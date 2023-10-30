На первом турнире Global Skating Academy выступили клубы из России, Казахстана, ОАЭ, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии

Клубы фигурного катания из РФ выступили на первом турнире Global Skating Academy.

Соревнования проходили 27-29 октября в Ташкенте (Узбекистан) в детских и юниорских возрастных группах. Всего участвовали 140 фигуристов из 21 клуба России, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Киргизии.

Из РФ, в частности, были заявлены шесть клубов Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

«Медали в младших разрядах получили дети из всех стран-участниц. Это дает детям мотивацию продолжать занятия фигурным катанием, они видят реальный результат своей работы.

Мы с особым вниманием отнеслись к моменту соответствия наших стартов всем международным стандартам и требованиям, поскольку для нас это первые соревнования. Это сейчас особенно важно для того, чтобы Global Skating Academy (GSA) двигался в верном направлении.

В наших соревнования смогли принять участие все желающие клубы. Для Ташкента это был первый подобный крупный старт по фигурному катанию. Победители и призеры соревнований показали достаточно высокий уровень катания.

Особенно приятно получать положительные комментарии от участников и их родителей. Нам действительно удалось устроить настоящий праздник спорта. В этом направлении мы будем стараться развиваться и дальше. Уже полным ходом идет подготовка к турниру в Анкаре, который состоится через 2 недели», – рассказал один из основателей проекта GSA Александр Лакерник.

В марте 2023 года GSA объявлял о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.