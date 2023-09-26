Светлана Соколовская: «Переход Самоделкиной не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, справляется с пубертатным периодом»
Соколовская заявила, что у Самоделкиной не было проблем с тренировками.
Накануне стало известно, что фигуристка Софья Самоделкина переходит от Светланы Соколовской к Евгению Плющенко.
«Переход Софьи никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом.
Софья сделала прекрасный выбор, перейдя в штаб Евгения Плющенко», – сказала тренер.
Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?
А Плющу лавры Рукавицина покоя не дают, представляете какой вой бы поднялся, если бы Губанова у него каталась. А Рук молча и скромненько работает, не пиарясь.
Видимо Плющ целится на медали ГС, пока отцепили русских. Эх, лучше бы он со своей семейкой переехал в домики поближе к новым китайским академиям, да там бы и остался