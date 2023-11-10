Траньков о сроках рассмотрения дела Валиевой: «Это прецедент, который никому не понятен. Люди не знают, что с этим делать»

Теги Максим Траньков сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Максим Траньков высказался о прецеденте в допинг-деле Камилы Валиевой.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вердикт в отношении российской фигуристки ожидается к концу января 2024 года.

– Я вообще не хочу комментировать это дело. Потому что все вопросы по нему звучат для меня странно. Что чувствует девочка, которую так долго мурыжат? Я не могу знать, что она чувствует. Все вопросы к Камиле.

– Как думаете, почему рассмотрение дела длится так долго?

– Потому что это такой прецедент, который никому не понятен. Такого еще не было. Им занимаются юристы, огромные компании. Люди не знают, что с этим делать. Тянется и тянется. Все ждут. Мы ждем. Камила ждет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там фигуристка выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.

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9 комментариев

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Lapo Elkann
Траньков не в теме, здесь модно переживать из за Карен Чен и Винсента Чжоу .
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ kovfun-barrios
Я не жду, я уже знаю, какой будет вердикт и он меня порадует, это несомненно!
Таро, кофейная гуща или куриные потроха?
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N-fox
Да были уже прецеденты, когда несовершеннолетние (и не только) отделывались легким испугом и при более серьезных нарушениях. Но...
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ kovfun-barrios
Увы, но всё мимо)) Деды и бабки Ванги с НТВ мне это сообщили по секрету. Я ещё проконсультировался с Алмазом Индиго и Кашпировским, они подвердили их предсказания)) Ладно, пойду-ка воду подзаряжу у телевизора))
Закупайте фейрверк,осторожней с огнем.
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kristyfklvr
Ответ Александр Шульгин
Все очень просто потому что юристы Валиевой тянут дело максимально сначало совместно с РУСАДа после просто сами по себе. Это тактика такая и она на сам деле единственная которая давала шанс Валиевой
Вам на ветках Валиевой как медом намазано, вы сюда приходите, чтобы ежедневно срываться на девчонке?
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