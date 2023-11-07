Гончаренко о ситуации с Костылевой: «Значение родителей в фигурном катании велико. Нужно находить точки соприкосновения»

Инна Гончаренко высказалась о ситуации фигуристки Елены Костылевой.

Ранее мама победительницы первенства России по младшему возрасту Костылевой заявила, что тренеры в школе «Москвич» выгоняли фигуристку со льда и не дали ей войти в сезон.

«Значение родителей в фигурном катании достаточно велико. Если нет увлеченных родителей – ничего не получится, спорт ранний, дети маленькие, в начале их ведет желание и стремление родителей, только потом ребенок начинает понимать – нравится или нет.

Так во многих случаях, они играют большую роль, нельзя же изолировать родителя от ребенка. Нужно находить точки соприкосновения, выстраивать диалоги, это непросто», – сказала тренер .

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