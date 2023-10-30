На первом турнире Global Skating Academy выступили клубы из России, Казахстана, ОАЭ, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии

Теги Александр Лакерник Global Skating Academy Фигурное катание

Клубы фигурного катания из РФ выступили на первом турнире Global Skating Academy.

Соревнования проходили 27-29 октября в Ташкенте (Узбекистан) в детских и юниорских возрастных группах. Всего участвовали 140 фигуристов из 21 клуба России, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Киргизии.

Из РФ, в частности, были заявлены шесть клубов Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.

«Медали в младших разрядах получили дети из всех стран-участниц. Это дает детям мотивацию продолжать занятия фигурным катанием, они видят реальный результат своей работы.

Мы с особым вниманием отнеслись к моменту соответствия наших стартов всем международным стандартам и требованиям, поскольку для нас это первые соревнования. Это сейчас особенно важно для того, чтобы Global Skating Academy (GSA) двигался в верном направлении.

В наших соревнования смогли принять участие все желающие клубы. Для Ташкента это был первый подобный крупный старт по фигурному катанию. Победители и призеры соревнований показали достаточно высокий уровень катания.

Особенно приятно получать положительные комментарии от участников и их родителей. Нам действительно удалось устроить настоящий праздник спорта. В этом направлении мы будем стараться развиваться и дальше. Уже полным ходом идет подготовка к турниру в Анкаре, который состоится через 2 недели», – рассказал один из основателей проекта GSA Александр Лакерник.

В марте 2023 года GSA объявлял о сотрудничестве с тренерской командой Этери Тутберидзе.

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9 комментариев

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Defender64
Неплохо. Надеюсь на развитие
Может, со временем и спортсмены более высокого уровня будут присоединяться.
+9
-6
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garovatat
Интересно что из этого выйдет! Хотелось бы масштабного развития такой альтернативной соревновательной форме без ограничений. Но боюсь, что "недружественные" клубы из соотв. стран принимать участие не будут.
+4
-3
+1
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ретроградный меркурий
Лиха беда начало. Посмотрим, что из этого получится. Будет здорово, если география участников будет расширяться и проект приведёт к росту уровня фигурного катания в этих странах
+3
-2
+1
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фынский аксель
Что то совсем Агата Петрова не в форме - 172 балла всего набрала((((
+4
-4
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Anna Morgan
Ответ Gilonjon862
Комментарий скрыт
Этот проект задуман для того, чтобы дакерник и тутберидзе могли стричь бабло и гонять по заграницам. Ничего общего с развитием ФК там нет
+7
-7
0
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