Авербух о возможном допуске российских фигуристов: «Мы всегда должны быть готовы. Но если с декларациями, то, конечно, нет»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, при каких условиях российские фигуристы могут вернуться на турниры.

В частности, хореограф заявил, что спортсмены не должны подписывать какие-либо декларации для допуска к стартам.

«Мы всегда должны быть готовы (к возвращению на международную арену – Sports.ru). Но это будет невозможно, если сохранятся озвученные условия.

Если никаких писем, заявлений и всего остального не будет, то тогда о чем-то и можно говорить, но при наличии дополнительных условий, как мне кажется, выступление невозможно.

У нас был опыт выступлений в нейтральном статусе. Дискуссия сложная, но если без дополнительных заявлений, то, по крайней мере, такой вариант можно рассматривать. Но если с декларациями, то, конечно, нет», – сказал Авербух.

Сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске россиян в июне или октябре.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

41 комментарий

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Боевой Бурят Путина
Авербух читал декларацию, которую предложили тяжелоатлетам?🤦‍♂️ Там всего лишь требуется воздержаться от поддержки боевых действий, даже осуждать т.н. «спецоперацию» не нужно.
Такую декларацию подпишет любой спортсмен, который действительно хочет соревноваться с лучшими, а не планирует всю карьеру сидеть на бюджетном финансировании и пристроиться потом мелким чиновником или депутатом
+37
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Валерий Петров
Ответ Боевой Бурят Путина
Авербух читал декларацию, которую предложили тяжелоатлетам?🤦‍♂️ Там всего лишь требуется воздержаться от поддержки боевых действий, даже осуждать т.н. «спецоперацию» не нужно. Такую декларацию подпишет любой спортсмен, который действительно хочет соревноваться с лучшими, а не планирует всю карьеру сидеть на бюджетном финансировании и пристроиться потом мелким чиновником или депутатом
Это да, по большому счету еще никаких особо страшных и унизительных деклараций пока еще никто не предъявляет, но шума на этот счет уже много, заранее причем.
Кроме тяжей, еще было в сми, что рос.теннисисты на Уимблдоне должны подписать что-то типа "не высказываться на полит.темы" ВО ВРЕМЯ турнира и нельзя символику. Вполне себе адекватные требования.
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Мистер Блин
хорошо шлёпать языком,когда карьера завершена, и тебе ничего не угрожает.
+16
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Alex Rhea
Ответ генгбенг
в принцыпе.спустя1,5 года,как будто и не было рос спорта на международных соревнованиях.так шо ,переживем
Вы-то переживете, а для многих видов спорта полтора года карьеры это огромная доля всей карьеры. Молодые в 18-20 лет могут этого не понимать, в таком возрасте кажется, что времени вагон. А потом будут всю жизнь жалеть, что вместо звания Олимпийских чемпионов и чемпионов мира, слушали стариков, которым очевидно на них плевать.
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Alex Rhea
Немного жаль молодых, Авербух-то своё откатал и взял. Думаю, будь он в 2002 (или когда он там брал медали ОИ) перед выбором не ехать или подписать бумажку и ехать, то его выводы были бы не столь однозначны.
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KMR
Логику Авера понять легко. На шоу выделяют и можно брать спортсменов к себе за мелкий прайс
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Melnikov1968
Почему все время высказываются спортсмены, которые уже давно завершили свои карьеры? Хочется услышать мнение действующих спортсменов.
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Евгения Гринева
Ответ Валерий Петров
Хорошо так страна к спортсменам присосалась, что весь рос.спорт на госбюджете, без которого он просто сдохнет.
Спорт сдохнет без кошельков родителей, суммы в ФК неподъемные для среднестатистических семей
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Realist2022
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Ответ Боевой Бурят Путина
Авербух читал декларацию, которую предложили тяжелоатлетам?🤦‍♂️ Там всего лишь требуется воздержаться от поддержки боевых действий, даже осуждать т.н. «спецоперацию» не нужно. Такую декларацию подпишет любой спортсмен, который действительно хочет соревноваться с лучшими, а не планирует всю карьеру сидеть на бюджетном финансировании и пристроиться потом мелким чиновником или депутатом
Lala M, давайте анализировать. Вот какое ещё государство сегодня отправило основной костяк регулярной армии в другое государство на основании личных "ХОЧУ" и фантазий, созданных в результате того, что круг общения этого руководителя - подхалимы/лизоблюды всякие, а потом в этом армия эта регулярная взяла территории военным путём некоторые и далее провела там "референдумы", на основании которых были внесены изменения в Конституцию в части территорий?
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Alealeale
Ответ Валерий Петров
Хорошо так страна к спортсменам присосалась, что весь рос.спорт на госбюджете, без которого он просто сдохнет.
Конечно, поэтому спорт должен быть коммерческим
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Olga.t
Ответ Валерий Петров
Хорошо так страна к спортсменам присосалась, что весь рос.спорт на госбюджете, без которого он просто сдохнет.
Не спортсмены виноваты в системе государственного финансирования, которая создана в стране чиновниками много десятилетий назад. Мы все живём по правилам и законам, которые приняты государством.
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Viks
"спортсмены не должны подписывать какие-либо декларации для допуска к стартам." --- Авербуху они точно не должны. То их личные дела. Теннисисты уже подписали.
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генгбенг
в принцыпе.спустя1,5 года,как будто и не было рос спорта на международных соревнованиях.так шо ,переживем
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Евгения Гринева
Ответ Маргарита В Сафронова
Пусть амермких спортсменов заставят отвечать за действия их правительства в Ираке. Должны быть отстранены.
Американские спортсмены спокойно высказываются против действий власти, не ходят на встречи, если не хотят и отказываются пожимать президенту руку.
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Alex_V69
Ответ Маргарита В Сафронова
Спортсмены должны выступать за свою страну с чувством собственного достоинства, а не ощущать себя инструментом политического давления на правительство своей страны. Они должны быть примером для юных, выходящих во взрослые.. У них будут прекрасные турниры и любовь болельщиков, и они сохранят спорт на высшем уровне под своим флагом и гимном. А вот что будет с политиканским западным спортом? Да мы уже видим...)
Бедные спортсмены - кругом должны! Когда они успели столько задолжать?
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Валерий Петров
Ответ Alealeale
Спортсмены не должны выступать ни за какую страну. Им нужно тренироваться, выступать и побеждать. А убогая страна, присосавшаяся к успехам спортсменов и выдающая их за свои - просто паразит.
Хорошо так страна к спортсменам присосалась, что весь рос.спорт на госбюджете, без которого он просто сдохнет.
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Olga.t
Ответ Маргарита В Сафронова
Спортсмены должны выступать за свою страну с чувством собственного достоинства, а не ощущать себя инструментом политического давления на правительство своей страны. Они должны быть примером для юных, выходящих во взрослые.. У них будут прекрасные турниры и любовь болельщиков, и они сохранят спорт на высшем уровне под своим флагом и гимном. А вот что будет с политиканским западным спортом? Да мы уже видим...)
Патриотично, вам осталось только понять причины таких требований и ограничений.
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private dancer
Ответ Алексей Токарев
Это дискриминация что наши спортсмены должны что то подписывать, а другие нет. Некоторые комментаторы по моему маму родную продадут за американское гражданство. Извините.
Так и есть.
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Anatiana
Ответ Melnikov1968
Почему все время высказываются спортсмены, которые уже давно завершили свои карьеры? Хочется услышать мнение действующих спортсменов.
Авер - действующий постановщик действующих спортсменов
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Anatiana
Ответ Alealeale
Спортсмены не должны выступать ни за какую страну. Им нужно тренироваться, выступать и побеждать. А убогая страна, присосавшаяся к успехам спортсменов и выдающая их за свои - просто паразит.
Ты щас про какую страну?
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private dancer
Ответ Alealeale
Требования по допуску совершенно адекватные и правильные, но к сожалению, у нас в России весь спорт живет за счет высасывания гос бюджета, поэтому они лучше предадут своих же спортсменов, чем рискнут противостоять фаш правительству и потерять халявные миллионы, новые ледовые дворцы и прочее.
А почему спортсменам, ну, например, США ничего не предлагается подписать?
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Любитель_ФК
Ответ Alex Rhea
Вы-то переживете, а для многих видов спорта полтора года карьеры это огромная доля всей карьеры. Молодые в 18-20 лет могут этого не понимать, в таком возрасте кажется, что времени вагон. А потом будут всю жизнь жалеть, что вместо звания Олимпийских чемпионов и чемпионов мира, слушали стариков, которым очевидно на них плевать.
А следуя вашим советам, спортсмены становятся предателями своей страны, а фактически изгоями у себя на родине, таких олимпийских чемпионов, подписавших позорную, унизительную декларацию, нам болельщикам не надо. Пусть катятся со своими предательскими званиями к тем, кто их заставил подписать фактически капитуляцию. Хотя, думаю зря я все это пишу, вы точно подпишите любую бумажку и за кусок "колбасы" продадитесь со всеми своими убеждениями.
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private dancer
Ответ Боевой Бурят Путина
Авербух читал декларацию, которую предложили тяжелоатлетам?🤦‍♂️ Там всего лишь требуется воздержаться от поддержки боевых действий, даже осуждать т.н. «спецоперацию» не нужно. Такую декларацию подпишет любой спортсмен, который действительно хочет соревноваться с лучшими, а не планирует всю карьеру сидеть на бюджетном финансировании и пристроиться потом мелким чиновником или депутатом
Ну вообще, в двух дисциплинах ФК лучшие все здесь.
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Queen Mimi
Ответ Lala M
А почему только российским спортсменам такую декларацию надо подписать? Другие государства не ведут войн? Может надо всем спортсменам подписать тогда?
Потому что только российские спортсмены участвуют во всяких мероприятиях про войну
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La Gushka
В феврале-марте 2025 чего-то решат и предложат. Раньше- вряд ли.
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