Виктория Морозова: «Думали пробовать четверной риттбергер, но решили, что чистый прокат будет лучше на текущий момент»

Виктория Морозова прокомментировала второе место на Гран-при России в Казани.

«Очень рада что смогла попасть на пьедестал, взять серебро. Главное что получилось все сделать, я с чистыми прокатами. Но тем не менее еще есть над чем работать, не все было идеально, так что буду работать дальше.

Думали пробовать четверной риттбергер, но решили, что чистый прокат будет сейчас лучше для нас, на текущий момент. Дальше в планах ездить на всероссийские старты, стабилизировать четверной риттбергер, вкатывать его потихоньку», – сказала фигуристка.