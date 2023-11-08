Клубный турнир GSA-Trophy в Турции отменили из-за отказа принимающей стороны
В Турции отменили клубный турнир по фигурному катанию GSA-Trophy.
Об этом сообщил основатель проекта Global Skating Academy Александр Лакерник.
«К сожалению, мы были вынуждены отменить соревнования GSA-Trophy в Турции. Это решение было вызвано отказом турецкой стороны от проведения турнира, а также сегодняшней неспокойной политической обстановкой в мире и в Турции в частности.
Контингент наших участников – это спортсмены младшего возраста, которым мы обязаны обеспечить абсолютную безопасность. Сегодня это не представляется возможным.
Да, мы очень ждали этих соревнований, как и их участники. Более того, именно на этом турнире мы впервые планировали включить в соревнования танцы на льду. Но, видимо, пока нужно подождать. Мы работаем над дальнейшим календарем и в скором времени анонсируем новые старты», – рассказал Лакерник.
Первые клубные соревнования GSA прошли в Ташкенте 27-29 октября. В них приняли участие 140 фигуристов из 21 клуба России, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Туркмении и Узбекистана. Турнир в Анкаре был запланирован на 16-19 ноября.
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