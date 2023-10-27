Гран-при России. «Красноярье». КМС. Карартынян победил, Угожаев – 2-й, Колесников – 3-й

Теги сборная России результаты мужское катание Николай Колесников Николай Угожаев Эдуард Карартынян Серия Гран-при России Вадим Воронов Тимофей Столяренко Илья Строганов Мирон Тимофеев Алексей Заводских Кирилл Ноздреватых Владислав Скворцов Федор Шадрин Андрей Шилин Егор Баулин Александр Карпенко Фигурное катание

Эдуард Карартынян победил на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Юноши, КМС

Итоговое положение

1. Эдуард Карартынян – 244,71

2. Николай Угожаев – 239,58

3. Николай Колесников – 236,73

4. Вадим Воронов – 225,64

5. Илья Строганов – 220,20

6. Тимофей Столяренко – 199,10

7. Кирилл Ноздреватых – 193,04

8. Алексей Заводских – 189,56

9. Андрей Шилин – 181,50

10. Владислав Скворцов – 177,52

11. Александр Карпенко – 173,22

12. Федор Шадрин – 171,38

13. Мирон Тимофеев – 161,69

14. Егор Баулин – 151,14

Произвольная программа

1. Николай Угожаев – 163,73

2. Николай Колесников – 162,81

3. Эдуард Карартынян – 159,97

4. Вадим Воронов – 152,11

5. Илья Строганов – 140,12

6. Кирилл Ноздреватых – 136,60

7. Тимофей Столяренко – 128,74

8. Алексей Заводских – 125,93

9. Андрей Шилин – 121,13

10. Владислав Скворцов – 119,97

11. Александр Карпенко – 114,06

12. Федор Шадрин – 111,99

13. Егор Баулин – 101,73

14. Мирон Тимофеев – 97,38

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101 комментарий

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Pennywise
Тех бригада ловким движением руки превратила степ-аут в ойлер. Учись, ИСУ!
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Olga Krayz
Удачи мальчикам, пусть всё получится!
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Mari Gams
Удачи мальчикам , чистых прокатов и гладкого льда !
Интересные ребята , талантливые .
+19
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Елена Спирина
Желаю Николаю побороться за пьедестал! Удачи!
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Tytti
Гладко льда ребятам!
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Ягун Ягунини
Какая интересная комбинация прыжков у Вадима 3А ойлер 3Ф. С квадолутца упал, но какие его годы.
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margo_rita
вот это заруба у парней. и это без Федотова и Лазарева.
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Аленка_76
Всем ребятам удачи!
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Ягун Ягунини
Угожаев в этом сезоне собирался все по юниорам выиграть? Не тянет он пока на безоговорочного фаворита.
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Храбрая виолончелистка
Да Эдуардо практически титан) И не ромашка) Конкуренция Арсению и Льву- это хорошо.
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olvl
Я прямо в шоке, а ведь хотела первую разминку пропустить. Какой мальчик классный у Виктории Буцаевой. Как два разных человека катали вчера и сегодня. Кирилла однозначно запомню. Сегодня просто герой, отличный прокат.
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olvl
Боюсь, как бы помарки эти и у Эдика не вошли в обыденность. Как-то легко к этому относятся его тренеры - победы, медали и всё прекрасно
А нам то хочется чистых прокатов не меньше, чем побед. Ковырялочки эти все надо убирать. Не хотелось бы упустить такого парня.
В любом случае, Эдуарда с победой!
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olvl
Эдик просто чудо. Несмотря на помарки. Артист и прыгает, это редкость. Молодчина, удержал победу.
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Ягун Ягунини
Коля Колесников чисто сделал три квада, но упал на 3Л. Но всё равно, мощный прокат. В призах точно будет.
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olvl
Просто праздник какой-то - у Коли четверные все на месте. Молодец. Но лутц то жалко.
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Любитель_ФК
Карартынян молодец, триксель освоил, да какой триксель, как будто давно его делает, а ведь совсем не давно еще с двойным был. Не знаю, как будет завтра, но по сегодняшнему дню , сильно прибавил и готов победить, что для него просто здорово. Появляется еще один достойный соперник Федотову и Лазареву. Колесников немного отстает пока, но думаю подтянется к этим троим, ну а с Угожаевым будет пятый. Если учесть еще Сарновского, то собирается очень приличная компания, ну и Строганов хорошо тут заявил о себе , неожиданно. Ребятам хорошо откатать и главное чистых прокатов.
+8
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Док Аксель
У Вадика прыжковый контент преобладает над прокатом программы в целом. К сожалению, упал с 4Л, но с остальными прыжками справился. Молодцом !
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Док Аксель
Эдик своим выступлением в Красноярске приятно удивил. Пусть в ПП не всё удалось чисто приземлить, но заявленный им прыжковый контент вызывает уважение. И тут он заслуженно победил, с чем его и поздравляю. Молодец !
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Елена Назырова
Коля, красавчик, с лутца упал жалко, но радостно, что в строю и с ультра си
+6
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Мурманчанин37
Эдика с победой! Не без косяков, но заслуженное первое место
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margo_rita
колина улюбка это нечто. сразу дополнительно немколько баллов к и без того хлрошей презентации. Радостно, что такого мальчика не потеряли.
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margo_rita
у Соколовской в итоге не плохая мужская группа собирается.
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Anna
Ответ наталья Головченко
Интересно, а почему его Этери выгнала из группы?
С чего вы взяли, что его выгнали?
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olvl
Колю Угожаева с серебром, а Колю Колесникова с бронзой. До золота не так и много. Все мальчишки молодцы сегодня. Илью жаль, но у него тоже всё впереди.
+6
-1
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olvl
Ответ Ягун Ягунини
Угожаев в этом сезоне собирался все по юниорам выиграть? Не тянет он пока на безоговорочного фаворита.
На безоговорочного нет). У нас много сильных юниоров.
+5
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