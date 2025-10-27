Косторная о тренировках: «Пока вращаюсь, но совсем скоро покажу, как проходит восстановление прыжковых элементов»

Алена Косторная показала, как тренирует вращения на льду.

Фигуристка опубликовала видео в своем телеграм-канале.

«Пока вращаюсь, но совсем скоро покажу, как проходит восстановление прыжковых элементов 😊», – написала Косторная .

Косторная выступает в парном катании вместе со своим мужем Георгием Куницей. В конце сентября у них родился сын.