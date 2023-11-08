Матыцин о словах Родниной про дело Валиевой: «Такие публичные оценки недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества»

Матыцин назвал недопустимыми заявления Родниной о допинг-деле Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала тест на триметазидин, сейчас дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS). Говоря об этом, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила: «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

«Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной думы, трехкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкрепленные знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества.

Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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