Гончаренко о ситуации с Костылевой: «Значение родителей в фигурном катании велико. Нужно находить точки соприкосновения»
Инна Гончаренко высказалась о ситуации фигуристки Елены Костылевой.
Ранее мама победительницы первенства России по младшему возрасту Костылевой заявила, что тренеры в школе «Москвич» выгоняли фигуристку со льда и не дали ей войти в сезон.
«Значение родителей в фигурном катании достаточно велико. Если нет увлеченных родителей – ничего не получится, спорт ранний, дети маленькие, в начале их ведет желание и стремление родителей, только потом ребенок начинает понимать – нравится или нет.
Так во многих случаях, они играют большую роль, нельзя же изолировать родителя от ребенка. Нужно находить точки соприкосновения, выстраивать диалоги, это непросто», – сказала тренер Инна Гончаренко.
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Просто когда люди говорят много раз, что дело не в деньгах, а в принципе, в итоге дело всегда в деньгах. Мама Ира там так подробно про каждый ботинок, который им дожали и не додали пишет, про конверты и проч. проч. Что невольно думаешь о причинах этой болезненной фиксации.
То, что там пишут фанаты Плющенко и сама мама Елены - ад и сатана. Там настолько низко опускаются в своих комментариях относительно
достижений и внешности, фамилий... детей, что просто страшно. Они же в очереди кидаются наверное