнований достаточно мало и мы не выезжаем на международные старты, внутри страны нужно их организовывать.

И неважно, поедем ли мы на международные старты или нет, такие соревнования нужно делать. Важно, чтобы соревновались школы и клубы», – добавил фигурист.

В нашем биатлоне изобрели международную клубную лигу. За победу в гонке – миллион!

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7 комментариев

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Беглый*
Ты б и в Китае школы открыл, и на Донбасс съездил, и долгие карьеры с ультрасями организовал. Только пока ничё не получается. Полный регресс во всём, хорошо хоть можно пиариться перед неискушенной и неосведомлённой про провалы публикой.
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lepestok
хорошая идея!! малыши сейчас участвуют в битве школ, но среди взрослых будет намного интереснее
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RusVector
Молодец, Евгений! Хоть что-то дельное предложил! Он еще сказал, что выступление Щербаковой ему понравилось, да и сама Щербакова тоже ничего ...
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Lennuci
Что-то он припозднился. В эту нишу уже Этери с Лакерником залезли в Турции c GSA.
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Kristine Kristine
Очень свежая идея, учитывая, что ей уже занимается Этери
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Anna Stefan
"— Это я, это я придумала!"
Лягушка-путешественница.
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Vasily Ivanov
Сделай . Там уже стреляющие лыжники делают ...правда IBU предупредила желающих пролазить сбоку и криво на международные старты....
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