Некоторые фигуристы недовольны условиями проживания на Гран-при в Казани («Матч ТВ»)

Теги сборная России ФФКР пары мужское катание женское катание Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Некоторые фигуристы недовольны условиями проживания на этапе Гран-при в Казани.

Об этом сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией. Организаторы соревнований заселили спортсменов в гостиницу «Волга». 

Среди основных претензий фигуристов, чьи имена не называются, – малогабаритные номера, отсутствие фенов и предметов гигиены, неподходящие под размеры одежды шкафы, также во многих комнатах давно не делали ремонт.

Позднее информацию прокомментировали в Министерстве спорта Татарстана.

«Федерация фигурного катания на коньках России сама рекомендовала юниорам проживать в гостинице, которая находится ближе всего к Дворцу спорта. Это гостиница «Волга». Там же живут мастера спорта, которым федерация полностью оплачивает проживание.

Это выбор и рекомендации федерации. При этом за свой счет спортсмены могут жить в любой гостинице», – сообщили в региональном Минспорте.

Четвертый этап Гран‑при России проходит в Казани с 8 по 12 ноября.

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7 комментариев

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Самая цитируемая и вообще недура
Экономика должна быть экономной. Можт вам еще и горячую воду в номера, и тараканов разогнать?
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Lennuci
Дайте угадаю, АП?
Нормальный отель, особенно за счет федеррации. Не президентский номер, конечно.
https://volga-hotel.ru/rooms
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Jessi
Не совсем поняла, МС оплачивают проживание, а КМС нет? Сборникам должны оплачивать.
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Марк Терентьев
Ответ Viks
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Причем здесь татары? Что федра профинансировала,то и получила. В Казани есть отличные гостиницы,причем за те же деньги,но они будут находиться дальше от катка. Федерация рекомендовала селить рядом)
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flyhigh
А в другие года где проживали? Скорее всего там же, так как в шаговой доступности от катка. Рядом ещё пятизвездночный отель, но вряд ли финансирование позволяло снять номера там
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Viks
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