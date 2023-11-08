Комитет по спорту готов помочь с захоронением Белоусовой и Протопопова в Санкт-Петербурге
Комитет по физкультуре и спорту готов помочь с захоронением Белоусовой и Протопопова в Петербурге.
Об этом заявил председатель комитета Антон Шантырь.
Людмила Белоусова и Олег Протопопов с 1979 года жили в Швейцарии. Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года, Протопопов скончался спустя шесть лет. Друг семьи Вячеслав Фетисов сообщил, что в завещании Протопопова было указано, чтобы его похоронили вместе с женой в Санкт‑Петербурге.
— Пока никто с такой инициативой не выступил, к нам не обращались за содействием.
— Если обратятся, то поддержите?
— Поддержим и посодействуем. Это чисто по‑человечески важная история и это великие спортсмены, так что это важно и с государственной точки зрения, – сказал Шантырь.
Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80
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