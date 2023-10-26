Гран-при России. «Красноярье». КМС. Карартынян выиграл короткую программу, Строганов – 2-й, Угожаев – 3-й
Эдуард Карартынян выиграл короткую программу на Гран-при России в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Юноши, КМС
Короткая программа
1. Эдуард Карартынян – 84,74
2. Илья Строганов – 80,08
3. Николай Угожаев – 75,85
4. Николай Колесников – 73,92
5. Вадим Воронов – 73,53
6. Тимофей Столяренко – 70,36
7. Мирон Тимофеев – 64,31
8. Алексей Заводских – 63,63
9. Андрей Шилин – 60,37
10. Федор Шадрин – 59,39
11. Александр Карпенко – 59,16
12. Владислав Скворцов – 57,55
13. Кирилл Ноздреватых – 56,44
14. Егор Баулин – 49,41
Пусть все пройдет гладко.
Поэтому всегда найдутся непосвящённые, но желающие сказать: сбежал, предатель и т.п.