Косторная о тренировках: «Пока вращаюсь, но совсем скоро покажу, как проходит восстановление прыжковых элементов»
Алена Косторная показала, как тренирует вращения на льду.
Фигуристка опубликовала видео в своем телеграм-канале.
«Пока вращаюсь, но совсем скоро покажу, как проходит восстановление прыжковых элементов 😊», – написала Косторная.
Косторная выступает в парном катании вместе со своим мужем Георгием Куницей. В конце сентября у них родился сын.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алены Косторной
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости