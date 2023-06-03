Авербух о возможном допуске российских фигуристов: «Мы всегда должны быть готовы. Но если с декларациями, то, конечно, нет»
Илья Авербух рассказал, при каких условиях российские фигуристы могут вернуться на турниры.
В частности, хореограф заявил, что спортсмены не должны подписывать какие-либо декларации для допуска к стартам.
«Мы всегда должны быть готовы (к возвращению на международную арену – Sports.ru). Но это будет невозможно, если сохранятся озвученные условия.
Если никаких писем, заявлений и всего остального не будет, то тогда о чем-то и можно говорить, но при наличии дополнительных условий, как мне кажется, выступление невозможно.
У нас был опыт выступлений в нейтральном статусе. Дискуссия сложная, но если без дополнительных заявлений, то, по крайней мере, такой вариант можно рассматривать. Но если с декларациями, то, конечно, нет», – сказал Авербух.
Сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске россиян в июне или октябре.
Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
Такую декларацию подпишет любой спортсмен, который действительно хочет соревноваться с лучшими, а не планирует всю карьеру сидеть на бюджетном финансировании и пристроиться потом мелким чиновником или депутатом
Кроме тяжей, еще было в сми, что рос.теннисисты на Уимблдоне должны подписать что-то типа "не высказываться на полит.темы" ВО ВРЕМЯ турнира и нельзя символику. Вполне себе адекватные требования.