Роднина о ситуации с Костылевой: «Комментировать ерунду от больной самолюбием мамаши не собираюсь»

Ирина Роднина ответила на вопрос о ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой.

Ранее мама победительницы первенства России по младшему возрасту Ирина заявила, что тренеры в школе «Москвич» выгоняли фигуристку со льда и не дали ей войти в сезон.

«Комментировать ерунду от больной самолюбием мамаши не собираюсь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?