Авербух о возможном допуске российских фигуристов: «Мы всегда должны быть готовы. Но если с декларациями, то, конечно, нет»

Илья Авербух рассказал, при каких условиях российские фигуристы могут вернуться на турниры.

В частности, хореограф заявил, что спортсмены не должны подписывать какие-либо декларации для допуска к стартам.

«Мы всегда должны быть готовы (к возвращению на международную арену – Sports.ru). Но это будет невозможно, если сохранятся озвученные условия.

Если никаких писем, заявлений и всего остального не будет, то тогда о чем-то и можно говорить, но при наличии дополнительных условий, как мне кажется, выступление невозможно.

У нас был опыт выступлений в нейтральном статусе. Дискуссия сложная, но если без дополнительных заявлений, то, по крайней мере, такой вариант можно рассматривать. Но если с декларациями, то, конечно, нет», – сказал Авербух.

Сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске россиян в июне или октябре.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

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