Роднина о ситуации с Костылевой: «Комментировать ерунду от больной самолюбием мамаши не собираюсь»
Ирина Роднина ответила на вопрос о ситуации с фигуристкой Еленой Костылевой.
Ранее мама победительницы первенства России по младшему возрасту Ирина заявила, что тренеры в школе «Москвич» выгоняли фигуристку со льда и не дали ей войти в сезон.
«Комментировать ерунду от больной самолюбием мамаши не собираюсь», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
В поисковиках рядом с фамилией юной звезды из группы Тутберидзе всплывает подсказка – «йогурт». Что это за история?
Из любопытства зашёл на страничку девочки в ВК,которую ведёт её мамаша...Достаточно почитать её писанину,чтобы стало ясно,что у женщины проблемы с психикой.Жаль ребёнка,думаю,с такой неадекватной мамашей,ей тяжело просто жить под одной крышей,не говоря уже про тяжёлые тренировки в спорте.Конечно,девочка стала посмешищем,из-за неё.
Федерации ФК следует объединиться с органами опеки,врачами и полицией,чтобы проверить мать девочки...И,кстати,где отец?