Комитет по спорту готов помочь с захоронением Белоусовой и Протопопова в Санкт-Петербурге

Комитет по физкультуре и спорту готов помочь с захоронением Белоусовой и Протопопова в Петербурге.

Об этом заявил председатель комитета Антон Шантырь.

и Олег Протопопов с 1979 года жили в Швейцарии. Белоусова ушла из жизни в сентябре 2017 года, Протопопов скончался спустя шесть лет. Друг семьи Вячеслав Фетисов сообщил, что в завещании Протопопова было указано, чтобы его похоронили вместе с женой в Санкт‑Петербурге.

— Пока никто с такой инициативой не выступил, к нам не обращались за содействием.

— Если обратятся, то поддержите?

— Поддержим и посодействуем. Это чисто по‑человечески важная история и это великие спортсмены, так что это важно и с государственной точки зрения, – сказал Шантырь.

Умер Олег Протопопов, через 6 лет после Людмилы Белоусовой. Они взяли два золота Игр, покинули СССР и катались до 80