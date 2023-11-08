Клубный турнир GSA-Trophy в Турции отменили из-за отказа принимающей стороны

Теги Александр Лакерник ТАСС Global Skating Academy Фигурное катание

В Турции отменили клубный турнир по фигурному катанию GSA-Trophy.

Об этом сообщил основатель проекта Global Skating Academy Александр Лакерник. 

«К сожалению, мы были вынуждены отменить соревнования GSA-Trophy в Турции. Это решение было вызвано отказом турецкой стороны от проведения турнира, а также сегодняшней неспокойной политической обстановкой в мире и в Турции в частности.

Контингент наших участников – это спортсмены младшего возраста, которым мы обязаны обеспечить абсолютную безопасность. Сегодня это не представляется возможным.

Да, мы очень ждали этих соревнований, как и их участники. Более того, именно на этом турнире мы впервые планировали включить в соревнования танцы на льду. Но, видимо, пока нужно подождать. Мы работаем над дальнейшим календарем и в скором времени анонсируем новые старты», – рассказал Лакерник.

Первые клубные соревнования GSA прошли в Ташкенте 27-29 октября. В них приняли участие 140 фигуристов из 21 клуба России, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Туркмении и Узбекистана. Турнир в Анкаре был запланирован на 16-19 ноября.

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16 комментариев

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vanessa2021
На чьи деньги все эти клубные соревнования проводят?

Фигуристы неизвестные все, зрителей нет, рекламы нет. Кто оплачивает банкет?
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tofsla
Обломс, тухлый проект то изначально...
+9
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Katerina Sunny
В следующем году у них стоит Израиль и снова Турция. В Израиле вряд ли спокойнее будет.
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vanessa2021
Ответ Анна Беляева
Фигуристы и оплачивают. Вы не в курсе что ли, что все детские турниры оплачиваются родителями? И так во всех видах спорта. Везде есть взнос за участие. Я вам больше скажу, еще родители оплачивать обязаны всевозможные семинары, без присутствия на которых до турниров даже регионального уровня не допустят во многих видах спорта.
Это же недешево совсем, - оплачивать поездки ребенка с родителями в другую страну на соревнования. Перелет, гостиница, питание, лед, оплата сопутствующего персонала (тренер, врач и пр) , такси и пр.

Главное ЗАЧЕМ? Что даст малолетним фигуристам поездка в Ташкент на какоето соревнование за свои деньги?
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Katerina Sunny
Уже и Турция недружественная.
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vanessa2021
Ответ Анна Беляева
Поинтересуйтесь, сколько стоят сборы для юных фигуристов, выезд в Ташкент будет не дороже. Что даст спортсменам? Вроде очевидно - соревновательный опыт. Не рассуждайте с точки зрения жителя страны, где фигурное катание - мегапопулярный вид спорта и организуется куча турниров. Во многих странах занимается ФК - пять детей в твоей возрастной категории и твоего уровня мастерства. Вы сто раз уже все друг с другом пересоревновались. Да и турнир ради 5-10 спортсменов не устроят. Убыточно. А тут из десятка стран набрали сотню фигуристов. Всем хорошо: дети посоревновались, организаторы хоть аренду отбили.
Спасибо за подробное пояснение))) если находятся дети, за кого готовы родители оплачивать вот такие недешевые соревнования, то конечно пусть проводят.
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Sat397
Когда повсюду конфликты и войны, спорт не интересен, ведь спорт-- это как альтернатива войнам.
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Е...С
Кто за это все платит.
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Анна Беляева
Ответ vanessa2021
На чьи деньги все эти клубные соревнования проводят? Фигуристы неизвестные все, зрителей нет, рекламы нет. Кто оплачивает банкет?
Фигуристы и оплачивают. Вы не в курсе что ли, что все детские турниры оплачиваются родителями? И так во всех видах спорта. Везде есть взнос за участие. Я вам больше скажу, еще родители оплачивать обязаны всевозможные семинары, без присутствия на которых до турниров даже регионального уровня не допустят во многих видах спорта.
+5
-4
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Анна Беляева
Ответ vanessa2021
Это же недешево совсем, - оплачивать поездки ребенка с родителями в другую страну на соревнования. Перелет, гостиница, питание, лед, оплата сопутствующего персонала (тренер, врач и пр) , такси и пр. Главное ЗАЧЕМ? Что даст малолетним фигуристам поездка в Ташкент на какоето соревнование за свои деньги?
Поинтересуйтесь, сколько стоят сборы для юных фигуристов, выезд в Ташкент будет не дороже. Что даст спортсменам? Вроде очевидно - соревновательный опыт. Не рассуждайте с точки зрения жителя страны, где фигурное катание - мегапопулярный вид спорта и организуется куча турниров. Во многих странах занимается ФК - пять детей в твоей возрастной категории и твоего уровня мастерства. Вы сто раз уже все друг с другом пересоревновались. Да и турнир ради 5-10 спортсменов не устроят. Убыточно. А тут из десятка стран набрали сотню фигуристов. Всем хорошо: дети посоревновались, организаторы хоть аренду отбили.
+4
-3
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Katerina Sunny
Ответ Е...С
Кто за это все платит.
У юниоров Питер на выезде посоревновался. У дев тоже, по сути, Питер между собой посоревновался. Но там хоть девочек было больше, чем парней.
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Большой Влад
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ISU выступил с угрозами
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