Гончаренко о ситуации с Костылевой: «Значение родителей в фигурном катании велико. Нужно находить точки соприкосновения»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Елена Костылева Фигурное катание

Инна Гончаренко высказалась о ситуации фигуристки Елены Костылевой.

Ранее мама победительницы первенства России по младшему возрасту Костылевой заявила, что тренеры в школе «Москвич» выгоняли фигуристку со льда и не дали ей войти в сезон. 

«Значение родителей в фигурном катании достаточно велико. Если нет увлеченных родителей – ничего не получится, спорт ранний, дети маленькие, в начале их ведет желание и стремление родителей, только потом ребенок начинает понимать – нравится или нет.

Так во многих случаях, они играют большую роль, нельзя же изолировать родителя от ребенка. Нужно находить точки соприкосновения, выстраивать диалоги, это непросто», – сказала тренер Инна Гончаренко.

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16 комментариев

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N-fox
Видимо, с этой мамой найти точки соприкосновения невозможно. Вчера почитала, как она оскорбляет фигуристок и тренеров.
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garovatat
Ответ N-fox
Видимо, с этой мамой найти точки соприкосновения невозможно. Вчера почитала, как она оскорбляет фигуристок и тренеров.
Оскорбляет детей, желает (даже не хочу писать) детям тренеров!!!!! Какой диалог? Там диагноз, дикая агрессия. Даже по видео ясно читается. Эта персона социально опасна. Серьезно
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-1
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Tanya Reed
Гончаренко пускай почитает вчерашние посты этой мамаши в контакте и телеграме - она всех с головы до ног облила, и тренеров, и девочек- юных фигуристок. Прям шабаш устроила с оскорблениями всех и восхвалением своей деточки. Не соприкосновений с ней надо искать, а наоборот , изолировать ее от других людей. Нельзя терпеть такое поведение.
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Tanya Reed
Ответ Robeed
Чем больше комментарии в той группе читала, тем больше кажется, что проблема в деньгах. Трудно им семьёй вывозить эти затраты на спортивную карьеру ребенка.
Это не повод бросаться на людей. Пускай к Ангелам идут- Плющенко же поддерживает таланты рублем и айфонами. И не в деньгах там дело, а в ненависти к тренерам, кто посмел еще с другими детьми заниматься, кроме Леночки, и естественно ненависть к девочкам конкуренткам. Даже стращала их переездом на пешеходном переходе. Это как так? Гнать таких надо, а не компромиссы искать.
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Док Аксель
Иные родители свою значимость превращают в гипертрофированное самолюбие. И становятся проблемой для своего ребёнка и тренерского состава.
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Pema
С мамой Лены найти точки соприкосновения и найти диалог невозможно. Ибо мама неисправима. Полное отсутствие критики к своему поведению, которое вредит прежде всего девочке и наносит урон её психике.
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Robeed
Ответ Tanya Reed
Это не повод бросаться на людей. Пускай к Ангелам идут- Плющенко же поддерживает таланты рублем и айфонами. И не в деньгах там дело, а в ненависти к тренерам, кто посмел еще с другими детьми заниматься, кроме Леночки, и естественно ненависть к девочкам конкуренткам. Даже стращала их переездом на пешеходном переходе. Это как так? Гнать таких надо, а не компромиссы искать.
Я вообще не писала, что это повод и оправдание.
Просто когда люди говорят много раз, что дело не в деньгах, а в принципе, в итоге дело всегда в деньгах. Мама Ира там так подробно про каждый ботинок, который им дожали и не додали пишет, про конверты и проч. проч. Что невольно думаешь о причинах этой болезненной фиксации.
То, что там пишут фанаты Плющенко и сама мама Елены - ад и сатана. Там настолько низко опускаются в своих комментариях относительно
достижений и внешности, фамилий... детей, что просто страшно. Они же в очереди кидаются наверное
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Pema
Ответ garovatat
Оскорбляет детей, желает (даже не хочу писать) детям тренеров!!!!! Какой диалог? Там диагноз, дикая агрессия. Даже по видео ясно читается. Эта персона социально опасна. Серьезно
Полностью согласна. Тяжелая ситуация.
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Robeed
Чем больше комментарии в той группе читала, тем больше кажется, что проблема в деньгах. Трудно им семьёй вывозить эти затраты на спортивную карьеру ребенка.
+4
-4
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Хрустальный Гусенок
а Гончаренко нанята госпожой Костылевой даже для работы с Леночкой, так что никаких ругательств видимо нет?
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Anneta28
Почему-то никто из комментирующих на обратил внимание на то, почему победительнице первенства не выдали бесплатную экипировку и не взяли на предсезонный сбор? Мать у нее может быть какая угодно, но лишать спортсменку того, что она заработала своим трудом, ну это как-то уже вообще.. Почему все про это молчат?
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Tanya Reed
Это не повод бросаться на людей. Пускай к Ангелам идут- Плющенко же поддерживает таланты рублем и айфонами. И не в деньгах там дело, а в ненависти к тренерам, кто посмел еще с другими детьми заниматься, кроме Леночки, и естественно ненависть к девочкам конкуренткам. Даже стращала их переездом на пешеходном переходе. Это как так? Гнать таких надо, а не компромиссы искать.
Он им отказал в прошлом году. Они с ноги к нему зашли, "звезда" пришла.
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Оксана
Ответ Jessi
Это повод не пускать фигуристку на лёд? Не выдавать положенные государством коньки? Не давать возможность участвовать в бесплатных сборах, на которые ее приглашали как сборницу?
Это повод попросить их из школы. Если мама не понимает, что это асоциальное поведение, то вместе со спортсменкой.
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