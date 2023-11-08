Тарасова о деле Валиевой: «Слушание будет на днях, и я считаю, что не нужно ничего говорить в защиту. На слова Родниной никак не реагирую»

Теги Татьяна Тарасова сборная России допинг Ирина Роднина женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Тарасова заявила, что не реагирует на слова Родниной о Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала допинг-тест на триметазидин, 9-10 ноября дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Говоря об этом, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила: «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

«Слушание дела Камилы Валиевой будет на днях, и я считаю, что не нужно ничего говорить в защиту. Не понимаю, чего сейчас хотят люди.

На слова Родниной никак не реагирую! Чего тут обсуждать?» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Как допинг попал в организм Валиевой? Врач Шветский вновь говорит, что виноват дедушка Камилы (недавно все было наоборот)

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
Вау ... намечается батл.

Две "подружки" соревнуются кто сильнее прогнётся перед CAS
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Сальников-Грачев
Похоже Тарасовой не заплатили за поддержку Валиевой:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Если бы ещё разные издания не реагировали на интервью, не делали обзвоны и не ворошили серпентарий, а больше сосредотачивались на самих соревнованиях. Нам бы было что обсуждать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зулфира Мухаметшина
Роднина перед судом утопить хочет Валиеву.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий