Гран-при России. «Красноярье». КМС. Карартынян выиграл короткую программу, Строганов – 2-й, Угожаев – 3-й

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Эдуард Карартынян выиграл короткую программу на Гран-при России в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Юноши, КМС

Короткая программа

1. Эдуард Карартынян – 84,74

2. Илья Строганов – 80,08

3. Николай Угожаев – 75,85

4. Николай Колесников – 73,92

5. Вадим Воронов – 73,53

6. Тимофей Столяренко – 70,36

7. Мирон Тимофеев – 64,31

8. Алексей Заводских – 63,63

9. Андрей Шилин – 60,37

10. Федор Шадрин – 59,39

11. Александр Карпенко – 59,16

12. Владислав Скворцов – 57,55

13. Кирилл Ноздреватых – 56,44

14. Егор Баулин – 49,41

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104 комментария

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Елена Спирина
Всем ребятам удачи и гладкого льда! Пусть будут красивые и чистые прокаты
+20
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Olga Krayz
Удачи ребятам! Интересно посмотреть на Колю Колесникова.
+17
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Аленка_76
Всем ребятам удачи и гладкого льда!
+17
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AilinAlex
К.оля одновременно порадовал и ожидаемо разочаровал. Хорошо, что начал выступать. Плохо, что изюминка изчезла из проката, вернее эмоциональная наполненность. Испания в музыке, в программе лирика . Думаю, прежнего Колю мы не увидим, зря он убежал.
+19
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suda net
Ответ Ирина Сонни
Потому что ни один спортсмен, убежав из ТШТ, ничего не достиг.Как бы все здесь не верещали.
Потому что они не убегают, их списывают. Это как на чертовом колесе - чтобы удержаться, нужно попасть в центр, чуть ты съехал на перефирию, тебя сбросило.
+15
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Mariaku
Такое мо нам нужно! В Эдике есть всё, чего я лично жду от топового одиночника: артистичный, пластичный, не дуболом и не деревяшка, танцует, зажигает в музыке, ещё и триксель добил, а квад есть с прошлого сезона. Дай бог ему без травм и без Шляттера вырасти в фигуриста уровня Аймо и даже лучше! Приятно смотреть такое фк!
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olvl
Коля Колесников прелесть. Илья Строганов просто молодчина, рада за него.
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Mari Gams
Всем участникам чистых прокатов , вдохновения и справится с нервами .удачи !
+12
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Хана Спектор
Всем участникам хороших прокатов!!!
Пусть все пройдет гладко.
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alb@tros
Колесников - регресс. Ожидаемо. К огромному сожалению.
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Док Аксель
Жаль,что Вадик упал на трикскле. Но всё остальное сделал и откатал КП на высокой скорости. Молодец !
+9
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Ягун Ягунини
Молодец Строганов, хорошо завершил день. Второй, что заслуженно.
+9
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Ягун Ягунини
Карартынян заявка на пьедестал.
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Светлана М
Всем участникам гладкого льда, чистых прокатов. Удачи!
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natalado
Ответ suda net
Потому что они не убегают, их списывают. Это как на чертовом колесе - чтобы удержаться, нужно попасть в центр, чуть ты съехал на перефирию, тебя сбросило.
Не принято рассказывать подробно о травмах или проблемах.
Поэтому всегда найдутся непосвящённые, но желающие сказать: сбежал, предатель и т.п.
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Док Аксель
Постепенно Колясик набирает форму и соревновательный тонус после вынужденного перерыва.
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Елена Назырова
Ответ Док Аксель
Жаль,что Вадик упал на трикскле. Но всё остальное сделал и откатал КП на высокой скорости. Молодец !
Так расстроился, жаль парнишку
+7
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Е...С
Ответ AilinAlex
К.оля одновременно порадовал и ожидаемо разочаровал. Хорошо, что начал выступать. Плохо, что изюминка изчезла из проката, вернее эмоциональная наполненность. Испания в музыке, в программе лирика . Думаю, прежнего Колю мы не увидим, зря он убежал.
Если бы остался, никакого бы не увидели. Последний свой старт в ТШТ через боль катал, чуть не плакал, когда после проката со льда уходил. Где гарантия, что ТШТ бы спокойно ждали, когда Колесников опять сможет соревноваться.
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Svetmel
Эдик - молодец. Всё сделал, триксель загляденье! А кудри буйные какие)
+7
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floret
Есть триксель! Молодец Эдик и остальное мощно и чисто. И программу показал.
+7
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Tacciana
Ответ suda net
Потому что они не убегают, их списывают. Это как на чертовом колесе - чтобы удержаться, нужно попасть в центр, чуть ты съехал на перефирию, тебя сбросило.
Очень точная аналогия
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private dancer
Ответ alb@tros
Колесников - регресс. Ожидаемо. К огромному сожалению.
Он становится обыкновенным. Уже ничем не выделяется из мальчиков.
+13
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Док Аксель
Ребятам удачных прокатов КП ! Будет интересно посмотреть в какой сейчас готовности Вадик Воронов и Коля Колесников.
+9
-2
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Светлана Гаврилова
Эдуард просто шикарно, что триксель, что вращения потрясные, что остальные прыжки и дорожка
+6
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Juulia
Ответ vb2c2sshnk
А первый канал так и дает нам на юниоров комментатора хоть одного. Собаки страшные
А в чем смысл-то, про прокат честно рассказать не дадут, бьютифул эмэйзинг хотите услышать , или Гришина ?
+7
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