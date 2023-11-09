Роднина о ситуации с Костылевой: «Комментировать ерунду от больной самолюбием мамаши не собираюсь»

Теги сборная России Ирина Роднина женское катание Елена Костылева Фигурное катание

Ирина Роднина ответила на вопрос о ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой.

Ранее мама победительницы первенства России по младшему возрасту Ирина заявила, что тренеры в школе «Москвич» выгоняли фигуристку со льда и не дали ей войти в сезон.

«Комментировать ерунду от больной самолюбием мамаши не собираюсь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?

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5 комментариев

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Anneta28
Ответ 22somebody22
+💯 Ирине Константиновне! Из любопытства зашёл на страничку девочки в ВК,которую ведёт её мамаша...Достаточно почитать её писанину,чтобы стало ясно,что у женщины проблемы с психикой.Жаль ребёнка,думаю,с такой неадекватной мамашей,ей тяжело просто жить под одной крышей,не говоря уже про тяжёлые тренировки в спорте.Конечно,девочка стала посмешищем,из-за неё. Федерации ФК следует объединиться с органами опеки,врачами и полицией,чтобы проверить мать девочки...И,кстати,где отец?
Пару лет назад, волею случая, общалась с фигурнокатательными мамашками (сын занимался хоккеем, пересекались в ожидании детей). Могу сказать, что таких неадекватных там больше половины, и практически все из них мамы девочек.И они все уверены в исключительности своих МашГлаш, и что именно их Маша станет ОЧ. Сектантки, короче.😂
+8
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+8
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22somebody22
+💯 Ирине Константиновне!
Из любопытства зашёл на страничку девочки в ВК,которую ведёт её мамаша...Достаточно почитать её писанину,чтобы стало ясно,что у женщины проблемы с психикой.Жаль ребёнка,думаю,с такой неадекватной мамашей,ей тяжело просто жить под одной крышей,не говоря уже про тяжёлые тренировки в спорте.Конечно,девочка стала посмешищем,из-за неё.
Федерации ФК следует объединиться с органами опеки,врачами и полицией,чтобы проверить мать девочки...И,кстати,где отец?
+7
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Елена Назырова
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David Rigert
Ответ 22somebody22
+💯 Ирине Константиновне! Из любопытства зашёл на страничку девочки в ВК,которую ведёт её мамаша...Достаточно почитать её писанину,чтобы стало ясно,что у женщины проблемы с психикой.Жаль ребёнка,думаю,с такой неадекватной мамашей,ей тяжело просто жить под одной крышей,не говоря уже про тяжёлые тренировки в спорте.Конечно,девочка стала посмешищем,из-за неё. Федерации ФК следует объединиться с органами опеки,врачами и полицией,чтобы проверить мать девочки...И,кстати,где отец?
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MyCA
Ответ David Rigert
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22somebody22
Ответ Anneta28
Пару лет назад, волею случая, общалась с фигурнокатательными мамашками (сын занимался хоккеем, пересекались в ожидании детей). Могу сказать, что таких неадекватных там больше половины, и практически все из них мамы девочек.И они все уверены в исключительности своих МашГлаш, и что именно их Маша станет ОЧ. Сектантки, короче.😂
Верю,Вам.Матери Липницкой,Ангелопола,Горбачевой и Ко чего стоят.
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