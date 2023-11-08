Тарасова о деле Валиевой: «Слушание будет на днях, и я считаю, что не нужно ничего говорить в защиту. На слова Родниной никак не реагирую»

Тарасова заявила, что не реагирует на слова Родниной о Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала допинг-тест на триметазидин, 9-10 ноября дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS). Говоря об этом, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила: «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

«Слушание дела Камилы Валиевой будет на днях, и я считаю, что не нужно ничего говорить в защиту. Не понимаю, чего сейчас хотят люди.

На слова Родниной никак не реагирую! Чего тут обсуждать?» – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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