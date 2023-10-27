Гран-при России. «Красноярье». КМС. Карартынян победил, Угожаев – 2-й, Колесников – 3-й
Эдуард Карартынян победил на Гран-при России среди юниоров в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Юноши, КМС
Итоговое положение
1. Эдуард Карартынян – 244,71
2. Николай Угожаев – 239,58
3. Николай Колесников – 236,73
4. Вадим Воронов – 225,64
5. Илья Строганов – 220,20
6. Тимофей Столяренко – 199,10
7. Кирилл Ноздреватых – 193,04
8. Алексей Заводских – 189,56
9. Андрей Шилин – 181,50
10. Владислав Скворцов – 177,52
11. Александр Карпенко – 173,22
12. Федор Шадрин – 171,38
13. Мирон Тимофеев – 161,69
14. Егор Баулин – 151,14
Произвольная программа
1. Николай Угожаев – 163,73
2. Николай Колесников – 162,81
3. Эдуард Карартынян – 159,97
4. Вадим Воронов – 152,11
5. Илья Строганов – 140,12
6. Кирилл Ноздреватых – 136,60
7. Тимофей Столяренко – 128,74
8. Алексей Заводских – 125,93
9. Андрей Шилин – 121,13
10. Владислав Скворцов – 119,97
11. Александр Карпенко – 114,06
12. Федор Шадрин – 111,99
13. Егор Баулин – 101,73
14. Мирон Тимофеев – 97,38
Интересные ребята , талантливые .
А нам то хочется чистых прокатов не меньше, чем побед. Ковырялочки эти все надо убирать. Не хотелось бы упустить такого парня.
В любом случае, Эдуарда с победой!