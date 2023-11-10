Некоторые фигуристы недовольны условиями проживания на Гран-при в Казани («Матч ТВ»)

Некоторые фигуристы недовольны условиями проживания на этапе Гран-при в Казани.

Об этом сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией. Организаторы соревнований заселили спортсменов в гостиницу «Волга».

Среди основных претензий фигуристов, чьи имена не называются, – малогабаритные номера, отсутствие фенов и предметов гигиены, неподходящие под размеры одежды шкафы, также во многих комнатах давно не делали ремонт.

Позднее информацию прокомментировали в Министерстве спорта Татарстана.

«Федерация фигурного катания на коньках России сама рекомендовала юниорам проживать в гостинице, которая находится ближе всего к Дворцу спорта. Это гостиница «Волга». Там же живут мастера спорта, которым федерация полностью оплачивает проживание.

Это выбор и рекомендации федерации. При этом за свой счет спортсмены могут жить в любой гостинице», – сообщили в региональном Минспорте.

Четвертый этап Гран‑при России проходит в Казани с 8 по 12 ноября.