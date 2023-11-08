Матыцин о словах Родниной про дело Валиевой: «Такие публичные оценки недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества»

Теги сборная России допинг Ирина Роднина Олег Матыцин женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Матыцин назвал недопустимыми заявления Родниной о допинг-деле Валиевой.

В декабре 2021 года фигуристка Камила Валиева сдала тест на триметазидин, сейчас дело рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS). Говоря об этом, трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила: «Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?!»

«Странно слышать подобные высказывания от депутата Государственной думы, трехкратной олимпийской чемпионки. Такие публичные оценки, основанные на собственных домыслах, не подкрепленные знанием деталей процесса, недопустимы, это нарушение этики и культуры спортивного сообщества.

Мы должны бережно и с уважением относиться к нашим победам, нашим тренерам и спортсменам, объединять российское общество через спорт, а не создавать провокационные инфоповоды для тиражирования в СМИ», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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22 комментария

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Anisu
Роднина может как угодно относится к Этери и этой ситуации, но она депутат ГДРФ, за такое её должны освободить от занимаемой должности и разбираться в суде, она обвинила во вранье не только ТШТ и Камилу, но все структуры, которые проводили расследование, Минспорта РФ, правительство и т.д. На фиг такие депутаты? Пусть в своей Америке жизнь спортсменам портит.
+24
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+22
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Oleandra
Последует ли наказание депутата?
+13
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Дмитрий Сальников-Грачев
Редкий случай когда можно поддержать Матицына.
+10
-3
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Сергей
Это фейк про Валиеву от депутата Госдумы. К ответу её.
+9
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justbored
Про стакан неубедительно, но само правило, требующее сразу выдвигать версию попадания - бредовое. Особенно если ты ни сном ни духом.
+4
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Dmona1
Роднине давно пора в Штаты валить.
+2
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Александр Иванов
Увы, процедуры отзыва депутатов ГД у нас нет, так что Роднина будет сидеть в Госдуме аж до сентября 2026 года, а может и больше, если её опять переизберут.
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Olga.t
Матыцин щелкнул по носу депутатку ГД Роднину. Но она вряд ли отреагирует, потому что тёплое креслице важнее собственного мнения.
+1
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Viks
Роднина, как и все адекватные люди, не верит в дедушкин стакан. Имеет право. И говорить имеет право. Хоть усритесь, вместе с Матыциным.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Oleandra
Последует ли наказание депутата?
Она ж имеет статус неприкосновенной.
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haymaker
Ответ Anisu
Роднина может как угодно относится к Этери и этой ситуации, но она депутат ГДРФ, за такое её должны освободить от занимаемой должности и разбираться в суде, она обвинила во вранье не только ТШТ и Камилу, но все структуры, которые проводили расследование, Минспорта РФ, правительство и т.д. На фиг такие депутаты? Пусть в своей Америке жизнь спортсменам портит.
В этой среде обвинение во вранье не считается оскорблением 😁
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Илья Владимирович
Бла-бла-бла, да-да
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ДИОНИС
Матыцин прав: Роднина обвинила Валиеву до официального решения суда! А признать Камилу виновной может только КАС!
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Oleandra
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Она ж имеет статус неприкосновенной.
она же ещё глава федерации Подмосковья вроде бы..
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Olga.t
Ответ Petter Hegre
Правильно! А наши спортсмены пусть допинги вёдрами употребляют! И пусть их не наказывают! Они же наши! И мы их должны беречь!
Кто употребляет вёдрами допинг? Отстаивая свою благородную позицию борьбы с допингом, надо придерживаться реальности, причём подтверждённой официальной организацией, в данном случае судом.
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ЙцукеН
Ответ Anisu
Роднина может как угодно относится к Этери и этой ситуации, но она депутат ГДРФ, за такое её должны освободить от занимаемой должности и разбираться в суде, она обвинила во вранье не только ТШТ и Камилу, но все структуры, которые проводили расследование, Минспорта РФ, правительство и т.д. На фиг такие депутаты? Пусть в своей Америке жизнь спортсменам портит.
Правильно.
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