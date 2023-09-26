Светлана Соколовская: «Переход Самоделкиной не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, справляется с пубертатным периодом»

Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Светлана Соколовская ТАСС Софья Самоделкина Фигурное катание

Соколовская заявила, что у Самоделкиной не было проблем с тренировками.

Накануне стало известно, что фигуристка Софья Самоделкина переходит от Светланы Соколовской к Евгению Плющенко.

«Переход Софьи никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом.

Софья сделала прекрасный выбор, перейдя в штаб Евгения Плющенко», – сказала тренер. 

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?

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33 комментария

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Лакс
Очевидно что причина та же, что и при переходе в другую сборную - бегство из армейского клуба ради допуска к международным соревнованиям.
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Katerina Sunny
С учётом того, что Софа в сентябре каталась в Сочи у Авербуха, Соколовская про тренировки нагнала туману.
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Адриана
Насколько он ( выбор) прекрасный можно будет судить позже, а что касается перехода вообще, ожидаемо, но как же "маму" все бросают, теперь, наверное, будет в ФК ещё и "папа", который берет "всё, что плохо лежит".
+21
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Vendetta4111323
Трусовой конкурентка на хвост Русалки добавилась)
А Плющу лавры Рукавицина покоя не дают, представляете какой вой бы поднялся, если бы Губанова у него каталась. А Рук молча и скромненько работает, не пиарясь.
Видимо Плющ целится на медали ГС, пока отцепили русских. Эх, лучше бы он со своей семейкой переехал в домики поближе к новым китайским академиям, да там бы и остался
+22
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N-fox
Переход не связан с тренировочным процессом - это мы поняли. Так с чем же он связан тогда?
+9
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Леди Брэкнелл
Чет придумывает Соколовская. Софа на шоу была почти месяц, только вернулась. Какие тренировки?
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Алена Иванова
Скинула баласт и хорошо. Соня прям у неё совсем развалилась. Сейчас хоть денег в шоу заработает.
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Masha petrova
Скорее всего все гораздо проще. Так как Софа сейчас уже является гражданкой Казахстана, то тренировки она должна оплачивать по полному прайсу и видимо финансово не потянула. А у Плюща она скорее всего будет отрабатывать свой лед участием в шоу и возможным своим допуском на международку в следующем сезоне.
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Юра Плисецкий
Расстались по- хорошему. И молодцы.
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Ирина Иванова
По логике высказывания можно ожидать, что тренер последует примеру и повторит прекрасный выбор фигуристки
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Alexandra K
Ответ Delirium
А что не так с Урушадзе и ЦСКА?
Ой ну там что Урушадзе тренируется в ЦСКА, но ездит на мн старты, и её никто не хватает за красивое бедро. Думаю, имелось в виду это, но точно неизвестно, раз оратор не соизволил ответить самостоятельно))
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Delirium
Ответ Anneta28
А разве у нее был выбор? Много у нас в России честных школ?
Если вы опечатались и имели ввиду чАстных, то частных у нас немало, выбор есть. Если же чЕстных, то непонятно каким местом АоП можно назвать честными? По сравнению с кем?
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King_bez_ice
Ответ Vendetta4111323
Трусовой конкурентка на хвост Русалки добавилась) А Плющу лавры Рукавицина покоя не дают, представляете какой вой бы поднялся, если бы Губанова у него каталась. А Рук молча и скромненько работает, не пиарясь. Видимо Плющ целится на медали ГС, пока отцепили русских. Эх, лучше бы он со своей семейкой переехал в домики поближе к новым китайским академиям, да там бы и остался
Сам придумал за другого человека, что он думает и все видят в этом правду 🤦‍♀️
+9
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Леди Брэкнелл
Ответ N-fox
Переход не связан с тренировочным процессом - это мы поняли. Так с чем же он связан тогда?
Соня больше не россиянка, скорее всего из-за ЦСКА. Только про Урушадзе не пишите 😂
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Даша Лавренова
Ответ Лакс
Очевидно что причина та же, что и при переходе в другую сборную - бегство из армейского клуба ради допуска к международным соревнованиям.
Если бы дело было только в этом, мне кажется, проще было перейти к другу Соколовской Рукавицыну и по сути остаться в той же компании. Но видимо либо не все устраивало, либо у Плющенко интереснее предложение в плане деятельности во время карантина (шоу, подкатки).
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Лия Романова
Ответ Леди Брэкнелл
Чет придумывает Соколовская. Софа на шоу была почти месяц, только вернулась. Какие тренировки?
если вы про шоу Авербуха в Сочи, то она там откатала 7 шоу, была чуть больше недели. А не месяц
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Delirium
Ответ Alexandra K
Ой ну там что Урушадзе тренируется в ЦСКА, но ездит на мн старты, и её никто не хватает за красивое бедро. Думаю, имелось в виду это, но точно неизвестно, раз оратор не соизволил ответить самостоятельно))
Это я читал, и это как раз готовый аргумент, который почему-то отвергается автором оригинального сообщения. Мне интересна причина, по которой этот аргумент отвергается.
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Delirium
Ответ Леди Брэкнелл
Читайте предыдущий топ, уже раз сто написали про ЦСКА и Урушадзе.
Я читал, там написано, что Урушадзе по-прежнему в ЦСКА и никаких проблем с международными выступлениями у нее нет. Так с какой стати приводить в пример Урушадзе не надо?
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Delirium
Ответ Леди Брэкнелл
Соня больше не россиянка, скорее всего из-за ЦСКА. Только про Урушадзе не пишите 😂
А что не так с Урушадзе и ЦСКА?
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Маргарита Романовская
Ответ Anna
Ну, понятно там тренер, который все быстро порешает за переход, надо ли это только Казахстану, чтобы их на международке представлял тренер с активной позицией по сво
В АП уже тренируется мальчик, представляющий Казахстан, скорее всего их всё устраивает
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Anna
Ответ Маргарита Романовская
В АП уже тренируется мальчик, представляющий Казахстан, скорее всего их всё устраивает
Возможно, просто про этого мальчика просто не знает общественность
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Natalia Solomakha
Умная тётка Соколовская.
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Любитель_ФК
Если все так хорошо и уже успешно справляется с пубертатом, чего тогда ушла? И зачем эта история с Казахстаном, когда дело налаживается? А что это значит, уход не связан с тренировочным процессом? Значит в ЦСКА не разрешили тренироваться бесхозной фигуристке, а у Плющенко частная контора. В принципе, этот переход с тактической и материальной точки зрения, полностью оправдан. Ну а что касается результатов самой фигуристки? Обычно такие перебежки, да еще к Плющенко, всегда заканчивались плачевно, посмотрим на этот раз, может и обойдется, хотя бы сохранит то, что осталось от прежней квадистки Софьи Самоделкиной.
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Alexandra K
Прекрасные слова, наконец-то расстались без вёдер кала.
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Anna
Ну, понятно там тренер, который все быстро порешает за переход, надо ли это только Казахстану, чтобы их на международке представлял тренер с активной позицией по сво
+7
-7
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