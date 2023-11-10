Траньков о сроках рассмотрения дела Валиевой: «Это прецедент, который никому не понятен. Люди не знают, что с этим делать»

Максим Траньков высказался о прецеденте в допинг-деле Камилы Валиевой.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что вердикт в отношении российской фигуристки ожидается к концу января 2024 года.

– Я вообще не хочу комментировать это дело. Потому что все вопросы по нему звучат для меня странно. Что чувствует девочка, которую так долго мурыжат? Я не могу знать, что она чувствует. Все вопросы к Камиле.

– Как думаете, почему рассмотрение дела длится так долго?

– Потому что это такой прецедент, который никому не понятен. Такого еще не было. Им занимаются юристы, огромные компании. Люди не знают, что с этим делать. Тянется и тянется. Все ждут. Мы ждем. Камила ждет, – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

В декабре 2021 года Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин, о чем стало известно в феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине. Там фигуристка выиграла командный турнир, но награждение не состоялось из-за начала расследования.