Светлана Соколовская: «Переход Самоделкиной не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, справляется с пубертатным периодом»

Соколовская заявила, что у Самоделкиной не было проблем с тренировками.

Накануне стало известно, что фигуристка переходит от к Евгению Плющенко.

«Переход Софьи никак не связан с тренировочным процессом. Она хорошо тренировалась, постепенно справляется со своим пубертатным периодом.

Софья сделала прекрасный выбор, перейдя в штаб », – сказала тренер.

Фигуристка Самоделкина примкнула к «Ангелам Плющенко». Зачем этот трансфер перед переходом в Казахстан?